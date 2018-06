Или я закрою тему исторической лжи под названием “Холокост”, или меня всё-таки посадят на 2-3 года!

Радуйтесь, друзья! Меня снова привлекают к суду! Хотят посадить в тюрьму за мою публикацию в Интернете: «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с «Holocaust six millions Jews».

Мне вменяется в вину:

1. «Факт реабилитации нацизма»,

2. «Факт унижения человеческого достоинства по признаку национальности — евреев».

Сначала уголовное дело было возбуждено против преподавателя Пермского университета Романа Юшкова, который перепостил мою статью на свою стену «ВКонтакте», как это делают очень многие люди, желающие поделится с друзьями интересными находками и материалами информационного характера.

Роман Юшков.

Что же такое не понравилось нашим правоохранителям в моей публикации, что они сочли правильным возбудить уголовное дело сначала в отношении Романа Юшкова, а затем и меня, её автора?

Чтобы это вам, читатель, стало понятно, я хочу привести эту статью ниже.

«Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с «Holocaust six millions Jews»

Вот так новость! При освобождении концлагеря «Освенцим» в 1945 году в нём никто не видел евреев! А ведь сколько шуму было поднято про «Холокост 6-ти миллионов евреев», загубленных в нацистских концентрационных лагерях!

Особенно много воплей до сих пор раздаётся по поводу «Освенцима» (Аушвица), мол, там за годы Второй мировой войны нацисты более всего уничтожили евреев!

И вот вдруг ПРАВДА, словно воздушный пузырь, поднявшийся со дна болота, вырывается на поверхность, и все вдруг узнают, что при освобождении нацистского концентрационного лагеря Красной Армией в нём никто не видел евреев!!!

Там видели венгров, итальянцев, французов, чехословаков, греков, югославов, румын, датчан, бельгийцев и советских людей из Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской и Московской областей, а также из всех регионов Украины, крайне истощённых, со следами пыток.

Но никаких евреев в «Освенциме» никто при этом не видел!!!

Более того, в документе, подписанном 29 января 1945 года членом Военного Совета 1-го Украинского Фронта генерал-лейтенантом К. Крайнюковым отдельной строкой записано, что в концлагере по «показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно сотни тысяч людей».

Сотни тысяч! Не миллионов!

Ни о каких «миллионах жертв» никто из узников концлагеря Освенцим не говорил тогда!!! Их просто не было, что впоследствии подтвердила бухгалтерия концлагеря, захваченная Красной Армией!

Представленный ниже документ был опубликован министром обороны РФ Сергеем Шойгу 27 января 2015 года, чтобы доказать лживость заявления правительства Украины, которое заявило, что концлагерь «Освенцим» освобождали воины-украинцы.

Обратите внимание! О евреях-узниках в Освенциме в донесении члена Военного Совета 1-го Украинского фронта — ни слова!

Ну а раз так, раз правда вылезла на поверхность, то евреи обязаны теперь вернуть немцам деньги за мошенничество с «Holocaust six millions Jews»!

В течении ХХ века еврейские вожди пытались спекулировать на теме ХОЛОКОСТА десятки раз, но лишь после Второй мировой войны им таки удался этот великий обман!!!

Сейчас, похоже, пришло время его разоблачения.

Технологию и летопись этого великого сионистского мошенничества запечатлела и буквально задокументировала выходящая в США газета «Нью-Йорк Таймс». Начиная, оказывается, с 1869 года в этой газете при любом военном или гражданском конфликте, случающемся в мире, еврейские писатели обязательно публиковали заметку про «Holocaust six millions Jews». В итоге за 150 лет таких заметок накопилось более сорока!

В Интернете есть и документальная видеозапись, на которой человек демонстрирует выпуски газеты «New-York Times» и других за 1915-1938 годы, где опубликованы статьи со словами «Holocaust» и «six millions Jews». Автор этого документального видео справедливо вопрошает: «когда же и где умерли 6 миллионов жертв холокоста?»

