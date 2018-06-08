Про магниты (мысли)

Недавно провожал друга на поезд. Ему в дорогу нужно было купить воды, и мы подошли к привокзальному кабаку. Знаменитое в наших краях место. Друг вошел первым, я последовал за ним, но вдруг остановился у самой двери и не смог сделать ни шага. Мне сложно объяснить это. Просто не пошли ноги, помните, как у ослика в фильме про Шурика.

Я стоял как вкопанный и ничего не мог с собой поделать. «Оставь надежду, всяк сюда входящий» – не гласила надпись над вратами.

Раньше по молодости я часто бывал здесь, о чём мне теперь стыдно вспоминать. Здесь спился мой отец, здесь спился мой дядя, здесь спились почти все мои друзья. Здесь за компанию непременно спился бы и я. Очень стратегически удобное место заняла эта провонявшаяся рвотным перегаром и намертво въевшимся табачным дымом «наливайка». Всё было рядом: вокзал, дорожная развязка, автобусная остановка… Куда бы ты ни шёл, ни ехал: на работу, с работы, на электричку, с электрички – всегда на пути будет стоять этот кабак. Заходи: здесь нальют в долг, если у тебя нет денег. Всё для людей. Я даже как-то всерьёз подумывал сжечь это заведение. Но вовремя одумался. Это ничего бы не изменило, как сгоревший дотла остров Мадейра, удобренный собственным пеплом и сажей, на этом месте очень скоро вырос бы новый кабак, и наверняка больше и «красивей» прежнего. А строили бы его за бутылку скорей всего те, кого я наивно хотел спасти.

Так вот. Пока я ждал друга, стоял под этими дверьми, и смотрел, как в них один за другим заходят оголтелые одурманенные алкашики. Ко мне в голову одна за другой стали заходить оголтелые одурманенные мысли. Я вдруг ясно понял, почему не могу зайти внутрь. Очевидная и в то же время невероятная мысль. Потому что в этом баре нет НИЧЕГО МОЕГО. Удивительно, но мы ходим ТОЛЬКО ТУДА, где есть что-то НАШЕ. Частичка нас самих. Я вспомнил, как недавно мне захотелось прочитать одну книгу. Я думал о ней, думал и в какой-то момент оказался в книжном магазине. Я пришел туда, потому что там была МОЯ книга. Она была моей задолго до того, как я её купил. То есть изначально она возникла у меня в голове. Покупка была лишь формальностью. Все вещи, перед тем, как стать материальными, сначала появляются внутри нас.

Когда-то я мечтал о гитаре, и в один прекрасный момент я оказался в музыкальном магазине, потому что там висела МОЯ гитара. Это она меня сюда позвала. Так же было и с турником, и с велосипедом, и с компьютером – каждый раз я оказывался там, где было что-то МОЁ, всякий раз, когда мне что-нибудь было нужно, я неосознанно создавал в голове ОБРАЗ: книга, гантели, булка с повидлом (особенно когда я был на жёсткой диете) – этот образ принимал свойства МАГНИТА и начинал с необъяснимой силой тянуть меня к себе. Где бы не находился этот магнит, каким бы далеким и трудным не был путь к нему, я, несмотря ни на какие преграды, тащился в эти места как зачарованный. Далёкий город, вершина горы, спортзал, концерт на краю мира. Когда-то давно таким местом был этот самый кабак, у дверей которого я прямо сейчас стоял. Как раз невдалеке остановился автобус, и целая толпа приехавших со смены мужиков ринулась в эти гостеприимные двери. Один из них в спешке задел меня плечом.

– Пардон, – извинился мужичок, – но как понимаешь, пиво ждать не будет! – торопливо сказал он и скрылся за железной дверью.

