О прадедушках Bellingcat
20:40. 8 июня 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О том, как работали центры "серой пропаганды" вроде Bellingcat в годы Холодной войны против СССР.
О прадедушках Bellingcat
Только после её роспуска, впервые за 30 лет нам стало известно о существовании тайной британской сети всемирной антикоммунистической пропаганды, осуществлявшейся в основном в странах третьего мира. Методы работы сети устарели, и она была ликвидирована в течение 18 месяцев по указанию тогдашнего министра иностранных дел Тони Кроссланда. Помимо того, Кроссланд проявлял чрезвычайное неодобрение по поводу связей агентов с некоторыми ультраправыми журналистами…
Сеть сократили до менее масштабного, но по-прежнему секретного отдела министерства иностранных дел, целью которого была всесторонняя поддержка интересов Великобритании. Более того, некоторые осведомленные источники из Уайтхолла заявили о том, что новый министр иностранных дел, доктор Дэвид Оуэн рассматривает возможность открытия доступа к ранее секретным документам.
Передача дел данного ведомства, известного под названием “Информационный Отдел Исследований”, под усиленный политический контроль стала последним шагом к ликвидации в его деятельности устаревших методов времён холодной войны. “IRD”- как его называли, также занимался вполне легальными исследованиями и сбором информации. И действительно, успешная пропагандистская операция должна в основном предоставлять объективную и полезную информацию.
Помимо деятельности за рубежом, отдел также обеспечивал местных журналистов важной информацией и услугами. Это -мнение журналистов “Guardian”, числившихся в списке рассылки отдела. Всем известно, что журналисты привыкли черпать информацию из различного рода источников, и одобрение “IRD” широко известных авторов в области иностранных дел, не должно бросать на них тень. Достаточно свидетельств сокрытия “IRD” своей истинной роли в распространении пропаганды от своих клиентов: операция, проводимая в течении 30 лет осуществлялась тайно, без участия парламента и осведомленности со стороны общественности.
Со времен последней войны Британия осуществила ряд тайных мероприятий в сфере международной пропаганды совместно с ЦРУ, что хорошо задокументировано, и о чём постоянно сокрушается американская общественность.
Как, не без зависти, выразился в одном из своих интервью десятилетней давности бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ Роберт Армори, жалуясь на раскрытие ЦРУ данных о финансировании ряда студенческих организаций: “В нашем свободном британском отечестве… все стараются помалкивать в интересах национальной безопасности… и в интересах того, что считают мировой свободой.”
Кристофер Мэйхью, тогдашний младший советник министерства иностранных дел от партии лейбористов, основал “IRD”, адресовав в 1947 году конфиденциальное послание секретарю иностранных дел Эрнесту Бэвину. Он предложил создать тайное подразделение “контрнаступательной пропаганды против русских”, открыв новый отдел Министерства Иностранных Дел.
Атли пригласил его в Чекерс для обсуждения этого вопроса и до 1950 года Мэйхью возглавлял “IRD” совместно с сэром Айвоном Киркпатриком, занимавшим пост помощника заместителя Министра иностранных дел, а позднее ставшим заведующим “ITA”.
Как вспоминает Мэйхью, Британия была первой страной, создавшей секретный отдел и начавшей контрнаступление, однако примерно в то же самое время были основаны ЦРУ и Информационное Агентство США. “IRD” распространял материалы по всему миру через посольства.
“Мы определенно не искажали и не извращали информацию в британских СМИ”, – заявил он, – “Черной нашу пропаганду можно назвать только постольку, что наша работа была под прикрытием, а информация о существовании отдела засекречена”.
Основными жертвами секретности, очевидно, пали читатели зарубежных газет, а также британская публика, остававшаяся в неведении относительно того, что никому не подотчетные информационные воины холодной войны работали, по крайней мере номинально, от их имени.
Русские знали об этом с самого начала благодаря Гаю Бургессу, одному из трех коммунистов-перебежчиков в деле Филби, назначенного на пост в “IRD” в 1948 году. Спустя три месяца Мэйхью охарактеризовал последнего в меморандуме об увольнении как “грязного, пьяного бездельника”.
В “IRD” состояло много иммигрантов из стран “железного занавеса”, обычно журналистов и писателей, специально нанятых на работу в этом душном мире. От чиновников “IRD” скрывалась многая информация, обсуждать свою работу было запрещено даже с коллегами по отделу. Как вспоминают бывшие сотрудники, их задачей было донести о “силах”, которые требовалось побороть, в их стране и за границей.
