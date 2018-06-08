Прямая линия с Путиным. И пронёсся над Россией всенародный стон

В России один раз в году президент снисходит до разговора с нацией. Национальному лидеру приходится проявлять недюжинные выдержку и находчивость, отвечая на вопросы вроде «Почему мясо коровы называют говядиной?», «Нужно ли поддержать троллейбусы в Старом Осколе?» или «Отчего женщин не берут в школу прапорщиков?». Видимо, их авторам не у кого больше узнать об этих животрепещущих темах.

Возможно, это одна из причин отсутствия (впервые за 16 лет) аудитории в зале. Недоброжелатели сразу зашушукались, мол, «Путин боится людей», «свирепствует цензура». Однако если представить себе, что не было бы предварительного отбора вопросов, то прямой эфир однозначно превратился бы в поток мелочных, глупых, неуместных кляуз и жалоб — настоящий русский бунт. Как заметил современный острослов: «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! Знают, что бунтуют и всё равно стоят!».

Правда, и с отбором положение лишь немногим лучше. Среди почти 2-х миллионов обращений, поступивших на линию, преобладали те, что связаны с конкретными частными бедами. У кого-то ветхое жильё, у кого-то срезали зарплату, где-то планируют закрыть школу и т.п. Вывод только один: государственная система буксует.

Как говорится, импотент бы рад, да не может. Местные и региональные власти, депутаты, прокуратура, суды, многочисленные надзорные органы и уполномоченные не способны решить повседневные проблемы так, как это озвучивается на самом верху. Президент декларирует тезисы, с которыми нельзя не согласиться. Например, существует проблема мусорных свалок и полигонов, которая касается множества населенных пунктов. И Путин заявляет, что надо совершенствовать систему утилизации отходов. Получая каверзный вопрос, почему чиновники лечатся за границей, президент провозглашает задачу обеспечения всех граждан качественной медицинской помощью. Он обещает экономический рост, прорыв в сфере технологий, повышение благосостояния пенсионеров и многодетных семей, возвращение первенства в космосе и массу других впечатляющих достижений. Всё здорово. Скоро уже девятнадцатый год, как обещает.

Только вот выстроенные механизмы не позволяют претворить декларации в практику.

Даже самые малые проблемы не могут сдвинуться с места, пока не прозвучит слово президента.

Потому «Прямая линия» стала напоминать «Спортлото». Очевидно, что президент не в силах рассматривать миллионы ситуаций, вмешиваться в тысячи процессов сотен отраслей. Значит, можно надеяться лишь на счастливый случай. И два миллиона россиян участвуют в лотерее милости от первого лица.

… Давайте же поздравим тех нескольких человек, кому повезло на сей раз. Даны поручения губернаторам и, вероятно, в жизни этих нескольких человек скоро произойдут положительные перемены. Оставшимся миллионам придётся подождать до следующей «Прямой линии».