Ссылка на видео: https://youtu.be/BaGz1lLpuOg

Этих трёх материалов уже вполне достаточно, чтобы созывать новый Международный Суд и начинать процесс по разоблачению этой великой еврейской аферы ХХ века и по возвращению многажды раз обманутому немецкому народу (в том числе обманутому и Гитлером с его подручными) огромных денежных средств, вытребованных у немцев евреями после войны 1939-1945 годов незаконно, в качестве компенсации за «Holocaust six millions Jews», которого на самом деле не было.

Не было ни «всесожжения» евреев, ведь именно этот смысл передаёт греческое слово «холокост», не было также и умерщвления заявленного количества евреев — 6.000.000!

Нацисты действительно убивали евреев, есть тому фото и видео-доказательства, однако, до сих пор нет доказательств того, что в годы Второй мировой войны было убито именно 6 миллионов евреев!

В моей публикации, за которую меня хотят привлечь к уголовной ответственности, есть ещё одно авторское видео, в котором представлены уникальные факты по тому же нацистскому лагерю «Освенцим». При освобождении его Красной Армией в нём потому никто не видел евреев, что для них это был пересыльный лагерь! Из него нацисты отправляли евреев в Палестину в рамках сионистского проекта и в рамках договора между Хаимом Вейцманом и Адольфом Гитлером.

Интересный факт, в 1937 году, когда ещё никакого Израиля не было, был только план его создания на территории Палестины, и когда до начала Второй Мировой войны оставалось ещё 2 года, этот Хаим Вейцман, будучи президентом «Всемирной Сионистской Организации», основанной в Швейцарии, заявил следующее: «Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить». (Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25).

Лидер сионистов и главарь нацистов, а ниже памятная медаль сионистско-нацистской дружбы, отчеканенная в Германии в 1938 году:

Вот ссылка на это интересное видео: https://youtu.be/-BGAn_jcw7M

Ведущий фильма рассказывает: «Где-то в 1987 году дорвались до архивов «Освенцима», они, оказывается, в КГБ хранились. (Их захватила в январе 1945 года «Красная Армия», когда освобождала этот лагерь). И когда выкатили весь архив, то оказалось, что с 1939 по 1945 год людей всех национальностей побывало в «Освенциме» («Аушвице») всего 370.000 человек!»

Когда я опубликовал 31 января 2015 года этот материал на сайте https://blagin-anton.livejournal.com/666403.html, читатель с ником Koa_pilot прислал комментарий:

«Вот ещё один документ, уже современный. Читаем раздел «С миру по нитке» в газете «Дуэль» N17-18 2005 год. Заметка называется «4 миллиона или 70 тысяч?»

На первой мемориальной доске, установленной в 1948 году на территории «Освенцима» было написано: «Четыре миллиона человек пострадали и умерли здесь от рук нацистских бандитов между 1940 и 1945 годами».

Независимые историки с фактами на руках на протяжении более чем 40 лет доказывали, что «это не статистика, а наглая ложь!» И они добились того, что в 1989 году первую мемориальную доску заменили другую, где было уже написано: «нацисты убили примерно полтора миллиона мужчин, женщин и детей, преимущественно евреев из разных стран Европы».

Первоначальная цифра — «4 миллиона жертв» была уменьшена до «1,5 миллионов жертв, преимущественно евреев».

«...Интересно, что число 1,5 миллиона жертв в Освенциме тоже «среднепотолочное». Дело в том, что «Освенцим» взяли советские войска, и его архивы не были уничтожены, а хранились в Центральном государственном особом архиве СССР. В перестройку в этот архив допустили журналистов и те, просмотрев их и не подумавши, успели сообщить следующее: «Но дожили мы, слава богу, до гласности. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда с превеликим трудом, освенцимские книги смерти с фамилиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырех стран, погибших в лагере уничтожения». Это сообщила в газете «Известия» №49 за 1990 год в статье «Пять дней в особом архиве» журналист Элла Максимова. То есть, за пять лет существования в системе трудовых лагерей Освенцима умерло всего 70 тысяч человек всех национальностей — это в пределах естественной смертности города с населением около 1 млн. человек».