Да, кого-то в этом «зале ожидания» ждало пиво, кого-то сигареты, кого-то сто грамм и чёрствый бутерброд с гнилой колбасой, кого-то пьяные разговоры ни о чём, кого-то там с нетерпением дожидался традиционный вечерний мордобой, кого-то блевота, кого-то пропитая зарплата, кого-то разрушенная семья и жизнь, кого-то панкреатит и цирроз печени. Меня там не ждал никто. Там не было НИЧЕГО моего. Я стоял и улыбался. За той ужасной дверью больше не было ни одной МОЕЙ вещи, которая тянула бы меня в эти адовы ворота. Дело не в кабаках, дело в головах. В образе мыслей. Очень важно то, О ЧЁМ мы думаем, на что тратим время. Ведь хотим мы того или нет, наши мысли работают как магниты, такая уж у них природа. В момент этого осознания врата торжественно распахнулись, выпустив наружу строчки популярной здесь песни: «Запахло весной, метелям отбой, хозяин седой, ворота открой…» и на свободу под музыку вышел мой друг.

- Чёртовы алкаши, когда они уже, наконец, напьются? – раздосадовано сказал он. – Большая очередь, пришлось подождать, пока всем нальют. Так и опоздать недолго. Сколько время? Кажется, мы уже опаздываем…

Мы торопясь отходили от бара, вместе с нами небольшими группками от трактира в разные стороны плелись пошатываясь алкозомби, а я думал уже о том, насколько иллюзорна свобода. Нельзя было просто так взять и уйти из этого заколдованного кабака. Мне хотелось сказать им: «Ребята, до тех пор, пока за той дверью будет что-то ВАШЕ, оно непременно будет ВАС там ждать. Звать, тянуть, притягивать».

Но я не сказал.

Есть много грустного во всех этих про́водах. Поезд дёрнулся, отрываясь от перрона, а я всё думал, глядя вслед: дела, покупки, мечты, вещи, любимые, родные люди – какие невидимые магниты потянули этих пассажиров в такую даль?..

Тоха Ха

О Сникерсе в два часа ночи (Про магниты. Часть 2)

Это неожиданное продолжение «магнитов», которое пришло без спроса в мою голову сегодня утром. Дело в том, что недавно один человек написал мне: «Вы не едите сахар? Это очень круто. Либо вы к нему и раньше спокойно относились, либо у вас колоссальная сила воли!» Я не стал отвечать и рассказывать долгую, скучную историю о том, что у меня была настолько тяжёлая сахарная зависимость, что я уже просто не мог её контролировать. Какая уж тут сила воли.

Всё началось давным-давно. Когда я ещё ходил в школу, а скорей всего намного раньше. Тогда у меня ещё был телевизор и ещё не было критического мышления. Как-то я допоздна смотрел ужастики и засиделся аж до двух часов ночи. Это был мой рекорд. Не знаю, как сейчас, но в то время кино часто прерывалось ДЛИННЮЩЕЙ рекламой. Так вот: два часа ночи, в самый страшный момент, когда чужой на весь экран откусывал голову какому-то зазевавшемуся мужичку, запачкав свои чёрные губища мозгами, кино прервалось на экстренный и такой своевременный выпуск рекламы, и, словно в продолжении фильма, уже какой-то модный парень на весь экран откусывал СНИКЕРС, перепачкав свои чёрные губища толстым-толстым слоем шоколада.

Я тогда крепко задумался. Я не мог понять это ещё много-много лет. Возможно даже до сегодняшнего утра. Зачем рекламировать сникерс в 2 часа ночи??? Может кто-нибудь объяснить? Что за срочность?

Я как-то задал эту загадку одному мыслящему человеку, но его волновал больше другой вопрос: почему сникерс (шоколадку) рекламируют не дети, а в основном взрослые мужики? Ответов у нас не было…

И всё-таки, — думал в тот поздний вечер я, сидя перед экраном телевизора, — сложно представить, что кто-то, увидев этот сникерс, побежит среди ночи в ближайший магазин. В чём же подвох? Каждый ролик стоит огромных денег, неужели нельзя было немного сэкономить на ночном эфире? Но рекламщики тратят миллионы на это, и они не похожи на глупых людей. Значит, здесь скрыта какая-то хитрая манипуляция. Но какая?.. Ответа я не нашёл. Значит, всё-таки дураки эти рекламщики, – недолго думал я, да и когда было думать, ведь на экране снова возник чужой, продолжавший кровавую трапезу в два горла.

