Почему женщины трудно рожают?

Концептуал СМИ Почему часто случаются родовые травмы у детей?

На чём сидят люди? Сколько у нас сердец? До чего мы засиделись? Какая травма распространена у детей при родах в современной Москве?



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