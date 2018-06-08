Мощнейшим средством растления детей являются песни с развратным содержанием

Из истории нам известны многочисленные примеры преследования и ссылок поэтов за произведения, противоречащие идеологии государства и морали. Почему именно поэтов? Да потому что стихи обладают внутренней ритмикой (рифмой), которая позволяет гораздо успешнее закачивать информацию в мозг, нежели простой речитатив.

Ещё более влиятельным средством являются стихи, сопровождаемые мелодией, то есть песни. Задача мелодии – преодолеть критический барьер сознания, после чего текст песни загружается напрямую в подсознание, где хранятся автоматизмы поведения человека. В особенности, если человеку нравится мелодия, то при этом критический барьер исчезает полностью, и в его голову можно загрузить любую информацию.

А теперь вслушайтесь в тексты песен, которые мы слышим ежедневно – и обнаружим массу текстов, которые напрямую или косвенно способствуют растлению наших детей.

Например, что должны усвоить наши дети из такой часто слышимой по ТВ и радио песни в исполнении певицы Валерии «Часики»:

Я вижу твою улыбку,

Я помню свою ошибку,

Но сердцу уже не важно,

И я ошибаюсь дважды,

Пусть сегодня со мною

Поиграешь в любовь.

Девочкой своею ты меня назови,

А потом обними, а потом обмани.

Маленькие часики смеются тик-так,

Ни о чём не жалей, и люби просто так.

Спела бы такую песенку певица Валерия, а в миру Алла Юрьевна Перфилова (мать троих детей, между прочим), своим деткам, когда они были ещё в нежном возрасте? Сильно сомневаюсь.

Или что должны усвоить наши дети из песен с откровенной пропагандой частой смены половых партнёров?

«Моя попытка номер 5» («ВиаГра»): Я мало кого любила,

Второй надоел,

Третьего забыла,

Четвертый исчез во вторник,

О первом почти ничего не помню,

Но пятый мой совсем не такой

В его руках я таю как снег,

Меня уносит тёплой рекой

В поднебесье.

Нашим детям здесь дано прямое указание на то, что менять половых партнёров – это хорошо. Опасность таких песен заключается в том, что они находятся «на грани фола». Прямого указания на разврат нет, и в то же время все мы понимаем, о чём идёт речь.

Наш противник овладел таким инструментарием «на грани фола» в совершенстве: «Мы ваших детей будем обкладывать дерьмом со всех сторон, но по закону к нам не придерёшься». И таких песен в эфире огромное количество. Цель таких песен одна – распространения разврата с целью снижения уровня развития подрастающего поколения.

По содержанию многие песни, звучащие в эфире, просто опасны для детей.

Или вот ещё: ребёнок 4-го класса рассказал, что на детской дискотеке гоняли без конца песню «Розовое вино», она теперь у них на рингтонах стоит. Учителя так же обожают эту песню, и ни у одного из них не возникло никакого отторжения, ее даже использовали в конкурсе!

Посмотрим, о чём песня: об алкоголе – поёт пьяным обкуренным голосом, вставляя мат; о похоти – «пойдём в бар, где ты я и марихуана» (прямым текстом); описывает вожделенное вдувание наркотика через свернутую купюру в рот партнера; «я хочу тебя и хочу Сижку» – секс и сигарету. И так далее. В целом, весь текст песни это плотно упакованная программа наркотизации и деградации личности, которая вливается в головы учащихся начальных классов, не имеющих жизненного опыта и средств распознавания психологического и ментального заражения.

Ответьте на вопрос: станет ли такая личность ячейкой общества, мамой, папой, защитником Отечества, ученым и так далее? Как исключение из правил – возможно, но в целом наше будущее общество обречено. Ни учителя, ни правоохранительные органы не распознают в этом рекламу наркотика, разврата, алкоголизации и деградации, а наоборот, видят в этом хорошее настроение, вдохновение, к чему надо стремиться. Очень хочется надеяться, что такую ситуацию еще можно исправить, но не понятно, хватит ли времени, чтобы все повернуть вспять. Тот, кто это воплотил в жизнь, считает, что уже нет.

Пока мы не обеспечиваем информационную безопасность окружающей среды, поэтому родителям необходимо разъяснять детям опасность таких песен и необходимость критического отношении к тексту любой песни, так как наш противник не гнушается и такими подлыми средствами.

Самое пристальное внимание следует также обратить на моду, так как сейчас она работает в одном ключе с растлевающими песнями. Дело доходит до смешного – наши женщины ходят по улицам практически голые, так как женские брюки с обязательным добавлением в ткань резиноподобной лайкры уже сведены до чулков – все эти леггинсы, джеггинсы и прочее – просто чулки, выдаваемые за брюки.

Полный текст статьи доступен по ссылке: http://buh-inc.narod.ru/Statya_04_zelomudrie.htm

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