Православный храм с бассейном в алтаре (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
21:21. 8 июня 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Православный храм с бассейном с бассейном в алтаре. Храм Петра и Павла в Переслегино Тверской области имеет несколько странностей, нетипичных для православной церкви.
Сборник видео “Тайны старых храмов”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com