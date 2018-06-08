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Почему женщины трудно рожают?

14:40. 8 июня 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Почему часто случаются родовые травмы у детей?

На чём сидят люди? Сколько у нас сердец? До чего мы засиделись? Какая травма распространена у детей при родах в современной Москве?

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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