33 старинных фото людей и архитектуры Индии 19-го века
18:37. 9 июня 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Британский фотограф Сэмюэль Борн провёл семь плодотворных лет в Индии. Он прибыл в Калькутту в 1863 году, чтобы профессионально заниматься фотосъёмкой. Проработав до того банковским клерком, он увлекался фотографией и решил превратить хобби в основное занятие после успеха его работ на местных и международных выставках в Ноттингеме и в Лондоне.
В этой подборке портретные, пейзажные, архитектурные фотографии, сделанные в Индии в 19-ом веке.
Источник: www.kramola.info