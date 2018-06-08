Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет

Правительство определилось с концепцией пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию повысят на 5-8 лет.

При этом базовым вариантом выбран самый жесткий: для мужчин пенсионный возраст повысят на 5 лет, до 65 лет, для женщин — на 8 лет, до 63 лет.

Также все еще рассматривается мягкий сценарий, в котором для мужчин возраст выхода на пенсию будет установлен на отметке в 65 лет, для женщин — 60 лет, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Ожидается, что большинство льгот при выходе на пенсию будет сохранено.

В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что эти границы устанавливались в 1930-е гг., когда средняя продолжительность жизни в стране составляла около 40 лет, а теперь, как ожидается, превысит 72 года.

Президент Владимир Путин накануне призвал «осторожно и аккуратно» относиться к повышению пенсионного возраста. Он подчеркнул, что главной задачей является повышение уровня благосостояния пенсионеров и уменьшение живущих за чертой бедности.

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