Роман Смирнов. На колу мочало

Международный валютный фонд только что выпустил сигнальную статью про “цыфровые валюты”. Походу посчитали, что могут контролировать и даже возглавить – сейчас, когда пар уже выпущен – биржи, хакерышмакеры обкатаны, делом займутся ребята с безразмерным транснациональным баблом – 4 миллиарда кошельков третьего мира не дают покоя “демиургам”.

По тону статьи понятно, что в первом мире все будет “классически” и это просто новая форма контроля для третьего, вместо государственных “кредитов” будут прямые с гражданами и мелкими бизнюками в локальных контурах, что разорвет итак слабые местные государственные аппараты в клочья, конечно возможна “реакция”, но думаю ее уже сидят считают.

Интересно какую позицию в этой движухе займет Россия – точнее ЦБ. Тут вопрос как раз суверенитета и “глобальной конкуренции”.

Вот еще, судя по 60 миллиардам у мексов – вполне возможно с них и начнут. Обстановка у них там как раз для крыпоты, бгг.

Напомню Россия из этой истории выскочила:

Идея загонять в долговую кабалу “граждан” напрямую с помощью цЫфры мне кажется очень соблазительной. Россия кстати не очень интересна потому что во первых государственные институт сильны как никогда во вторых рынок… посмотрите прогноз по населению:

Нигерия догонит по населению евросоюз и зарплаты там уже сейчас в районе 250 долларов в СРЕДНЕМ - https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Nigeria&displayCurrency=USD

Кстати в Российской глубинке зарплаты нередко как раз крутятся в районе 30 тысяч рублей. При том что затраты на отопление и одежду с питанием явно выше…

Это к чему все – в принципе местным криптонам логично было бы строить свои МММки как раз в африке, латаме…

Количество населения этой самой Нигерии всего через поколение обгонит стремительно нищающую Восточную Европу (всех “гордых славян” вместе взятых – Польша-Украина-Белорусь-Россия-Сербия-Болгария), с зонами искусственного хаоса и “отопительным” сезоном на “негустозаселенном” пространстве со сложной логистикой. По остальным очагам роста смотрите на картинке. Индонезия уже больше, Пакистан приближается.