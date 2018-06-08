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Роман Смирнов. На колу мочало

14:39. 8 июня 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:
Международный валютный фонд только что выпустил сигнальную статью про “цыфровые валюты”. Походу посчитали, что могут контролировать и даже возглавить – сейчас, когда пар уже выпущен – биржи, хакерышмакеры обкатаны, делом займутся ребята с безразмерным транснациональным баблом – 4 миллиарда кошельков третьего мира не дают покоя “демиургам”.
 
По тону статьи понятно, что в первом мире все будет “классически” и это просто новая форма контроля для третьего, вместо государственных “кредитов” будут прямые с гражданами и мелкими бизнюками в локальных контурах, что разорвет итак слабые местные государственные аппараты в клочья, конечно возможна “реакция”, но думаю ее уже сидят считают.
 
Интересно какую позицию в этой движухе займет Россия – точнее ЦБ. Тут вопрос как раз суверенитета и “глобальной конкуренции”.
 
Ссылка на статью (как обычно для МВФ “ниачем” – повторюсь это просто, как обычно у них “сигнальная отмашка”,http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/impact-of-digital-technology-on-economic-growth/muhleisen.pdf  )
 
Вот еще видосик от них явно на афро и латино американцев расчитан - http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5792540333001
 
Курс SDR в которых считается “долг” – 1 USD = SDR 0.704103
 
 
Вот еще, судя по 60 миллиардам у мексов – вполне возможно с них и начнут. Обстановка у них там как раз для крыпоты, бгг.
 
 
Напомню Россия из этой истории выскочила:
Идея загонять в долговую кабалу “граждан” напрямую с помощью цЫфры мне кажется очень соблазительной. Россия кстати не очень интересна потому что во первых государственные институт сильны как никогда во вторых рынок… посмотрите прогноз по населению:
 
 
Нигерия догонит по населению евросоюз и зарплаты там уже сейчас в районе 250 долларов в СРЕДНЕМ - https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Nigeria&displayCurrency=USD
 
 
Кстати в Российской глубинке зарплаты нередко как раз крутятся в районе 30 тысяч рублей. При том что затраты на отопление и одежду с питанием явно выше…
 
Это к чему все – в принципе местным криптонам логично было бы строить свои МММки как раз в африке, латаме…
 
Количество населения этой самой Нигерии всего через поколение обгонит стремительно нищающую Восточную Европу (всех “гордых славян” вместе взятых – Польша-Украина-Белорусь-Россия-Сербия-Болгария), с зонами искусственного хаоса и “отопительным” сезоном на “негустозаселенном” пространстве со сложной логистикой. По остальным очагам роста смотрите на картинке. Индонезия уже больше, Пакистан приближается.

Закопанный недавно в закрытом гробу гениальный Мавроди не даром сконцентрировался именно на этих направлениях.

С кросс граничными кредитами основной вопрос конечно это проблема идентификации личности и собственно возврата долга в случае неуплаты. Технически крипта уже сейчас готова обеспечить механизм учета, но вот коллекторский и правовой сегмент пока не совсем ясен.

По идентификации можно предложить – днк сигнатуру – стоимость pcr за последнее десятилетие упала ниже плинтуса (кстати для преобладающих в третьем и даже втором мире родоплеменных отношений возникают новые перспективы “родовых” кредитов, услужить роднулькам бгг). Какая нибудь бушная люмина стоит 50-60 тысяч резанного фиата под ключ, конечно производительность пока не фонтан, но это вопрос времени.

По скоринговым моделям, логично предположить, что оные, чтобы вывести в глобальный контур, так же можно привязать к “фейсбукам” – “линкединам” и прочей веселухе – они уже легальней и достоверней “местных” паспортов.

Жирные ребята на первых порах могут просто всем по 100 единиц раздать – чтобы туземцы начали бананы за них друг другу продавать и на самогон с айфонами менять, бгг.

В современных условиях при желании все считается в т.ч. и оптимальная с эк. зрения точка перехода от раздачи бесплатных фантиков к выбивающим долги бандам бородачей и кредитному рабству.

Источник: https://romansmirnov.org/83

Источник: pravosudija.net

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