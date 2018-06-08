Цель Запада – выморить всех славян

На недавнем заседании т.н. „Верховной Рады Украины" внезапно „прозрел" депутат Украины Игорь Шурма. Он напомнил, что в ноябре 2017 года и.о. главы министерства, „доктор смерть" Супрун, заявила что… в 2018 году финансироваться государственная программа «Онкология» не будет. « А хотите дальше? – визжит депутат ВРУ – 15 мая этого года Супрун указом №928 разрешает проводить клинические исследования препарата, к оторый запрещен к апробации в США из-за смерти ребенка. А у нас будет проходить апробация в Охматдете, во Львове, в Одессе. Заказ на 2018 год от Министерства знаете какой? Антидепрессант, который увеличивает суицидные наклонности детей . Этот препарат запрещен в США ». Очевидная цель „прививок смерти" – зачистка планеты от такого „лишнего компонента", как славянские народы, обречённые в планах Запада на судьбу североамериканских индейцев.





США: не изменяя традициям…

Для этой цели медицинские средства в духе незабвенного доктора Менгеле (рейху которого служала бабулька Супрун, помогая выявлять советских подпольщиков под оккупацией) – играют пусть не первую, но и не последнюю роль.

За два с половиной года Супрун действительно удалось почти полностью уничтожить украинскую систему здравоохранения, которую она называла «савецкой».

Все закупки лекарств полностью перенесены на иностранные компании. Все финансовые потоки переориентированы на три структуры: «ПроООН», «ЮНИСЕФ», полностью контролируемые американцами, и британское закупочное агентство Crown Agents.

Закупки лекарств у других производителей (включая украинских ) прекратились или проводятся через тех же международных посредников.

Все без исключения лекарственные препараты в Украине подорожали в пять-двадцать раз. Образован стойкий дефицит самых необходимых лекарств, в частности вакцин.

Минздравом бандеровской внучки организованы пробные эпидемии, в частности кори, которые уносили жизни десятков (!) детей. Больницы ликвидируются, как явление под лозунгом ликвидации «избыточного количества больниц», под лозунгом перевода медицины на платную основу и «фельдшеризации» системы оказания медицинской помощи.

Бабушкам и дедушкам из сел предложено получать «квалифицированную медицинскую помощь по Интернету». Жертвой стала система «скорой помощи». Выезд на дом высококвалифицированного врача – недопустимая роскошь. Бензин дорогой, надо записываться по Интернету к «семейным врачам», которые будут делать операции по «Скайпу».

Ведётся ликвидация оставшейся системы медицинского образования в Украине. Киевский национальный университет имени Богомольца стал первой жертвой.

Закрываются туберкулезные диспансеры. Отменили профилактические осмотры на предприятиях. Больных туберкулёзом распустили по домам: заражайте всех окружающих! Только по официальным данным на сегодняшний момент подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания туберкулезом, причем большинство из них приходится на самую опасную форму – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Первое место в Европе по уровню смертности от данного заболевания. Но это не предел…

Флюрография – устаревший метод диагностики из "советской системы здравоохранения", от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора – заявила Супрун.

„В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", – написала она.

Далее населению существо, путающееся в самых базовых медицинских терминах, но при том возглавляющее "вышиваночную" медицину – рассказало о бесполезности перекиси водорода и пользе сквозняков…

Приказ МОЗ №835 «О проведении клинически испытаний лекарственных препаратов и утверждении существенных поправок». Его суть сводится к тому, что на жителях колонии разрешается проводить бесплатное тестирование экспериментальных лекарственных препаратов. От рака, шизофрении, пневмонии и так далее.

Под руководством Супрун разработан жутчайший закон о трансплантации органов.

При этом у «Доктора Смерть» есть американский паспорт. Когда эксперимент станет необратимым, она спокойно уедет. Практика, в США давно знакомая и опробованная в борьбе с "лишними этносами". Применял её ещё генерал Амхерст, по приказу которого индейцам в районе форта Питт (современный город Питтсбург) были выданы одеяла, зараженные вирусом оспы.

Медицинские средства зачистки всегда были у англосаксов в ходу наряду с физическим истреблением туземцев и их экономическим вымариванием (истреблением кормовой базы, грубо говоря). Как и стравливание туземных племён, одно из которых объявлялось "союзником" белых и до поры, до времени, верило, что является другом англичан.

Например, Гваделупе, вождь племени кэддо вдруг "почувствовал огромную тягу к цивилизации".

Он заявил, что воют не столько краснокожие с бледнолицыми, сколько кочевники и оседлые люди!

Это вопиюще похоже на современное мнение украинствующих по поводу причины конфликта культур и цивилизаций!

Племя кроу также поставляло армию отличных скаутов, но у них мотив был иной: старинная вражда с дакота, ради победы над которыми они были готовы даже заискивать перед бледнолицами.

Но в итоге одеяльца с оспой от тогдашних Супрун в перьях вместо вышиванки получили все: и кочевые, и осёдлые – потому что захватчикам нужны были земли, ресурсы, а не жители этих земель, "впустую" переводящие на себя ресурсы!

Ничего не изменилось. Ничего. И деятельность вышиваночной докторши Менгеле из династии гитлеровских пособников тому ярчайшее подтверждение…