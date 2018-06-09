33 старинных фото людей и архитектуры Индии 19-го века

Британский фотограф Сэмюэль Борн провёл семь плодотворных лет в Индии. Он прибыл в Калькутту в 1863 году, чтобы профессионально заниматься фотосъёмкой. Проработав до того банковским клерком, он увлекался фотографией и решил превратить хобби в основное занятие после успеха его работ на местных и международных выставках в Ноттингеме и в Лондоне.

В этой подборке портретные, пейзажные, архитектурные фотографии, сделанные в Индии в 19-ом веке.