Ты не ты, когда голоден…

Ну и поскольку в ту ночь я так и не побежал за сникерсом, то я твёрдо решил, что на меня никакие телевизионные рекламные манипуляции не действуют. С этой мыслью я и прожил многие годы. Это потом я несколько лет изучал механизмы скрытой пропаганды, это теперь мне страшно, когда поблизости работает телевизор. Мне не страшно то, что я замечаю с десяток психологических приёмов, способных воздействовать на подсознание в обход сознания, спрятанных в 10-ти секундной рекламе йогурта. Мне страшно то, сколько таких приёмов я ещё попутно не замечаю… Вот что самое опасное.

Но это всё будет потом, а пока я пребывал в полной уверенности: «никакая скрытая пропаганда на меня не действует! Ну посмотрел я рекламу пива и что? Алкашом же не стал», – повторял я, сидя на диване перед телевизором, открывая очередную бутылку.

Как-то в моей жизни возникли большие проблемы, я оказался в сложной ситуации и видимо психологически не справлялся со стрессом. Я интуитивно искал какую-то поддержку и не знал где её взять. Однажды я грустно брёл по супермаркету и почему-то мне на глаза попался, кто бы вы думали? Хм… Я же их с детства не ел, да и к сладкому относился, мягко говоря, равнодушно, а хотя, почему бы и нет. Нужно чем-нибудь подсластить свою горькую жизнь. В корзину с продуктами полетел сникерс.

Уже на следующий день это стало традицией. Каждый день, возвращаясь с работы, я покупал себе грёбаный сникерс. Как награду за труды, как единственный светлый момент за весь день. Потом я стал покупать его на обед и на завтрак. Я даже потерял интерес к другой еде.

Не тормози – сникерсни…

Очень скоро я понял, что зависим. Смешно сказать, взрослый мужик жрёт шоколадки! В то время я уже не употреблял алкоголь и не курил, но зависимость всё равно меня нашла, вот таким вот странным способом. И это был всё тот же наркотик. Я понял это и отказался от сникерса.

Тогда появилось пирожное и всякие тортики. У тебя всегда есть выбор. Не нравится сникерс – ешь марс.

Я потерял МЕРУ. Чтобы сбросить вес, я порой тренировался по четыре часа, а потом приходил домой и ел конфеты. Ничего не мог с этим поделать. Они тянули меня, как МАГНИТ. Они были нужны мне.

На ежегодной медкомиссии у меня взяли кровь на анализ, и сахар там превышал всё, что только можно. Фактически это был сироп. Не диабет ли, — задумался доктор. Чтобы пройти повторный анализ и кое-как со скрипом влезть в норму, мне пришлось три дня не есть ничего сладкого. И это были самые длинные три дня в моей жизни. Первым делом после успешной сдачи я «обмыл» справку мороженом.

А недавно я услышал про эксперимент над крысой, которую держали на сахаре и героине, а потом предложили сделать выбор, но только в пользу чего-то одного. Угадайте, что она выбрала?

