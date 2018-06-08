Как подростки отбили деревню у гитлеровцев
18:50. 8 июня 2018 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть под Москвой город Волоколамск, административный центр одноименного района. Еще в 2010 году указом президента ему было присвоено почетное звание «города воинской славы». И в этом нет ничего удивительного. Впервые упомянутый еще в 1135 году, древний русский город Волоколамск не один раз становился настоящим щитом русской столицы от нападений агрессоров. В годы Великой Отечественной войны история повторилась. Волоколамское направление стало одним из важнейших во время битвы за Москву. На более чем 100 километров простиралась линия обороны, за которую отвечала 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского.
В состав 16-й армии входила, в частности, знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова, кавалерийский корпус под командованием генерал-майора Л.М. Доватора, сводный полк курсантов под командованием полковника С.И. Младенцева. В свою очередь, гитлеровское командование, прекрасно понимая значимость волоколамского направления, бросило на него многочисленные отборные части. В общей сложности 13 гитлеровских дивизий, семь из которых были танковыми, атаковали волоколамское направление. Штаб 16-й армии и командующий генерал-лейтенант Константин Рокоссовский еще 14 октября 1941 года разместились в Волоколамске.
Тихий и небольшой провинциальный город в это время превратился в настоящий центр боевых действий. Жители Волоколамска были мобилизованы на строительство и оборудование оборонительных сооружений по всей линии обороны. Сам Волоколамск и Волоколамское шоссе защищала 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Панфилова, значительную часть которой составляли воины, мобилизованные в советской Средней Азии. О подвигах панфиловцев написано очень много. Против дивизии были брошены превосходящие силы противника – 2 пехотные, 1 танковая и 1 моторизованная дивизии. Но, несмотря на такое превосходство в численности и вооружении, противник очень долго не мог прорвать оборону Волоколамска и нес огромные потери. Стеблево – совсем маленькая деревня в Волоколамском районе Московской области, в 17 км к северо-востоку от самого города Волоколамска. Сейчас в административном отношении она входит в состав Теряевского сельского поселения, а проживает в ней, по официальным данным, всего 42 человека. 76 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска рвались к Москве, в Стеблево развернулись драматические события.
Маленькая деревня стала местом одного из удивительных подвигов советских людей, и не солдат или партизан, а обычных мальчишек, самым старшим среди которых едва исполнилось 16 лет. Во время продвижения гитлеровцев деревня Стеблево оказалась в зоне оккупации, однако 15 декабря 1941 года стремительный бросок отряда, которым командовал полковник Порфирий Георгиевич Чанчабадзе (1901-1950) – командир 107-й мотострелковой дивизии 30-й армии, оборонявшей Москву, освободил деревню от гитлеровских оккупантов. Жители маленькой деревни с восторгом встретили своих освободителей – советских воинов. Они и не предполагали, что гитлеровцы могут вернуться. К концу дня 15 декабря 1941 года отряд полковника Чанчабадзе покинул Стеблево. Бойцам надо было двигаться дальше. В деревне остались местные жители, да еще большое количество брошенного гитлеровцами оружия, боеприпасов и обмундирования. Конечно, жители деревни надеялись на то, что освободили их уже окончательно, но все же определенные опасения относительно того, что гитлеровцы могут вернуться, имели место. Поэтому местные активисты – рабочие совхоза Владимир Овсянников и Александр Крыльцов, воспитывавшиеся в Теряевском детском доме, а затем оставшиеся здесь работать, предложили создать дружину для обороны деревни Стеблево. Поскольку народа в деревне было не так много, в дружину приняли подростков 11-16 лет. Это были Толя Володин, Ваня Деревянов, Павлик Никаноров, Толя Николаев, Витя Печников, Коля Печников, Володя Розанов, Ваня Рыжов, Петя Трофимов. Нашли и боевого командира, способного обучить мальчишек обращаться с оружием.
