Открытым текстом 08.06.2018

Новость, коснувшаяся всего народа, — из Гостиного двора. Там сегодня прошла откровенная беседа президента со страной. Как в судебном протоколе, люди в прямом эфире показывали Путину, как работает, и главное, где недорабатывает, власть.

Министрам, губернаторам, мэрам было велено оставаться не только на рабочих местах, но на связи в течение всей «Прямой линии». Если чиновник на законные требования гражданина отвечал «жалуйтесь хоть Путину», для него кошмар с мокрой от страха спиной ждать переадресации жалобы от президента и немедленно исполнять под его же контролем. А иначе… как президент умеет мотивировать, мы знаем!

Либероиды скалятся: мол, система кривая, кроме Путина решить вопросы некому. Открытым текстом объясняю: так и работает, товарищи, вертикаль власти.

Скажем, в паре районов Москвы депутатами избраны ваши кумиры. Коллективный Миша Кац или Яшин сделал для вас что-то полезное? Чиновник без контроля жиреет и наглеет. Его основной лозунг «кабы чего не вышло», ну и освоить бюджет поскорее. Теперь на него найдена универсальная управа.

При встрече президент вручает чиновнику зеленую папку, а там основные проблемы региона и его жителей. О них в администрации знают. Память у Путина хорошая. Следить за устранением ошибок будут очень строго. Теперь начальники отвечали в реальном времени, когда не успеваешь придумать отговорку и вынужден действовать простейшим способом — говорить правду. Это выход на новый уровень отношений власти и народа. Уровень искренности и близости властей предержащих к проблемам тех, кто доверил им управление. Нашим с вами проблемам.

Невиданный для любой страны формат. Миллионы заданных вопросов вместе взятые дают самую полную картину наших нужд и надежд. По ней весь государственный механизм сверяет курс, выбирает направления первоочередных действий, уточняет отдаленные цели. Настоящая демократия, товарищи, — это. А не вой пары сотен либероидов, недовольных страной и ее жителями, в эфире собственных СМИ на стихийных и не очень митингах.

Карнавал вокруг Аркадия Аркадьевича Воистину Воскресе Бабченко продолжается. Обгадившись по полной, вызвав тошноту и пренебрежение самых близких союзников, киевские спецслужбисты не придумали ничего умнее нового вранья. Пьесу придумывают на ходу. Враньё становится всё очевиднее. Ужас от новости об убийстве «главного критика Путина» сменился плохо скрываемым смехом.

Организатором убийства Бабченко объявлен Борис Львович Герман — глава украино-германского оружейного предприятия «Шмайсер» и поставщик антидонбасским террористам снайперского оружия по льготным ценам. Герман в суде заявил, что давно сотрудничает с контрразведкой Службы безопасности Украины и его попросили принять участие в спецоперации против российской разведки. СБУ отрицает партнёрство.

Организатор подыгрывал СБУ. Исполнитель завербован СБУ. Про жертву и говорить нечего. Миру показали наибездарнейший мексиканский сериал. Кукловоды Украины взбешены! Ведь нелепая инсценировка слизана с шекспирообразной трагедии отравления Скрипалей (в трёх частях с антрактом). Криворукая укробэзпэка превратила мощный план дискредитации русских в фарс.

В интервью Би-би-си Бабченко признался, что ему пришлось поверить в версию СБУ о том, что на него готовится покушение. Доказательств у него нет. Затем он объявил, что интервью с ним стоит не менее пятидесяти тысяч долларов.

Открытым текстом напоминаю: по словам Службы безопасности Украины на убийство Бабченко выделено сорок тысяч долларов. Убить дешевле, чем поговорить. Бог подаст, Аркадий! После того как твои хозяева подставили серьёзных политиков по всему Западу, спрашивать тебя незачем: ясно, что заврёшься. Но СБУ нашла способ опозориться ещё больше.

Украинский сайт «Страна» опубликовал добытый в СБУ список из сорока семи человек, якобы подлежащих устранению по заказу из РФ. СБУ возбудила против сайта дело по обвинению в разглашении тайны следствия.

Открытым текстом сообщаю: в списке аж человек десять известны не только самим себе. Бабченко, кстати, там нет. Что, список составили и передали в Киев за сутки между убийством и воскрешением? Зачем же сливать голимую липу сайту, а потом подавать на него в суд? А чтоб поверили! Избитый трюк.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru