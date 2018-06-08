Православный храм с бассейном в алтаре (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Православный храм с бассейном с бассейном в алтаре. Храм Петра и Павла в Переслегино Тверской области имеет несколько странностей, нетипичных для православной церкви.

Сборник видео “Тайны старых храмов”: https://www.youtube.com/playlist?list…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com