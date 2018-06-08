Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

В жизни всегда есть место “Открытию”

12:20. 8 июня 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:


На связи вице-президент банка "Открытие" и один из основателей банка "Точка" https://tochka.com/ Яна Ганник https://ru-ru.facebook.com/yanagannik
Разумеется, когда стоит вопрос о помощи от государства, вопросы о принадлежности Крыма скорее всего не поднимаются.
Осталось узнать, разделяет ли нынешнее руководство банка "Открытие" подобный подход в кадровых вопросах? Или банку требуется дополнительная санация, чтобы с руководством банка тоже провели собеседование, задали ряд вопросов и внимательно посмотрели на рекцию, чтобы докопаться до сути банка, дабы понять, наш этот банк или нет, так как это очень важно в совместной работе. Ответы типа "Наш банк вне политики" не принимаются.  Ну и опросить/допросить руководство "Точки "тоже бы не помешало. Для продуктивной совместной работы конечно же.

PS. Поняв, что пахнет жаренным, "творческий кадровик" спешно удалила компрометирующую запись, но было уже поздно.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: эффективные менеджеры
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>