Почему женщины трудно рожают?
14:40. 8 июня 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Почему часто случаются родовые травмы у детей?
На чём сидят люди? Сколько у нас сердец? До чего мы засиделись? Какая травма распространена у детей при родах в современной Москве?
==========================================================================
Рекомендуем:
Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века
Прорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд человека
Врачи не нашли здоровых школьников среди старшеклассников
Школа Базарного: никакого сидения за партами!
Спасение детей. Метод Базарного
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai