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Прокол Википедии или веление времени?

18:47. 8 июня 2018 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:
Всё чаще и чаще появляются публикации, отстаивающие факт происхождения „дгевних” латыни и греческого, а равно как и европейских языков от древнерусского.

И тут, неожиданно, после „Прямой линии с Президентом”, зайдя в Википедию, узнал, что раньше в древнерусском было в ходу слово „говядо”.

И вот тебе на: английское слово-то от русского произошло! Понятно, что это не позднее заимствование, вроде нынешнего „файл”, – ведь коров разводили почти все народы того времени, когда разделялись языки.

А если это не позднее заимствование, а деформация будущими англичанами русского языка, тогда понятно, что frog действительно произошло от -прыг-, green – искажённое -зелёный-, sit от -сидеть-, cry от -кричать- и так далее.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, русский, язык
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