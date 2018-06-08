Новости Украины и Новороссии 08 июня 2018
- 08:00 На Украине заявили о «перехвате» грузовым самолетом корабля ВМФ России.
- 07:31 Пентагон: Военная реформа на Украине — наша безопасность.
- 05:00 Чем ответит Россия на возможные провокации ВСУ на Донбассе.
- 04:30 Шантаж и ультиматум: МВФ «уничтожает» Украину.
- 04:00 Героический рывок: кто похитил у Украины «Русланы» (ФОТО).
- 01:38 Поpошенко и его маленький секрет.
- 00:20 У главреда РИА Новости Украина нашли пистолет и сотни тысяч долларов, — СБУ (+ФОТО).
- Вчера 23:51 Рада не смогла запретить трансляцию ЧМ-2018.
- Вчера 22:30 Украина может потерять половину урожая зерновых.
- Вчера 22:16 Прилепин спросил у Путина о наступлениях ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018.
На Украине заявили о «перехвате» грузовым самолетом корабля ВМФ России
Самолет Ан-26 ВМС Украины «перехватил» малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море.
Об этом сообщило одесское издание «Думская» со ссылкой на анонимный источник.
Сообщается, что 41-я бригада ракетных кораблей черноморского флота РФ взяла под охрану газодобывающие платформы, которые на Украине называют «вышками Бойко» и считают своими.
В операции, по словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.
Как утверждает украинское издание, 2 июня самолёт украинских ВМС Ан-26 обнаружил малый ракетный корабль флота России в непосредственной близости от границы с Украиной, проходящей по морю.
Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что 2 июня около полудня поступила информация о том, что неизвестный корабль находится вблизи острова Змеиный.
Ан-26 Сакской бригады морской авиации ВМС Украины был якобы направлен на выяснение принадлежности судна.
Издание сообщает, что перехват произошел вблизи острова Змеиный.
Источник утверждает, что после «обнаружения» корабль ушёл в открытое море.
Напомним, добывающая компания «Черноморнефтегаз», принадлежавшая до 2014 года украинскому «Нафтогазу», после референдума была национализирована на основании решения местного парламента. Киев это решение, само собой, не признал.
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Пентагон: Военная реформа на Украине — наша безопасность
Успешное проведение военной реформы на Украине напрямую связано с безопасностью США и стран — членов НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и Украины в Брюсселе 7 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Успешное проведение военной реформы на Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью — безопасностью США, безопасностью стран НАТО», — подчеркнул глава Пентагона.
Он отметил вклад народа Украины, который «ценой жизней своих сыновей» делает все, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны.
Мэттис напомнил о решении США выделить Украине транш для нужд ВСУ, который, по его словам, «позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы», которая проводится в оборонном ведомстве Украины.
«Россия нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине», — добавил глава минобороны США.
Напомним, 7 июня министр обороны Украины Степан Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета со странами — контрибуторами миссии НАТО «Решительная поддержка» на уровне министров обороны.
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Чем ответит Россия на возможные провокации ВСУ на Донбассе
Отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном обострении ситуации в Донбассе во время проведения Чемпионата мира в России, президент России прибег к прямой угрозе. Он объявил, что все провокации со стороны вооруженных сил Украины «будут иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности».
Российский лидер не пояснил, что он имеет в виду, но сам факт того, что слово было дано не просто писателю, а человеку, который является советником главы ДНР и одновременно заместителем командира батальона спецназа, который непосредственно участвует в боевых действиях, говорит по меньшей мере о том, что военная профессия и деятельность Захара Прилепина оцениваются руководством России как легитимные и оправданные.
То есть глава государства открыто демонстрирует свою уверенность в том, что российский гражданин, участвующий в защите Донецкой Народной Республики, выполняет крайне важную миссию, и поэтому у него есть право делиться с президентом своими тревогами.
Это плохой знак для Киева, поскольку появление Прилепина указывает на единственную альтернативу выполнению Минских соглашений, которую видит Москва. Это военное воздействие, своего рода олицетворением которого является российский писатель.
Второй момент: Путин говорит не о военном поражении Украины. Украинская армия пережила несколько разгромов, но это не изменило ситуацию кардинально. Президент указал на куда более глобальный риск — угрозу существованию Украины как государства. Способов, которыми может быть демонтирован нынешний украинский режим, немного, но любой из них связан с применением военной силы.
С высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о варианте принуждения к миру, который Россия использовала во время августовских событий 2008 года в Грузии и Южной Осетии.
Другой тезис Путина — Киев не способен решить проблемы региона, да и не хочет, поскольку жители Донбасса не нужны нынешней украинской власти — они выступают против проводимой ею преступной политики. Граждане народных республик сделали собственный выбор, и этот выбор является правильным и обоснованным.
Украина же, продолжая ежедневные обстрелы донбасских территорий, поддерживая блокаду региона, фактически потеряла право называть его население своим и заниматься его будущим.
Ну и, наконец, граждан народных республик запугать не удастся и они не «потерпят этого». Это заявление коррелирует с другим пунктом — о том, что Россия будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы события не пошли по киевскому сценарию. Собственно, Путин и раньше постоянно подчеркивал, что на Украине произошел государственный переворот, являющийся в любой системе права преступлением.
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Следующий из этого вывод очень простой — Донбасс находится на стороне закона, нуждается в разносторонней поддержке, надо полагать и в военной, коль скоро затронут вопрос о вероятных провокациях, и эта поддержка будет оказана, вплоть до утраты Украиной своей государственности.
Второй ключевой момент — это прозвучавшие в прямом эфире просьбы беженцев с Донбасса обратить внимание на их судьбу.
Путин высказался предельно определенно за либерализацию миграционного законодательства, чего требуют не только гуманитарные соображения, но и экономические интересы России, в которой резко снижается количество женщин, способных рожать детей.
Этот прагматический подход апеллирует, конечно, не к принципу «своих не бросаем», который был косвенно упомянут президентом, но он демонстрирует высокую заинтересованность государства в привлечении соотечественников. Всех, кто чувствует, как сказал глава государства, владеет русским языком и чувствует свое кровное родство с Русским миром.
Очень важным кажется и то, что вопрос Захара Прилепила прозвучал почти в самом начале прямого эфира. Это косвенным образом указывает на то значение, которое российский лидер придает проблеме Донбасса и войны, которую ведет Украина. Можно сказать, что Владимир Путин некоторым образом сформулировал универсальный рецепт завершения конфликта.
Ведь на самом деле не так важно, организует ли Киев провокации во время ЧМ или позже. Да, для России обострение ситуации в период проведения игр будет крайне неприятным подарком, и она, возможно, отреагирует куда резче, чем в какой-либо другой период.
Но если смотреть на происходящее шире, то война сама по себе является постоянной головной болью, с которой так или и иначе придется что-то делать. И по всей вероятности, в представлении Путина, нынешняя украинская государственность является непреодолимым препятствием на пути к миру. Следовательно, это препятствие, так или иначе, рано или поздно должно быть устранено, что не значит ликвидации государства Украина как такового. С этой идеей, думаю, полностью согласны миллионы людей как в России, так и на Украине.
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Андрей Бабицкий
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Шантаж и ультиматум: МВФ «уничтожает» Украину
Украину на сегодняшний день считают самым коррумпированным государством в Европе. Такое звание страна заслужила после того, как к власти пришёл Пётр Порошенко, и в Незалежной был введён воистину бандитский режим.
Причём ситуация ни в коем случае не собирается меняться. Даже кураторство западными политиками приводит к тому, что уровень жизни в этом государстве продолжает падать, и люди вынуждены бежать из этой богом забытой страны.
К побегу украинцев может подтолкнуть и очередное решение Петра Порошенко и его «свиты». Сегодня Верховная рада рассматривала законопроект, согласно которому на Украине собираются организовать ещё одно ведомство — Антикоррупционный суд.
Примечательно, что к подобному решению украинские власти подталкивает Международный валютный фонд (МВФ). Именно такое требование выдвинули в финансовом институте в обмен на очередной транш на 2019 год.
То есть, по сути, в МВФ пошли на шантаж, так как Киеву кровь из носу необходимы деньги, иначе страна окажется в состоянии дефолта.
Важно отметить, что, помимо организации в стране новой структуры, бразды правления в суде финансовое ведомство планирует возложить на себя. Это фактически подтверждает факт рейдерского захвата власти проамериканским лобби. Ведь суд сможет вмешиваться в деятельность любых структур, в том числе силовых.
Причём всех неугодных «киевскому режиму» активистов Порошенко и его сторонников «ликвидируют». Так, к примеру, по поручению украинского президента премьер-министр Владимир Гройсман уволил главу Министерства финансов страны Александра Данилюка.
