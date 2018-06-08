Эффект Казимира как доказательство Эфира

Согласно квантовой теории поля, физический вакуум представляет собой не абсолютную пустоту. В нём постоянно рождаются и исчезают па́ры виртуальных частиц и античастиц — происходят постоянные колебания (флуктуации) связанных с этими частицами полей. В частности, происходят колебания связанного с фотонами электромагнитного поля. В вакууме рождаются и исчезают виртуальные фотоны, соответствующие всем длинам волн электромагнитного спектра.

— эффект, заключающийся во взаимном притяжении проводящихтел под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Чаще всего речь идёт о двух параллельных незаряженных зеркальных поверхностях, размещённых на близком расстоянии, однако эффект Казимира существует и при более сложных геометриях.

Не пугайтесь! Сначала пойдёт текст из Википедии со столь обожаемыми ею и современными физиками виртуальными частицами. Вот так через виртуальное объясняется реальность. И физиков это, похоже, нисколечки не смущает.



Однако в пространстве между близко расположенными зеркальными поверхностями ситуация меняется. На определённых резонансных длинах (целое или полуцелое число раз укладывающихся между поверхностями), электромагнитные волны усиливаются. На всех остальных же длинах, которых больше, напротив, подавляются (то есть, подавляется рождение соответствующих виртуальных фотонов).

Происходит это вследствие того, что в пространстве между пластинами могут существовать только стоячие волны, амплитуда которых на пластинах равна нулю.



В результате, давление виртуальных фотонов изнутри на две поверхности оказывается меньше, чем давление на них извне, где рождение фотонов ничем не ограничено. Чем ближе друг к другу поверхности, тем меньше длин волн между ними оказывается в резонансе и больше — оказывается подавленными. Такое состояние вакуума в литературе иногда называется вакуумом Казимира. Как следствие, растёт сила притяжения между поверхностями.

Явление можно образно описать как «отрицательное давление», когда вакуум лишён не только обычных, но и части виртуальных частиц, то есть «откачали всё и ещё чуть-чуть». С этим явлением связан также эффект Шарнхорста.

Явление, схожее с эффектом Казимира, наблюдалось ещё в XVIII веке французскими моряками. Когда два корабля, раскачивающихся из стороны в сторону в условиях сильного волнения, но слабого ветра, оказывались на расстоянии менее приблизительно 40 метров, то в результате интерференции волн в пространстве между кораблями прекращалось волнение.



Спокойное море между кораблями создавало меньшее давление, чем волнующееся с внешних бортов кораблей. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли бортами. В качестве контрмеры, руководство по мореплаванию начала 1800-х годов рекомендовало обоим кораблям послать по шлюпке с 10—20 моряками, чтобы растолкать корабли. За счет такого эффекта сегодня в океане образуются мусорные острова.

Также эффект напоминает кинетическую теорию гравитации Лесажа, заключающуюся в сталкивании тел друг с другом под давлением неких гипотетических частиц.

Сила притяжения, действующая на единицу площади для двух параллельных идеальных зеркальных поверхностей, находящихся в абсолютном вакууме, составляет







Отсюда видно, что сила Казимира крайне мала. Расстояние, на котором она начинает быть сколько-нибудь заметной, составляет порядка нескольких микрометров.



Однако, будучи обратно пропорциональной 4-й степени расстояния, она очень быстро растёт с уменьшением последнего. На расстояниях порядка 10 нм — сотни размеров типичного атома — давление, создаваемое эффектом Казимира, оказывается сравнимым с атмосферным.

В случае более сложной геометрии (например, взаимодействия сферы и плоскости или взаимодействия более сложных объектов) численное значение и знак коэффициента меняется [1] , таким образом сила Казимира может быть как силой притяжения, так и силой отталкивания.

Хендрик Казимир работал в Philips Research Laboratories в Нидерландах, занимаясь изучением коллоидных растворов — вязких веществ, имеющих в своём составе частички микронных размеров. Один из его коллег, Тео Овербек (Theo Overbeek), обнаружил, что поведение коллоидных растворов не вполне согласуется с существующей теорией и попросил Казимира исследовать эту проблему.



Вскоре Казимир пришёл к выводу, что отклонения от предсказываемого теорией поведения может быть объяснено, если учитывать влияние флуктуаций вакуума на межмолекулярные взаимодействия. Это и натолкнуло его на вопрос, какое воздействие могут оказать флуктуации вакуума на две параллельные зеркальные поверхности, и привело к знаменитому предсказанию о существовании между последними притягивающей силы.

Когда в 1948 году Казимир сделал своё предсказание, несовершенство существовавших технологий и крайняя слабость самого́ эффекта делали его экспериментальную проверку чрезвычайно трудной задачей. Один из первых экспериментов провёл в 1958 году Маркус Спаарней (Marcus Spaarnay) из центра Philips в Эйндховене.



Спаарней пришёл к выводу, что его результаты «не противоречат теоретическим предсказаниям Казимира». В 1997 году началась серия гораздо более точных экспериментов, в которых было установлено согласие между наблюдаемыми результатами и теорией с точностью более 99%.

Довольно подробно эффект Казимира описывается в научно-фантастической книге Артура Кларка « Свет иных дней [en] », где он используется для создания двух парных червоточин в пространстве-времени, и передачи через них информации.

В 2011 году группа ученых из технологического университета Чалмерса подтвердила динамический эффект Казимира. В эксперименте, благодаря модификации СКВИДа, учёные получили подобие зеркала, которое под воздействием магнитного поля колебалось со скоростью около 5% от световой.



