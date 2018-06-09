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33 старинных фото людей и архитектуры Индии 19-го века

18:37. 9 июня 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Британский фотограф Сэмюэль Борн провёл семь плодотворных лет в Индии. Он прибыл в Калькутту в 1863 году, чтобы профессионально заниматься фотосъёмкой. Проработав до того банковским клерком, он увлекался фотографией и решил превратить хобби в основное занятие после успеха его работ на местных и международных выставках в Ноттингеме и в Лондоне.

В этой подборке портретные, пейзажные, архитектурные фотографии, сделанные в Индии в 19-ом веке.

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Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 12

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 13

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 14

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 15

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 16

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 17

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Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 92

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 93

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 94

Albom fotografii indiiskih vzgliadov liudei 11

Albom fotografii indiiskih vzgliadov liudei 12

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 1

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 2

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 3

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 4

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 5

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 62

Albom fotografii indiiskoi arhitektury vzgliadov liudei 63

Источник: www.kramola.info

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