Таким образом, мы имеем следующие цифры:

Согласно нацистских документов учёта, оказавшихся в распоряжении КГБ СССР:

1. За всё время существования лагеря «Освенцим» в нём побывало в качестве узников — 370 тысяч человек из 24 стран.

2. За всё время существования лагеря «Освенцим» в нём умерло — 70 тысяч человек всех национальностей.

* * *

Любопытно теперь прочесть текст статьи 354 УК РФ, по которой мне хотят предъявить обвинение:

Статья 354.1 УК РФ. Реабилитация нацизма





1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые публично, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

То есть, по мнению заместителя руководителя следственного отдела майора юстиции М.В.Вдовиченко, я виновен в том, что отрицаю факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников, а именно — отрицаю факт «Холокоста 6 миллионов евреев» в годы Второй мировой войны.

Извините, я собрал в своём новом сборнике сотни фактов по «еврейскому вопросу» и все они в совокупности доказывают, что «Холокост 6 миллионов евреев» — это миф! Это буквально «элемент» веры иудеев, который они, иудеи, распространили сначала на еврейский народ, а потом уже и на весь мир!

Давайте зададимся очень важным вопросом: а был ли приговором Нюрнбергского военного трибунала установлен факт «холокоста 6 миллионов евреев» или хотя бы просто факт «убийства 6 миллионов евреев»? Ведь статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» ссылается именно на этот приговор!

Давайте зададимся ещё одним важным вопросом: а можно ли считать фактом, да ещё «установленным приговором Международного трибунала», включённые в протокол Нюрнбергского трибунала слова нациста Рудольфа Хёсса (Rudolf Franz Ferdinand Höß), который в свою очередь сослался на нацистского преступника, успевшего на тот момент сбежать от правосудия в Аргентину — Адольфа Эйхмана, чистокровного еврея: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Во-первых, как Адольф Эйхман мог сделать такой подсчёт?! На основании каких данных?

Во-вторых, эти слова Рудольфа Хёсса не являются «установленным фактом», неопровержимо доказывающим гибель во время Второй мировой войны 6.000.000 евреев! Это всего лишь «слова Рудольфа Хёсса», которые он озвучил во время заседания Международного трибунала, возможно, кстати, потому, что его «попросили» их озвучить!

Другие свидетельства, а тем более доказательства, указывающие на убийство нацистами «шести миллионов евреев» в тексте приговора Международного трибунала отсутствуют напрочь!

Что мы имеем в итоге?

Из справочной правовой литературы: «Совокупность юридических фактов, от установления которых зависит разрешение дела по существу, называется предметом доказывания. Термин «предмет доказывания» означает, что все входящие в него юридические факты должны быть в процессе доказаны, то есть они представляют собой то, что подлежит доказыванию. Их называют ещё искомыми фактами, так как суд должен эти факты установить, отыскать, для того чтобы разрешить дело.»

Теперь самый главный вопрос: был ли в ходе Международного трибунала доказан факт убийства нацистами 6.000.000 евреев?

Нет, не был!

Просто в длинный текст приговора Международного военного трибунала были включены слова Рудольфа Хёсса: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Поскольку истинность данного утверждения Рудольфа Хёсса ни тогда, ни потом никто не потрудился доказать, то есть, привести искомые факты в нужном количестве и качестве, подтверждающие, что в таком то месте нацисты убили, к примеру, 2 миллиона евреев, в таком то месте нацисты убили, к примеру, 3 миллиона евреев, а в таком то месте нацисты убили, к примеру, 1 миллион евреев, поскольку такого не было сделано, то, с точки зрения уголовного права, свидетельские показания нациста Рудольфа Хёсса являлись и являются до сих пор «юридически ничтожными».

Но вот что удивительно, (правда, так часто бывает там, где замешаны представители «богоизбранного народа»), недоказанные слова Рудольфа Хёсса стали вдруг в наше время «юридическим фактом»!!! По логике наших законодателей и правоохранителей: «Хёсс же сказал такое про 6 миллионов евреев в ходе Нюрнбергского процесса!»