Это был Иван Егорович Володин – местный житель, участник войны с Финляндией, не так давно демобилизовавшийся из рядов РККА. Оружие у дружины тоже было – ведь немцы, спешно отступая из Стеблево под ударами бойцов полковника Чанчабадзе, оставили неплохое вооружение, даже пулеметы присутствовали среди трофеев. Спокойно пожить после ухода из деревни отряда полковника Чанчабадзе жителям Стеблево удалось всего лишь одну ночь. Уже утром 16 декабря гитлеровцы, видимо узнав об отходе советского подразделения, приняли решение вновь занять деревню. Саша Крыльцов, дежуривший на своей позиции, услышал характерный треск мотоцикла. Затем показался и мотоциклист – гитлеровец. После того, как Крыльцов несколько раз выстрелил, мотоциклист предпочел уехать. Было ясно, что это – только разведчик. Днем защитники деревни увидели, что в сторону Стеблево движется большой отряд гитлеровцев. Рассредоточившись по позициям, партизанский отряд из подростков открыл по гитлеровцам огонь. Надо сказать, что неприятель, прекрасно знавший об отходе отряда Чанчабадзе из Стеблево, никак не ожидал, что столкнется с мощным сопротивлением защитников деревни. Поэтому гитлеровские офицеры решили, что в деревне остался устроивший им засаду отряд советских солдат. Тем не менее, показывать слабину было нельзя и гитлеровцы предприняли новую атаку на Стеблево, которая также была отбита юными партизанами. Несколько раз в течение дня 16 декабря гитлеровцы пытались захватить деревню – и все разы безрезультатно. Однако от осады деревни гитлеровское командование отказалось лишь к полудню 17 декабря 1941 года.
Вскоре после отступления гитлеровцев в Стеблево вошел советский отряд. Его командир с удивлением выслушал рапорт местных дружинников о произошедшем бое. Мало того, что стеблевским подросткам удалось отбить атаки гитлеровцев и продержаться до подхода «своих», так еще и большое количество трофейного оружия (а оно тогда, осенью 1941 года, было еще в большой цене) удалось передать советскому отряду. Еще больше впечатляло то, что сражавшиеся с превосходящими не только по численности и вооружению, но и по подготовке силами противника, юные защитники Стеблево все остались живы. Никто не получил даже ранений. Действительно, будто высшие силы хранили мальчишек, с оружием в руках защищавших свою деревню. Кстати, это очень символично, но Теряевский детский дом, где воспитывались организаторы самобытного партизанского отряда, располагался на территории Иосифо-Волоцкого монастыря, основанного еще самим Иосифом Волоцким в 1479 году. Монастырю приходилось сдерживать осаду польско-литовских войск в 1611 году, затем здесь содержалось множество заключенных – и военнопленные поляки во время польско-литовской интервенции начала XVII века, и французы, попавшие в плен в 1812 году, и целый ряд знаковых фигур русской истории – от Василия Шуйского до Максима Грека.
В 1920-1922 гг. монастырь был закрыт, а его помещения переданы сначала музею, а затем детскому дому. Подвиг юных защитников Стеблево стоит в одном ряду с другими героическими подвигами советских детей и подростков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу со старшими товарищами против гитлеровских оккупантов. Множество советских подростков отдали свои жизни, сражаясь в партизанских отрядах, участвуя в подпольной деятельности на оккупированных гитлеровцами территориях. В том же Волоколамском районе Московской области подвиг защитников Стеблево – далеко не единственный пример небывалого мужества совсем юных советских граждан. Волоколамск оборонялся из последних сил. Воины-красноармейцы и простые мирные жители демонстрировали удивительные примеры мужества, воевали с противником буквально до последней капли крови. Но обстановка на фронте осенью 1941 года складывалась не очень благополучно для защитников Москвы. Гитлеровцы сосредоточили на волоколамском направлении огромные силы и результат не заставил себя ждать. 27 октября 1941 года гитлеровцам все же удалось захватить Волоколамск.
Небольшой город оказался в руках оккупантов почти на два месяца. Однако местные жители не сложили руки и продолжали сопротивление гитлеровцам, ожидая скорого освобождения. Кстати, освобождали Волоколамск 20 декабря 1941 года части 20-й армии под командованием генерал-майора Андрея Власова – будущего предателя и командующего РОА, а тогда – одного из наиболее перспективных советских военачальников, пользовавшегося большой благосклонностью со стороны самого И.В. Сталина. В последнюю ночь перед освобождением города 20 декабря 1941 года Боря Кузнецов, 15-летний волоколамский подросток, услышал, что у речки собралось большое количество гитлеровцев. Парень понял, что враги собираются взорвать мост, чтобы помешать продвижению подходящих к городу советских войск. И тогда Кузнецов, у которого был трофейный немецкий автомат, открыл по гитлеровцам огонь.