Справочная литература “IRD” лишь краем касалась “особых задач” отдела. Дипломатические списки последних лет всё ещё поддерживали легенду. В них говорилось, что “IRD” занимается исключительно составлением информационных отчетов о поездках правительственных миссий за рубеж. Построенный на основе тактик психологических приемов военного времени, “IRD” достиг расцвета в 1950-е годы. Состав сотрудников одного только советского подразделения вырос с 20 до более чем 60 человек. В посольства внедрились агенты “IRD” под прикрытием с целью передачи материалов местным журналистам и тем, кто формировал общественное мнение. Вначале контроль осуществлялся из офисов в Карлтон Хаус Террас, а затем, после расширения миссии, из 12-этажного Риверсайд Хаус в здании Милбанк в Лондоне.
Типичной операцией “IRD” в самом расцвете их деятельности было, например, изучение статей о потреблении алкоголя в прессе восточного блока, чтобы создать у западной общественности искажённое представление о том, как при коммунизме процветает алкоголизм. Высшие чиновники признают, что ранние материалы были серьезно “предвзяты”.
ЦРУ, чьи операции по распространению пропаганды по всему миру, радиостанции и истории на первых полосах были недавно разоблачены, назвали бы это “серой пропагандой”. По сути, мы имеем дело с фактическим материалом, который при желании можно "повернуть" как удобно.
Этические возражения, выдвигаемые критиками “IRD” внутри и за пределами Уайтхолла состоят в том, что общественность не владеет всей полнотой информации и не может сделать скидку на "новый поворот". В этом отличие от прямой пропаганды, предназначенной для британской общественности, которая сама по себе не представляет ничего плохого.
“IRD” также поддержала идею создания печатного издания, описанного в Уайтхолле как “идейное взаимообогащение”. Роберт Конквест, автор и ученый, известный частой критикой Советского Союза, был одним из работавших на “IRD”. Он был сотрудником МИД до 1956 года.
NB! Конквест был одним из создателей фейковой истории "голодомора".
По его словам, после его ухода, “IRD” предложили ему использовать материалы, собранные из публикаций советской прессы для написания книги. Он продал [издательству] “Бодли Хэд” готовую к печати серию из 8 книг под названием “Советские исследования”. По словам “Бодли Хэд”, книги были выпущены в виде обычного коммерческого издания, при этом было продано только 1500 копий, треть которых купил американский издатель Фред Прэгер. Прэгер, издавший ряд книг по заказу ЦРУ, также отметил, что это было обычной коммерческой сделкой. Дэвид Флойд, корреспондент по вопросам коммунизма в "Daily Telegraph", вспоминает, что ему поручили написать брошюру о Китае по запросу “IRD”. “IRD” поручил ему создание брошюры, предназначающейся, по словам организации, к распространению среди дипломатов.
Основными целями пропаганды “IRD” были страны третьего мира, где организация, как выразился Мэйхью, “как могла отбивалась от советской пропаганды”. Собранная информация также могла "пригодиться" для использования в британских СМИ и теми, кто формирует общественное мнение. Кроме передачи информации “BBC World Service”, составлялись секретные списки из числа одобренных журналистов и тред юнионистов, которым предлагали, хоть и не всегда успешно, агитационные материалы. Чаще всего “IRD” предлагало помощь в исследовательской работе. Заказчиками в основном были специалисты в своей области – разбиравшиеся в вопросе и способные оценить её качество.
К моменту ликвидации “IRD”, один из списков организации представительную группу членов генерального совета Британского конгресса тред юнионов. Список журналистов насчитывал около 100 имен.
Среди тех, кого нам удалось отследить, были два журналиста от представителей лейбористов в парламенте: Родерик Макфаркуар и Колин Джексон. Три автора работали в “Financial Times”, два в “Times”, ещё двое – в “Observer”, пять – “Sunday Times”, пять -“Телеграф”, шесть – “Economist”, один – “Daily Mail”, двое – “Mirror” , один – “Sunday Mirror” и один в “Express”. Среди журналистов “Guardian” в данном списке числились: Хэлла Пик, Майкл Симмонс, Иан Райт и Виктор Зорза. Некоторые журналисты были занесены в неформальный черный список, как политически нежелательные или неблагонадёжные; они выпадали из рядов сотрудников, если оказывались политически неудобными.
Знакомство британских сотрудников с “IRD” проходило тайно: один известный либеральный журналист вспоминал как его предшественник, уходящий на пенсию пригласил его на ланч в один из лондонских клубов, где и предложил контракт с “IRD”.
Всем журналистам предоставлялось как можно меньше информации. Все материалы отправляли в обычных конвертах. Корреспонденция с пометкой “лично” не содержала никаких опознавательных знаков или упоминаний отдела.
