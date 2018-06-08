Правительство повысит пенсионный возраст для россиян на 5-8 лет
Правительство определилось с концепцией пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию повысят на 5-8 лет.
При этом базовым вариантом выбран самый жесткий: для мужчин пенсионный возраст повысят на 5 лет, до 65 лет, для женщин — на 8 лет, до 63 лет.
Также все еще рассматривается мягкий сценарий, в котором для мужчин возраст выхода на пенсию будет установлен на отметке в 65 лет, для женщин — 60 лет, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве.
Ожидается, что большинство льгот при выходе на пенсию будет сохранено.
В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что эти границы устанавливались в 1930-е гг., когда средняя продолжительность жизни в стране составляла около 40 лет, а теперь, как ожидается, превысит 72 года.
Президент Владимир Путин накануне призвал «осторожно и аккуратно» относиться к повышению пенсионного возраста. Он подчеркнул, что главной задачей является повышение уровня благосостояния пенсионеров и уменьшение живущих за чертой бедности.
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Источник: rusvesna.su
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Не многие мужчины доживают до 65 лет, а нам говорят про пенсию в 65. С работы выгонят уже к 50-55 годам, а до пенсии пилить ещё 10 лет. В 55 на работу уже не возьмут практически ни где. Одним словом болт вам, а не пенсия, выживайте как хотите. Хитрый ход, а что? У нас ведь средняя продолжительность жизни у мужчин больше 70 лет. Самим не смешно, там на верху, м? Больше половины мужчин пьёт по поводу и без, курят почти все или две трети. Какие нахрен 80 лет средней продолжительночти жизни? Дай бог до пенсии дожить. У меня есть примеры, когда у молодых ребят до 33 лет останавливалось сердце. Смерть молодеет, а вы про пенсию в 65.
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голосовал за кого?
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Путин в отделе кадров на работу принимает?
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после 30 уже не берут в большинстве компаний.
даже заявления не рассматривают.