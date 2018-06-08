Новости Украины и Новороссии 08 июня 2018

Отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном обострении ситуации в Донбассе во время проведения Чемпионата мира в России, президент России прибег к прямой угрозе. Он объявил, что все провокации со стороны вооруженных сил Украины «будут иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности».

Российский лидер не пояснил, что он имеет в виду, но сам факт того, что слово было дано не просто писателю, а человеку, который является советником главы ДНР и одновременно заместителем командира батальона спецназа, который непосредственно участвует в боевых действиях, говорит по меньшей мере о том, что военная профессия и деятельность Захара Прилепина оцениваются руководством России как легитимные и оправданные.

То есть глава государства открыто демонстрирует свою уверенность в том, что российский гражданин, участвующий в защите Донецкой Народной Республики, выполняет крайне важную миссию, и поэтому у него есть право делиться с президентом своими тревогами.

Это плохой знак для Киева, поскольку появление Прилепина указывает на единственную альтернативу выполнению Минских соглашений, которую видит Москва. Это военное воздействие, своего рода олицетворением которого является российский писатель.

Второй момент: Путин говорит не о военном поражении Украины. Украинская армия пережила несколько разгромов, но это не изменило ситуацию кардинально. Президент указал на куда более глобальный риск — угрозу существованию Украины как государства. Способов, которыми может быть демонтирован нынешний украинский режим, немного, но любой из них связан с применением военной силы.

С высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о варианте принуждения к миру, который Россия использовала во время августовских событий 2008 года в Грузии и Южной Осетии.

Другой тезис Путина — Киев не способен решить проблемы региона, да и не хочет, поскольку жители Донбасса не нужны нынешней украинской власти — они выступают против проводимой ею преступной политики. Граждане народных республик сделали собственный выбор, и этот выбор является правильным и обоснованным.

Украина же, продолжая ежедневные обстрелы донбасских территорий, поддерживая блокаду региона, фактически потеряла право называть его население своим и заниматься его будущим.

Ну и, наконец, граждан народных республик запугать не удастся и они не «потерпят этого». Это заявление коррелирует с другим пунктом — о том, что Россия будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы события не пошли по киевскому сценарию. Собственно, Путин и раньше постоянно подчеркивал, что на Украине произошел государственный переворот, являющийся в любой системе права преступлением.

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Следующий из этого вывод очень простой — Донбасс находится на стороне закона, нуждается в разносторонней поддержке, надо полагать и в военной, коль скоро затронут вопрос о вероятных провокациях, и эта поддержка будет оказана, вплоть до утраты Украиной своей государственности.

Второй ключевой момент — это прозвучавшие в прямом эфире просьбы беженцев с Донбасса обратить внимание на их судьбу.

Путин высказался предельно определенно за либерализацию миграционного законодательства, чего требуют не только гуманитарные соображения, но и экономические интересы России, в которой резко снижается количество женщин, способных рожать детей.

Этот прагматический подход апеллирует, конечно, не к принципу «своих не бросаем», который был косвенно упомянут президентом, но он демонстрирует высокую заинтересованность государства в привлечении соотечественников. Всех, кто чувствует, как сказал глава государства, владеет русским языком и чувствует свое кровное родство с Русским миром.

Очень важным кажется и то, что вопрос Захара Прилепила прозвучал почти в самом начале прямого эфира. Это косвенным образом указывает на то значение, которое российский лидер придает проблеме Донбасса и войны, которую ведет Украина. Можно сказать, что Владимир Путин некоторым образом сформулировал универсальный рецепт завершения конфликта.

Ведь на самом деле не так важно, организует ли Киев провокации во время ЧМ или позже. Да, для России обострение ситуации в период проведения игр будет крайне неприятным подарком, и она, возможно, отреагирует куда резче, чем в какой-либо другой период.

Но если смотреть на происходящее шире, то война сама по себе является постоянной головной болью, с которой так или и иначе придется что-то делать. И по всей вероятности, в представлении Путина, нынешняя украинская государственность является непреодолимым препятствием на пути к миру. Следовательно, это препятствие, так или иначе, рано или поздно должно быть устранено, что не значит ликвидации государства Украина как такового. С этой идеей, думаю, полностью согласны миллионы людей как в России, так и на Украине.

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Андрей Бабицкий

Украина.ру