Им говорили, что документы, собранные отделом пропаганды, главным образом предназначались для сотрудников дипломатических служб, но их было разрешено передавать нескольким людям за пределами служб, которых они могли заинтересовать… материалы при этом не являлись выражением официальной политики и не имели отношения к правительству Великобритании, а их названия не должны были цитироваться в обсуждениях или в печати. Документы не разрешалось никому показывать, они подлежали уничтожению, когда необходимость в них отпадала.
Постепенно число сотрудников “IRD” стало снижаться, сначала оно было сокращено в 1964 году, а затем в 1968 году, вспоминают бывшие члены организации. Согласно некоторым правительственным источникам, в 1970 году под руководством тогдашнего заместителя министра сэра Дениса Гринхилла, отдел сократили до минимума.
Примерно в то же время “IRD” было поручено перенести акцент с коммунизма на другие важные вопросы в Великобритании. Был создан контрподрывной блок для противодействия "IRA".
Также "IRD" рекомендовалась умеренность в их агитационных материалах. Было опубликовано постоянно обновляемое руководство, в котором говорилось о целях, стратегии и тактике; среди прочих копия была отправлена Иану Хэмилтону в Институт Изучения Конфликтов.
Руководство содержало разведывательные материалы и описание учреждений, служащих прикрытием для “IRD” в Ирландии, США и Великобритании. Агрессивная позиция холодной войны, однако, все также оставалась непопулярной в Министерстве иностранных дел. Отдел "IRD" держали на расстоянии вытянутой руки, а его состав считался в лучшем случае консервативным.
Публикации включали в себя списки коммунистических организаций и организованных ими событий, таких как, например, приближающийся фестиваль молодежи в Гаване, буклеты о делах в Африке, Азии и СССР, а также периодические выпуски информационных брифингов.
К 1976 году “IRD” больше не могло рассчитывать на секретность в своих делах. Новый заместитель министра и “бюрократ-реформатор”, как назвал его один из коллег, сэр Майкл Паллисер распорядился о том, чтобы к организации хорошо присмотрелись.
Сэр Колин Кроу, бывший верховный комиссар Канады был вызван из отставки для расследования. Благодаря его отчету британским лейбористским министрами “стали известны списки британских контактов, одобренные “IRD”. Согласно некоторым правительственным источникам, они были серьезно обеспокоены – хоть и со своей собственной позиции – политической окраской достаточного числа участников, включая директора института изучения конфликта Брайана Грейзера. Произошел некоторый обмен информации с главой “IRD”. Рэй Уитни был включен в окончательный список от тори на место в парламенте в Хай Уикоме. Список был сокращен Тони Кросландом. Мистер Кулер, когда его спросили об этом эпизоде, отказался его обсуждать. “Я считаю “Guardian” враждебной газетой”, – сказал он.
Затем последовала вторая внутренняя проверка “IRD”. Оуэн был проинформирован о ситуации, при вступлении в должность и распорядился распустить “IRD” в мае 1977 года.
Инспекторы аналитического центра заявили, что информационные отделы Министерства иностранных дел были реорганизованы. В частности от 20 до 30 сотрудников “IRD” отправили на пенсию, сократили или перевели в более подходящий исследовательский отдел.
Почти миллион фунтов стерлингов был потрачен на "неотслеживаемую" пропаганду. Аналитический центр уклонился от вопроса насколько ценной была проделанная информационная работа в общем, но отметил, что материалы из неопределенных источников сыграли роль в создании “нужных политических настроений” в важных странах третьего мира.
Правительственная пропаганда на этом не закончилась. Был создан новый отдел Министерства иностранных дел под названием “Зарубежный информационный отдел”, с меньшим количество сотрудников и гораздо более широким спектром задач. Высшие правительственные чиновники подчеркивают то, что теперь не существует внутренней пропаганды, как это повелось со времени вступления в должность Оуэна.
Из достоверных источников Уайтхолла также стало известно, что Оуэн рассматривает возможность рассекретить все информационные материалы и сделать их доступными для прессы и широкой общественности. Это стало бы значительным отходом от принятой практики -"IRD" закрылся, так же, как и просуществовал 30 лет – втайне от британской общественности.
Дэвид Ли. Guardian. 1971 год.
PS. На заглавной фотографии Ральф Мюррей – один из руководителей IRD в годы Холодной войны.
http://istmat.info/node/59002 – цинк
Фактически, подобные центры после роспуска IRD никуда не исчезли, они трансформировались сообразно целям и задачам, которые ставились политическим руководством. Центры вроде Bellingcat просто одна из последних итераций подобных инструментов информационно-психологической войны решающих задачи пропагандистского и дезинформационного характера.
Источник: colonelcassad.livejournal.com