А что такое "юридический факт"?

Чтобы выяснить это открываем "Букварь юриста":

«Функции юридических фактов в уголовном праве»

«Система юридических фактов в уголовном законодательстве определяет основания возникновения, развития и прекращения уголовного правоотношения, взаимные юридические обязанности и субъективные права граждан в правоотношении. Вопросы, касающиеся юридических фактов в уголовном праве, затрагивались в уголовно-правовой литературе З.А. Астемировым, Я.М. Брайниным, Н.И. Загородниковым, В.И. Курляндским, Н.А. Огурцовым, А.И. Санталовым, В.Г. Смирновым, А.Н. Фистиным, В.И. Хмельницким, А.А. Пионтковским и другими исследователями. Особо следует отметить работу В.А. Григорьева, в которой автор попытался комплексно осветить проблему классификации юридических фактов в уголовном праве.

В зависимости от правовых последствий в уголовном праве юридические факты подразделяются на правообразующие, правоизменяющие, правоприостанавливающие, правовосстанавливающ-ие и правопрекращающие.

Правообразующими юридическими фактами в уголовном праве считаются такие факты, с которыми нормы уголовного права связывают возникновение уголовного правоотношения.

С точки зрения П.Е. Недбайло и И.С. Ноя, юридический факт, порождающий уголовное правоотношение, — это факт совершения преступления и вынесение приговора, то есть сложный юридический состав. По мнению В.Г. Смирнова, юридическим фактом, порождающим «материальное уголовное правоотношение, является вступивший в законную силу приговор суда». А.И. Санталов полагает, что уголовное правоотношение порождает факт возбуждения уголовного дела. Большинство же исследователей считает преступление юридическим фактом, ведущим к возникновению уголовно-правового отношения. Автор данного исследования является сторонником последней точки зрения, хотя другие мнения по рассматриваемому вопросу тоже не безосновательны. При разграничении и различии материального и процессуального оснований существования уголовного правоотношения становится вполне очевидным, что уголовное правоотношение порождается преступлением. Последнее выступает в роли юридического факта.

Заметим, что правопорождающий юридический факт предопределяет возможность и порядок наступления юридических фактов другой функциональной направленности. Наличие или отсутствие правообразующего юридического факта устанавливается судом. Если наличие такого факта НЕ УСТАНОВЛЕНО, то, следовательно, признание возможности наступления других юридических фактов НЕДОПУСТИМО.

Правообразующие юридические факты могут существовать длительное время объективно, но так как данный факт не зафиксирован, уголовное правоотношение не обнаруживает себя во вне.

После того как правообразующий юридический факт будет зафиксирован в установленном законом порядке, возникнет возможность и необходимость фиксации фактов другой функциональной направленности, которые появятся в будущем. Нередко в судебном заседании приходится прежде всего устанавливать правопорождающий факт, а затем уже выяснять наличие или отсутствие в данном конкретном правоотношении других фактов, возникших к этому моменту, и уже с учётом последних выносить приговор по рассматриваемому делу...» (Источник: http://www.jourclub.ru/33/1764/).

В нашем случае, «правопорождающим фактом» стали включённые в текст приговора Международного военного трибунала голые, не подтверждённые должным образом слова Рудольфа Хёсса: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Это было сказано во время Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками в 1945 году. А в 1948 году главным пунктом истребления людей был назван лагерь «Освенцим» («Аушвиц»), в котором комендантом с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 годы был тот самый Рудольф Хёсс, сказавший в ходе заседания Международного суда про «убийство нацистами 6 миллионов евреев».

Самое поразительное в этой истории вот что:

На основании сказанного Рудольфом Хёссом "про убийство нацистами 6 миллионов евреев", и, видимо, на том основании, что Рудольф Хёсс был длительное время комендантом «Освенцима», в 1948 году на территории этого лагеря и была установлена памятная табличка с надписью: «Четыре миллиона человек пострадали и умерли здесь от рук нацистских бандитов между 1940 и 1945 годами».