А позже появилась информация о том, что такой жест обоснован нежеланием финансиста участвовать в коррупционных схемах.
Теперь же очередной жертвой режима может стать лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. Он намерен обратиться в Конституционный суд, так как считает, что создание отдельно взятого суда (то есть антикоррупционного) нарушает Конституцию и права граждан Украины.
По сути, Бойко утверждает, что создание не принесет никакого толку, как и другие ведомства, занимающиеся этой проблемой — Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путём, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура.
То есть сегодня мы продолжаем наблюдать за тем, что брешь в политической системе Украины существует, и она выражается в том, что власть в стране устроила настоящий беспредел.
Очевидно, что когда киевские политики примут очередной указ, навязанный МВФ, жить в стране станет ещё хуже. Ведь существовать новый орган будет на деньги налогоплательщиков. Да и не исключено, что курируемое США ведомство не начнет загонять украинцев в угол.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Героический рывок: кто похитил у Украины «Русланы» (ФОТО)
Как заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник, российская авиастроительная отрасль уже в самое ближайшее время может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом.
Собственно, о чем идет речь.
Ан-124 «Руслан» — это советский дальний тяжелый транспортный самолет разработки киевского ОКБ «Антонов». Самый грузоподъемный самолет в мире, вполне востребованный на рынках и в наши дни.
И отнюдь не случайно. В октябре 2006 года Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии, работавший тогда под руководством еще Ющенко с украинской стороны и Путина с российской, принял решение продолжить реализацию проекта Ан-124. В том числе — имея в виду возможное возобновление серийного производства.
По крайней мере, в августе 2007-го было подписано соглашение именно о возобновлении «серийки». Были и заказчики: компания «Волга — Днепр» планировала до 2030 года приобрести до сотни модернизированных Ан-124-100 М-150.
И проект какое-то время даже довольно успешно, хоть и не без сложностей, развивался.
В июне 2008 года ОАК (российская Объединенная авиастроительная компания), получившая всю необходимую документацию, и Ernst & Young, отрабатывавший маркетинговую и торговую стратегии, завершили подготовку бизнес-плана проекта. В соответствии с этим документом для начала производства самолета требовалось получить подтвержденные предзаказы не менее чем на сорок машин, и эти заказы были получены. Самолеты должны были полностью производиться на Ульяновском заводе, с 2012 года — по паре лайнеров в год. Стоимость нового Ан-124 тогда, на 2008 год, составляла примерно 150–160 миллионов долларов.
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 «Руслан» во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. РИА Новости / Антон Денисов
А потом в дело вмешались американцы.
И тогдашний директор Антонова Дмитрий Кива объявил, что возглавляемое им предприятие совместно с U. S. Aerospace допустили к участию в тендере Минобороны США на поставку самолетов-топливозаправщиков на 50 миллиардов долларов. КБ «Антонов» тогда представил на тендере три различные модели самолетов: Ан-112-KC, Ан-122-KC и Ан-124-KC. И поэтому совместная с русскими программа может идти лесом: с «новыми западными партнерами» Украине и без нее хорошо.
Тендер состоялся. И пусть КБ «Антонов» вполне предсказуемо вылетело из него в первом же туре — работа по совместной с русскими программе была «приостановлена» до 2016 года. И, как позднее выяснилось, до «никогда»: в 2014 году Украина объявила о разрыве сотрудничества, да и «Антонов» фактически развалился до такой степени, что тот же Дмитрий Кива уехал оттуда в Азербайджан, где украинский академик, лауреат, профессор, доктор технических наук и даже Герой Украины тихо «пенсионерствует» в наши дни, подрабатывая советником главы местной гражданской авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».
Тем не менее сам по себе самолет Ан-124, несмотря на «несчастную политическую судьбу», реально шикарная машина. И отнюдь не случайно в СМИ ранее неоднократно сообщалось о «закрытых переговорах Объединенной авиастроительной по «Русланам» с «Антоновым».
Результаты (да и сам факт) тех «закрытых консультаций» нам, конечно, неведомы. Но очень похоже на то, что российская сторона решила на все плюнуть, модернизировать машину самостоятельно и выпустить под независимым брендом: и технические, и юридические основания у ОАК для этого есть.
Нет, безусловно, украинская сторона будет по-прежнему изо всех сил настаивать на том, что Россия не может и не имеет права.