В одиночку, не имея группы поддержки, Боря пошел на верную смерть, только бы не позволить гитлеровцам выполнить задуманное. Враги открыли ответный огонь. Боря был тяжело ранен в позвоночник, но продолжал стрелять по гитлеровцам. Красноармейцам, уже ворвавшимся в город, предстала страшная картина. Боря был еще в сознании, но с тяжелейшим ранением. Его пытались спасти, но безуспешно – 18 марта 1942 года юный защитник Волоколамска скончался.
Когда 20 декабря 1941 года солдаты и офицеры 20-й армии вошли в освобожденный Волоколамск, то их взглядам предстало ужасающее зрелище. На городской площади были сооружены виселицы, на которых висели восемь повешенных – шесть молодых людей и две девушки. Личности их сразу установить не удалось, но было понятно – это партизаны или подпольщики, сражавшиеся против гитлеровцев и принявшие страшную смерть от рук врага. Уже позже удалось установить, что это были члены одного из истребительных партизанских отрядов, которые в те дни формировались московским комсомолом. 4 ноября 1941 года группа из восьми комсомольцев по заданию штаба Западного фронта была направлена в район Теряева Слобода для проведения разведывательных и разведывательно-диверсионных операций.
В эту группу входили: 29-летний командир Константин Федорович Пахомов (1912-1941) – конструктор московского завода «Серп и молот», его 27-летний коллега конструктор завода «Серп и молот» Николай Александрович Галочкин (1914-1941), 26-летний механик цеха того же завода Наум Самуилович Каган (1915-1941), 26-летний машинист фасонно-литейного цеха Павел Васильевич Кирьяков (1915-1941), 18-летний слесарь завода Виктор Васильевич Ордынцев (1923-1941), 19-летний слесарь предприятия «Москабель» Иван Александрович Маленков (1922-1941), 21-летняя студентка третьего курса Московского художественно-промышленного училища имени М.И.Калинина Евгения Яковлевна Полтавская (1920-1941) и 19-летняя работница мебельной фабрики Александра Васильевна Луковина-Грибкова (1922-1941).
К сожалению, группа Пахомова, успешно проникнув в тыл врага, была обнаружена гитлеровцами. Несмотря на ожесточенное сопротивление, гитлеровцам удалось захватить партизан живыми, после чего начался кошмар пыток и унижений. В конце концов, молодых людей расстреляли, после чего 6 ноября 1941 года их тела повесили на Солдатской площади Волоколамска – для устрашения жителей города. Снимать тела повешенных гитлеровский комендант не разрешал, и лишь после освобождения города и вступления в Волоколамск советских войск, Константин Пахомов, Николай Галочкин, Наум Каган, Павел Кирьяков, Иван Маленков, Виктор Ордынцев, Евгения Полтавская и Александра Луковина-Грибкова были похоронены со всеми воинскими почестями. На Новосолдатской улице Волоколамска в память о героических партизанах был поставлен памятник. Были и куда менее заметные поступки местной молодежи, которые вроде как и совсем не подвиги по сравнению с героизмом Бори Кузнецова, но для совершения которых тоже нужно иметь очень большое мужество, «запас прочности» так сказать. Например, в одном из совхозов Волоколамского района еще до войны начали выведение ценной породы коров, дававшей большие удои молока.
Когда к Волоколамску подошли войска неприятеля, перед юными волоколамцами была поставлена непростая задача – вывести скот в тыл, чтобы он не достался гитлеровцам. Мальчишкам и девчонкам, которые еще даже не достигли призывного возраста, строго-настрого приказали – ни одной головы коровы не должно быть потеряно. Сто восемнадцать ребят справились с поставленной задачей блестяще. Это сейчас их ровесникам кажется – а в чем здесь подвиг? Собрать коров да перегнать их в укромное место. Но тогда была дорога любая минута, с собой у ребят не было запасов еды, а перегонять скот предстояло на достаточно внушительное расстояние и очень быстро, поскольку гитлеровцы приближались очень стремительно.
Илья Полонский
Источник: nashaplaneta.su