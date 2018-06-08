Прокол Википедии или веление времени?
18:47. 8 июня 2018 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал: brahman
Всё чаще и чаще появляются публикации, отстаивающие факт происхождения „дгевних” латыни и греческого, а равно как и европейских языков от древнерусского.
И тут, неожиданно, после „Прямой линии с Президентом”, зайдя в Википедию, узнал, что раньше в древнерусском было в ходу слово „говядо”.
И вот тебе на: английское слово-то от русского произошло! Понятно, что это не позднее заимствование, вроде нынешнего „файл”, – ведь коров разводили почти все народы того времени, когда разделялись языки.
И тут, неожиданно, после „Прямой линии с Президентом”, зайдя в Википедию, узнал, что раньше в древнерусском было в ходу слово „говядо”.
И вот тебе на: английское слово-то от русского произошло! Понятно, что это не позднее заимствование, вроде нынешнего „файл”, – ведь коров разводили почти все народы того времени, когда разделялись языки.
А если это не позднее заимствование, а деформация будущими англичанами русского языка, тогда понятно, что frog действительно произошло от -прыг-, green – искажённое -зелёный-, sit от -сидеть-, cry от -кричать- и так далее.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Скот на убой, который только мычать может. Что тут ещё не понятного?