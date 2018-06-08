Роман Смирнов. На колу мочало

Международный валютный фонд только что выпустил сигнальную статью про “цыфровые валюты”. Походу посчитали, что могут контролировать и даже возглавить – сейчас, когда пар уже выпущен – биржи, хакерышмакеры обкатаны, делом займутся ребята с безразмерным транснациональным баблом – 4 миллиарда кошельков третьего мира не дают покоя “демиургам”.
По тону статьи понятно, что в первом мире все будет “классически” и это просто новая форма контроля для третьего, вместо государственных “кредитов” будут прямые с гражданами и мелкими бизнюками в локальных контурах, что разорвет итак слабые местные государственные аппараты в клочья, конечно возможна “реакция”, но думаю ее уже сидят считают.
Вот еще, судя по 60 миллиардам у мексов – вполне возможно с них и начнут. Обстановка у них там как раз для крыпоты, бгг.
Напомню Россия из этой истории выскочила:
Идея загонять в долговую кабалу “граждан” напрямую с помощью цЫфры мне кажется очень соблазительной. Россия кстати не очень интересна потому что во первых государственные институт сильны как никогда во вторых рынок… посмотрите прогноз по населению:
Кстати в Российской глубинке зарплаты нередко как раз крутятся в районе 30 тысяч рублей. При том что затраты на отопление и одежду с питанием явно выше…
Это к чему все – в принципе местным криптонам логично было бы строить свои МММки как раз в африке, латаме…
Количество населения этой самой Нигерии всего через поколение обгонит стремительно нищающую Восточную Европу (всех “гордых славян” вместе взятых – Польша-Украина-Белорусь-Россия-Сербия-Болгария), с зонами искусственного хаоса и “отопительным” сезоном на “негустозаселенном” пространстве со сложной логистикой. По остальным очагам роста смотрите на картинке. Индонезия уже больше, Пакистан приближается.
Закопанный недавно в закрытом гробу гениальный Мавроди не даром сконцентрировался именно на этих направлениях.
С кросс граничными кредитами основной вопрос конечно это проблема идентификации личности и собственно возврата долга в случае неуплаты. Технически крипта уже сейчас готова обеспечить механизм учета, но вот коллекторский и правовой сегмент пока не совсем ясен.
По идентификации можно предложить – днк сигнатуру – стоимость pcr за последнее десятилетие упала ниже плинтуса (кстати для преобладающих в третьем и даже втором мире родоплеменных отношений возникают новые перспективы “родовых” кредитов, услужить роднулькам бгг). Какая нибудь бушная люмина стоит 50-60 тысяч резанного фиата под ключ, конечно производительность пока не фонтан, но это вопрос времени.
По скоринговым моделям, логично предположить, что оные, чтобы вывести в глобальный контур, так же можно привязать к “фейсбукам” – “линкединам” и прочей веселухе – они уже легальней и достоверней “местных” паспортов.
Жирные ребята на первых порах могут просто всем по 100 единиц раздать – чтобы туземцы начали бананы за них друг другу продавать и на самогон с айфонами менять, бгг.
В современных условиях при желании все считается в т.ч. и оптимальная с эк. зрения точка перехода от раздачи бесплатных фантиков к выбивающим долги бандам бородачей и кредитному рабству.
Источник: https://romansmirnov.org/83