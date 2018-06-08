Константин Семин (По-живому): BadComedian о “Движении вверх”, рэп-батлах и российском youtube.
09:36. 8 июня 2018 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: brahman
Разговор с Евгением Баженовым.
0:25 О фильме "Движение вверх"
7:08 Про особенности героев современных кинолент
15:07 Менталитет фарцовщика в кино
19:22 Секрет кассовых сборов российского кино
21:58 Сериалы и большое кино
25:45 Клиповость и идея в роликах BadComedian
31:10 Про первый ролик
32:07 Стендап-туры и их аудитория
37:47 Про впечатления от рэп-батлов
42:40 Нынешнее и будущее российского youtube
54:22 Будущее проекта "BadComedian"
57:38 Про интересные youtube каналы и кино
1:08:13 Национализм в кино
1:12:56 Про эволюцию идеи "В России все плохо"
1:18:14 О советском кинематографе
1:27:35 Про деньги
Источник: www.youtube.com
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За себя и за Сашку :)