Но вообще «Руслан» — это уже и сейчас по сути своей скорее российский (по оценкам экспертов — где-то на 95%) аппарат. Да в принципе и, так сказать, «метафизически», возобновление производства воздушных супертяжеловесов в России тоже будет просто справедливо.
Потому что Украина, которая была едва ли не самой развитой советской республикой, с сильной промышленностью, энергетикой, крупнейшим на территории СССР транспортным узлом, свой формат будущего выбрала.
И он отличается от российского так же, как самая большая в мире вышиванка от космодрома Восточный.
В рамках этого формата Украина так долго и старательно отказывается от великого советского наследия, что и переход бывшего советского авиапрома под российский флаг выглядит более чем логичным.
Ибо каждое государство, перефразируя классика, само кузнец своего собственного счастья.
Потому и украинское небо стало для «Руслана», бывшего в свое время гордостью авиапрома УССР, чем-то совсем чужим. И не надо искать российских злодеев — это стало результатом коллективного героического рывка прочь от цивилизации на самой Украине.
Военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан», перебросивший боевые вертолеты из Сибири на Урал, во время разгрузки на аэродроме «Кольцово». РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Лекух
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Поpошенко и его маленький секрет
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У главреда РИА Новости Украина нашли пистолет и сотни тысяч долларов, — СБУ (+ФОТО)
СБУ провела санкционированный обыск в банковской ячейке главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
В результате обыска, по данным спецслужбы, был обнаружен пистолет, трудовой договор с российским СМИ и деньги.
«Правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более $200 тыс., предмет, внешне похожий на пистолет „Браунинг 1906“, и прямой трудовой договор между фигурантом дела и международным информационным агентством „Россия сегодня“ на руководство представительством на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.
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Рада не смогла запретить трансляцию ЧМ-2018
Верховная Рада на заседании 7 июня не смогла включить в повестку сессии проект постановления о запрете трансляции на Украине чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
Напомним, что днем ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления, который предусматривает запрет трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
За включение в повестку проекта постановления № 8343 «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины» проголосовали 142 депутата.
Напомним: проект постановления № 8343 предусматривает запрет трансляций различных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины.
«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации. В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а средства массовой информации страны-агрессора используют такую возможность для всяческой популяризации Российской Федерации на международной арене, несмотря на осуждение цивилизованным миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
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Украина может потерять половину урожая зерновых
Аграрии южных, центральных и восточных областей Украины отмечают, что из-за засушливой погоды они могут потерять до 50% урожая зерновых.
Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Всеукраинский аграрный совет», ссылаясь на опрос владельцев предприятий, которые в неё входят.
«Аграрии южных, центральных и восточных областей жалуются на засуху и прогнозируют потери до 50% урожая зерновых. В частности, больше всего жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам опроса, больше всего пострадали пшеница и ячмень.
«Последний дождь в нашем районе прошел 2-3 недели назад. Он был очень слабым, промочил почву не более, чем на 2-3 см. Это единственный дождь, который у нас был с самой зимы», — отметил директор частного агропромышленного предприятия (ПАП) «Людмила» (Хмельницкая область) Николай Гурский.
Он добавил, что потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои — около 20%.
В то же время директор фермерского хозяйства «Щедрая Усадьба-М» (Хмельницкая область) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.
«В нашем районе дождей практически не было с того самого времени, как сошёл снег. При этом даже если дождь пойдет, это уже не исправит ситуацию. Растения уже не в той стадии развития, они слабенькие», — отметил он.
Директор ООО «Терра» (Днепропетровская область) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.
«Если и в дальнейшем не будет дождей, мы можем потерять до 50% урожая. Больше всего пострадали пшеница и ячмень. Подсолнечник и кукуруза — меньше, в этих культурах еще есть небольшой запас влаги. Но, учитывая погодные капризы, неизвестно, что будет дальше. Последний дождь в нашем районе наблюдался 8-9 мая и был он очень незначительным», — сказал директор предприятия.
ВАС отмечает, что, по словам сельхозпроизводителей, точные суммы убытков можно будет считать уже ближе к моменту сбора урожая.
Эксперты прогнозировали рост урожая зерновых в Украине в 2018-2019 гг. на 3% — до 61,85 миллиона тонн. Положительный прогноз был обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями.
По информации заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Елены Ковалёвой, потери урожая пшеницы из-за изменений климата за последние три года составили более 4%, кукурузы — 5,5%.
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Прилепин спросил у Путина о наступлениях ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018
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