…Я больше не ем сахар. Но эта статья не об этом. Эта статья снова о МАГНИТАХ. Всё, что я написал в прошлой части, давным-давно прекрасно знают все маркетологи. Теперь я понимаю, зачем они рекламируют свой гадский сникерс в 2 часа ночи. Конечно, ты не схватишь фонарик и не побежишь в пижаме и тапочках к ближайшему круглосуточному магазину. Возможно, ты не купишь его и на следующий день и в следующем месяце. Они не сильно расстроятся, если ты не купишь его никогда. Их задача не в этом, их цель – искусственно поселить у тебя в голове этот ОБРАЗ, аккуратно поместить этот сникерс пинцетом прямо в мозг и заставить его там прижиться. И даже не конкретно у тебя, а в голове всего общества. И кто знает, какая «конфетка» скрывается под этой глянцевой обёрткой. Главное – удобрить и вырастить рекламируемый бренд внутри сознания, как спелое хрустящее яблочко. Чтобы этот образ стал частичкой тебя, а, следовательно, приобрёл все признаки магнита, но не простого, а искусственного. А потом при помощи «электромагнитной индукции» заставить нас в супермаркете собирать себя по частям. Как в ранее описанном кабаке. Мы ведь состоим из того, о чём думаем.

И чтобы мы часто думали о нужных рекламируемых образах, чтобы усилить притяжение «электромагнита», образ должен повториться в голове как можно больше раз. Как витки медной проволоки на катушке. Накручивать-накручивать-накручивать. Повторять-повторять-повторять. Неважно как, это уже их забота: на щите, плакате, листовке, в журнале, на чьей-то футболке, в случайном кадре любимого сериала, в рекламном ролике, в два часа ночи, в момент, когда чужой откусывает кому-то голову. Они не рекламируют товар, они усиливают магнит в голове. Вот настоящая цель. Включаем в розетку телевизор. Подаём на «катушку» ток – и очень скоро с помощью этого электроМАГНИТА можно будет поднять мир…

Уже можно.

И как ты понимаешь, магнитиками в голове могут быть не только вещи, но и модели поведения, идеи, пороки, нужная реакция, нужные люди, нужные мнения. И кто знает, сколько таких вложенных магнитов находятся в наших мозгах. И почему это так безудержно тянет наше больное общество к различной мерзости, пошлости, убийствам и наркотикам? Почему мы притянули весь этот негатив в свою жизнь?

Включи телек и ни о чём не думай.

Оставайся с нами, не переключайся. Пропустишь самое интересное…

Расслабься. Не принимай всё всерьёз. Забудь. Никаких магнитов в голове, конечно же, не существует. Что за бред?! Никакая скрытая пропаганда на тебя, конечно же, не действует. Ну посмотрел ты рекламу пива, и что с этого? Алкашом же не стал…

Да, не стал. Пока. Пока однажды ты не окажешься в нужное время в нужном месте и все звёзды на небе не сойдутся в одну алкоточку. Особенно в моменты стресса или какой-то беды, когда мы уязвимей всего. Жизнь длинная и маркетологи никуда не спешат. Кстати, стресс – это тоже одна из их главных забот, поэтому реклама идёт рука об руку с криминальными сериалами, с новостями, в которых всегда всё плохо, с гламурными мразями, на которых без отвращения не глянешь и во всякие напряжённые моменты, особенно когда чужой откусывает кому-то голову. Это всё звенья одной цепи. Электроцепи. Современное телевидение — это стресс и реклама, реклама и стресс. Они шокированы? — Запускайте рекламу! Они устали от рекламы? — Запускайте стресс! И всё снова и снова по бесконечному кругу…

Есть вещи, которые чтобы рассмотреть нужно не приблизиться, а, наоборот, отойти подальше, поскольку они бывают настолько огромны, что увидеть их можно только с большого расстояния. Посмотрите-ка, а Земля-то и вправду круглая!.. Увидел рекламу пива и не стал алкоголиком? В России от алкоголя ежегодно умирает 700 000 человек. Ты не можешь утверждать, что реклама алкоголя не действует. Гейпарады и смешные истории про Дулина – не пропаганда? Тогда почему их с каждым днём всё больше? Ты не можешь говорить, что это не работает. Слышишь, а не они ли сейчас маршируют под твоим домом? Посмотри в окно. Нужно глядеть в оба.

Нужно мерить пропаганду не по себе, а по обществу в целом, только так сразу становится видна её истинная разрушительная сила, которая лично на тебя, конечно же, ни в коем случае не действует. Никогда.

Тоха Ха

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