Этого оказалось достаточно для того, чтобы наблюдать динамический эффект Казимира: СКВИД испускал поток микроволновых фотонов, причём их частота была равна половине частоты колебаний «зеркала». Именно такой эффект предсказывала квантовая теория.

В 2012 году группа исследователей из Флоридского университета сконструировала первую микросхему для измерения силы Казимира между электродом и кремниевой пластиной толщиной 1,42 нм при комнатной температуре. Устройство работает в автоматическом режиме и снабжено приводом, который регулирует расстояние между пластинами от 1,92 нм до 260 нм, соблюдая параллельность.



Результаты измерений довольно точно совпадают с теоретически рассчитанными значениями. Данный эксперимент показывает, что на данных расстояниях сила Казимира может быть основной силой взаимодействия между пластинами.

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Выше приведённый текст взят из Википедии, слегка подкорректирован, из текста удалены ссылки. Данной информации достаточно для того, чтобы иметь представление об эффекте Казимира, узнать формулу, по которой рассчитывается сила «притяжения» пластин друг к другу, а также понять, как этот эффект интерпретирует официальная физика, напичканная эйнштейнианцами.



Между тем эффект Казимира очень легко объясняется с позиций теории Эфира русского дилетанта.



Рассмотрим следующий рисунок (рис.1):





Рис.1.

Вокруг металлической пластины создается эфирный вихрь. Я его изобразил упрощенно в предположении, что длина пластины во много раз больше её ширины. То есть, показал вихрь Эфира в неком сечении (вид сверху).



Этот эфирный вихрь создает пониженное эфирное давление в непосредственной близости от пластины (вид сбоку), чем дальше от пластины, тем давление Эфира (красная кривая) приближается к давлению Эфира в покое, там где в ближайших окрестностях нет вещества. Чем массивнее пластина, тем мощнее эфирный вихрь вокруг её, тем сильнее понижается эфирное давлении у её поверхности.

Если теперь мы поместим параллельно первой пластины на близком расстоянии ещё одну с такими же размерами, то вокруг каждой из пластин сформируется свой эфирный вихрь. Эти вихри будут вращаться в одну сторону, скорее всего, по часовой стрелке.



Между пластинами будет создано пониженное эфирное давление по сравнению с давлением Эфира по внешним поверхностям пластин. Что приведет к формированию силы, заставляющих пластины сближаться.



Получаем картину аналогичную картине взаимодействия проводников с токами, текущими в одном направлении (рис.2), что заставляет подозревать наличие токов в пластинах, если не проводимости, то смещения. Что позволяет предположить, что сквозь пластин по их длине в одном направлении текут токи, которые в зоне их торцов превращаются в токи смещения, создавая таким образом замкнутый очередной торовидный вихрь Эфира.



Правильно утверждал Паскаль, что всё вокруг — это Эфир, его вихри и потоки.



Рис.2.

Эффект Казимира, таким образом, не так очевиден, как многим кажется. Если пластины делать из одинакового материала, то такие пластины будут «притягиваться». Но если использовать пластины из разных материалов, а вихри Эфира вокруг их будут вращаться в разных направлениях, то такие пластины будут отталкиваться, как отталкиваются проводники с токами, текущими в разных направлениях. С Эфиром не поспоришь, придется выполнять его Волю.

Можно взять пластины из разных металлов. Пусть вихри Эфира вокруг их вращаются в одинаковом направлении, например, по часовой стрелке. Одна пластина из цинка, а другая из меди. Возле каждой пластины давление эфира будет своё, отличное от давления Эфира около другой пластины.



Это приведет к тому, что при сближении пластин давление между ними будет ниже, чем снаружи, но теперь между пластинами из-за разности давлений Эфира у их поверхностей возникнет разность потенциалов. Если между такими пластинами поместить промакашку, смоченную раствором поваренной соли, то из двух платин получим хорошо известную батарейку.

Если вместо двух пластин взять трубку из металла, например, золота, то при наличии эфирометра можно попытаться измерить давление Эфира снаружи и внутри трубки. Теория Эфира подсказывает, что давление Эфира внутри трубки должно быть ниже, чем снаружи.



Как применять этот эффект в будущем? Да очень просто. Создаем подходящую трубку, подключаем к наружной и внутренней поверхностям электроды, и получаем небольшую вечную батарейку. Или электростанцию постоянного тока, если правильно выбрать материал и сделать трубу нужного диаметра и длины. Возможно, трубу можно будет свить в спираль, чтобы места меньше занимала.



Можно трубу сделать наполовину из золота, а наполовину из цинка. Снаружи цинк, а внутри золото. Если её при этом слегка нагревать, то можно снять большой ток при невысоком напряжении.

Ещё лучше вместо трубки или спирали из трубки сделать тор. Внутри тора труба из золота, а поверхность тора покрыть цинком. Теперь остается вывести электрод с внутренней поверхности тора, приделать электрод к наружной поверхности и можно получать энергию.

Таким образом, русский дилетант, не прибегая к костылям современной физики, типа физического вакуума и электрон-позитронных пар, а также некой непонятной антиматерии, опираясь только на теорию Эфира с его вихрями и потоками, легко объясняет суть эффекта Казимира.



Эффект Казимира таким образов подтверждает существование Эфира. Ну, и слава Богу!! Нанесён еще один удар по эйнштейнианской ереси в физике. Будут и другие.



Власов В.Н.