"Милый дедушка Владимир Владимирович, забери меня отсюда…"

"В Риге после ремонта открылся стадион «Даугава». Реконструкция стадиона и обустройство прилегающей территории обойдутся, по плану, в 62 млн. евро. В итоге одно зрительское место в Риге будет стоить в 6,6 раз больше , чем, например, при строительстве стадиона «Локомотив» в Москве ."

В России не прекращается бурление по поводу эпического распила бюджета на строительство спортивных сооружений к чемпионату мира? Ха! Дети. Получи, "мордор", наш евроответ:

Неприкрытая еврозависть к "этим русским варварам". вольготно расположившимся прямо поверх природных ресурсов, которые "наши западные партнеры"ещё со времён первых крестовых походов считают своими, просто заставляют гордых европейцев бороться за превосходство над Россией где только можно, и даже там, где нельзя.

Наше болото – лучшее в мире , оно всех болот глубже и шире! (Народная еврогордость)

Ну что, Москва, слабО?

Подождите, мы ещё не то покажем. Говорите, что керченский мост больше пилили, чем строили? Да что вы вообще понимаете в искусстве правильного качественного распила бюджета?

Что там ещё из злободневного? Цены на топливо не устраивают? А как насчет такого апофеоза энергетической независимости:

Кстати в Норвегии – вполне себе нефтедобывающей стране – цены на бензин еще выше – 1.75 евро за литр, или более 120 рублей…

Если что, Европе есть чем ответить "этим русским варварам" и в части обороноспособности:

За 10 лет героического пребывания в составе НАТО только в одной крошечной Латвии на на оборону потрачено 2 500 000 000 (2.5 млрд) полновесных американских рублей. Визуализируем эти затраты:

Два с половиной миллиарда зелени, это:

Авианосец Викрамадитья

или

5 фрегатов с элементами стелс «Шивалик»

или

8 малошумных подлодок класса "Кило"

или

25 боевых самолетов пятого поколения Т-50

или

120 вертолетов КА-52 Аллигатор

или

200 ЗРК Панцирь С

или

250 танков Т90

Ну это что могло получится. А что получилось, можно посмотреть тут:

Чуть не забыл – наша любимая тема обороноспособности в виде еврозаборов на границе с нерукопожатной Россией:

Вот это чудо инженерно-фортификационной мысли обошлась налогоплательщикам в 20 (двадцать) миллионов евро

Еврокомиссия радостно рапортует – по показателю коррупции Россию удалось догнать и перегнать однозначно:

В 2014 году она заявила, что размах коррупции во всех 28 странах Евросоюза "поражает воображение" и обходится экономике ЕС ежегодно в 120 млрд евро

В 2017 году размах коррупции уже не поражает, ибо общие потери от нее составляют уже 323 млрд евро.

Ну как Вам динамика? Я тоже впечатлён…

Перечислять примеры попилов, откатов и банальных взяток можно перечислять бесконечно. Для желающих посмаковать – прошу сюда: https://ruxpert.ru/Корру…

Мы же про другое – про евробревно которое не видит ни один евроокулист и про корову, которой иногда лучше жевать, чем говорить.

Ну и, чтобы два раза не вставать – про тот самый уровень жизни, который в Евросоюзе просто не может быть ниже, чем в "мордоре":

Подробнее про евроуровень 2017 можно почитать тут:

Зато в Риге начинается строительство мемориала памяти жертв советской оккупации. Естественно – со всеми инженерными коммуникациями, освещением и кондиционированием.



Ибо "советская оккупация" – это святое.



Это, можно сказать, наше всё. Убери её – посыплется вся постсоветская евроархитектура, после чего придётся забыть про "догнать и перегнать Россию", а брать пример с президента Болгарии, и размазывая еврослёзы по еврощекам выводить нерукопожатной кириллицей:



"Милый дедушка Владимир Владимирович, забери меня отсюда…"



Сергей Васильев