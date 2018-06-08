Константин Семин (По-живому): BadComedian о “Движении вверх”, рэп-батлах и российском youtube.

Разговор с Евгением Баженовым.

0:25 О фильме "Движение вверх"

7:08 Про особенности героев современных кинолент

15:07 Менталитет фарцовщика в кино

19:22 Секрет кассовых сборов российского кино

21:58 Сериалы и большое кино

25:45 Клиповость и идея в роликах BadComedian

31:10 Про первый ролик

32:07 Стендап-туры и их аудитория

37:47 Про впечатления от рэп-батлов

42:40 Нынешнее и будущее российского youtube

54:22 Будущее проекта "BadComedian"

57:38 Про интересные youtube каналы и кино

1:08:13 Национализм в кино

1:12:56 Про эволюцию идеи "В России все плохо"

1:18:14 О советском кинематографе

1:27:35 Про деньги

Источник: www.youtube.com