Почему в России небольшая продолжительность жизни ? Профессор медицины сделал убийственное для власти заключение.

В основе невиданной для России смертности лежит идеология, считает хирург, доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга профессор С.А.Варзин. Выступая с докладом на проведённой конференции

Сергей Александрович подчеркнул, что какая идеология преобладает в числителе российских СМИ, то и получает Россия в знаменателе своей демографии. И это идеология безнравственности, бескультурья, насилия, разрушения семейных и других ценностей, пропаганда воровского образа жизни и проституции.

Так, профессор С.А.Варзин привёл данные, которые должны звучать набатом в кремлёвских башнях. Проведённое 3–4 года назад исследование показало, что Россию покинуло около двух миллионов девушек и женщин репродуктивного возраста. То есть того возраста, который формирует наш генофонд. Причём покидали Россию девушки в большинстве своём для занятия проституцией. Для чиновников это должно звучать как приговор, однако их мало интересует данная тема.

Недавно сайт «Народный журналист» опубликовал исследование, которое подтверждает заключение Варзина и лишний раз доказывает, что против нашего народа (России, Белоруссии, Украины) ведётся самая настоящая война. Эта война, как выразился Сергей Александрович, заключается в том, чтобы остановить размножение нашего генома.

— Жизнь есть способ существования геномов во времени и пространстве. Против этого биологического цикла и направлена стратегия врагов России, первым ударом которых явились в своё время такие фильмы, как «Красотка» и «Интердевочка», — считает профессор Варзин.

Когда началась перестройка, была прекращена работа по пресечению болезней, связанных с половыми инфекциями. Сегодня в России первичная гонорея составляет около 400 тысяч в год, сифилис — 200 тысяч (данные 2001 г.). Стрессы, потеря социальной ориентации народа дают 8 миллионов человек в год, страдающих первичными психическими заболеваниями, 2 миллиона в год — прирост случаев сердечнососудистых заболеваний (цифры 2001-2005 гг.). 300–350 тысяч человек Россия ежегодно теряет в результате насильственных действий. Преимущественно — это молодые мужчины. Это целые армии будущих отцов! В России только за 14 лет было произведено свыше 40 миллионов абортов (1991-2013 гг.).

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Такое количество людей наша страна попросту недополучает, а значит, теряет своё будущее.

Сергей Варзин считает, что в идеологическом плане недорабатывает не только российское руководство, но и Русская православная церковь. Если взять в качестве примера российский ислам, который успешно борется за высокую рождаемость и против проституции, то сравнение показателей в этом сопоставлении будет не в пользу РПЦ.

ДОКЛАД ПРОФЕССОРА С.А.ВАРЗИНА