Причём эта «памятная табличка» представляла собой подлинный исторический факт, а с точки зрения права это был ещё и «юридический факт», который смогли увидеть своими глазами миллионы переживших войну людей!

Далее, как мы уже знаем, под давлением общественности, вооружённой фактами, это письменное утверждение, оформленное в «Освенциме» в виде «памятной таблички», было признано ложным!

А ведь эта информация про «четыре миллиона замученных и умерших в Освенциме людей за период с 1940 по 1945 годы» появилась с подачи Рудольфа Хёсса, бывшего комендантом «Освенцима» с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 года!!!

Внимание вопрос: если здесь мы столкнулись с ложью, выведенной из показаний Рудольфа Хёсса, и эта ложь продержалась аж 41 год (с 1948 по 1989 год), а потом была разоблачена, то почему наши законодатели цепляются за показания того же самого человека — Рудольфа Хёсса, чьи слова впечатаны в протокол Нюрнбергского трибунала и сегодня выдаются нашей законодательной и судебной властью как «установленный факт»?

Если в настоящее время имеются основания для сомнений в правдивости показаний Рудольфа Хёсса (по вновь открывшимся обстоятельствам), который был комендантом «Освенцима» и который сделал информационный вброс про «убийство нацистами 6 миллионов евреев», и если в архивах ФСБ России до сих пор хранится вся захваченная в 1945 году документация «Освенцима», то, извините, что мешает Суду Российской Федерации, рассматривающему дела Романа Юшкова из Перми и Антона Благина из Мурманска, запросить в архиве ФСБ России официальную статистику нацистов по этому лагерю, чтобы либо развеять эти сомнения, либо, наконец, заявить официально: «Так называемого «Холокоста 6.000.000 евреев» не было! Это миф!»

И пока мне и миллионам других россиян не будут представлены доказательства истинности хотя бы вот этой статистики по лагерю «Освенцим», где главный свидетель «Холокоста 6 миллионов евреев» был комендантом с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 года, люди имеют право не верить чьим-либо утверждениям касательно того, что «нацисты убили в годы Второй мировой войны 6 миллионов евреев».

И наоборот, россияне имеют полное право верить сегодня на слово журналистке Элле Максимовой, которая в числе немногих людей смогла побывать во время горбачёвской «перестройки» (в 1989 году) в архиве КГБ СССР и познакомиться там с документами по «Освенциму», после чего она опубликовала не где-то в бульварной прессе, а в газете «Известия» (во времена СССР — это официальный орган руководящих органов Советской власти, в частности Верховного Совета СССР) заметку об увиденном, где сообщила совершенно удивительный факт:

«Но дожили мы, слава богу, до гласности. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда с превеликим трудом, освенцимские КНИГИ СМЕРТИ с фамилиями 73 тысяч узников из двадцати четырех стран, погибших в лагере уничтожения». (Известия» №49 за 1990 год, статья «Пять дней в особом архиве»).

Замечу, что до сегодняшнего дня эта информация Эллы Максимовой «про 73 тысячи погибших в Освенциме узников» является никем не опровергнутой!

Не менее удивительным для меня фактом является логическая цепочка, созданная Законодательной Властью России в ходе сочинения ею текста статьи 354.1 УК РФ: «отрицание фактов, установленных приговором Международного трибунала, —это реабилитация нацизма!»

Сама статья 354.1 УК РФ так и называется «Реабилитация нацизма».

Данная логическая цепочка является не чем иным, как мощным инструментом запугивания населения России: быть обвинённым в реабилитации нацизма для русского человека не только страшно, но и позорно!

Около 27 миллионов советских людей погибло в ходе войны, развязанной нацистами!

Какая уж тут может быть реабилитация нацизма?!

Однако, как же ловко придумано!

"Ты не моги сомневаться, что евреев погибло в годы Второй мировой войны ровно 6.000.000, иначе тебя обвинят в реабилитации нацизма и нацистов!"

Я не удивлюсь, если однажды узнаю, что эту иезуитскую логическую цепочку придумала для устрашения русских людей группа законодателей еврейской национальности!

8 июня 2018 г. Мурманск. Антон Благин