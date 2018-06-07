НАЧАЛО

Этот медицинский анекдот родился на основе реального события...

…Похоже, этот анекдот придумал психолог:

Америка. Тюрьма.

Приговоренного к высшей мере привели казнить.

Но приговоренный такой тучный, что, как ни старались, не смогли впихнуть его в электрический стул.

Ну что тут поделаешь – к вердикту прибавили: заставить похудеть, а потом сразу казнить.

Сначала сократили пайку – мужчина продолжает толстеть.

Тогда отменили обед и ужин – все равно набирает вес.

Вообще перестали кормить – толстеет, и все тут.

Через месяц полной голодовки спрашивают приговоренного:

- Мужик, а ты почему не худеешь-то?

- Да сам не пойму… может, мотивация слабая?

Да, мотивация – это действительно самое главное.

Она-то (в основном она) и обеспечивает реализацию целей.

Запомни это число - 94- и остерегайся его как огня

Ты знаешь, что такое ИМТ?

Если нет, не знаешь, то прямо сейчас сделай измерительный тест - так ты и установишь этот свой личный показатель, на который теперь ориентируются все врачи.

Итак, ИМТ – это Индекс Массы Тела.

Он вычисляется так:

сначала вычисли индекс роста.

Для этого свой рост (в метрах) возведи в квадрат.

Например, если рост 173 см, то вычисление такое: 1,73 х 1,73 = 2, 9929

Затем свой вес (в кг) раздели на индекс роста.

К примеру, если вес 85 кг, то получится так: 85: 2,9929 = 28,4

И это все вычисления: ИМТ во взятом примере = 28,4

Теперь посмотри, как тебе прочитать свой ИМТ:

если ИМТ 19,5 и меньше – это болезненная худоба (и надо срочно выяснять, почему она имеет место – ведь это показатель гормональных сбоев, что совсем не шутки);

если ИМТ в пределах 20 -25 – это норма, указывающая на здоровые гормональные процессы;

если ИМТ от 26 и до 30 – это явный показатель избыточной массы жировой ткани, и это прямо указывает на сбои в обменных процессах;

Ну а если ИМТ больше 30, то это… ДА, увы – это ожирение.

А ожирение – это ведь не только большие размеры одежды.

Если бы.

Ожирение – это… зажми человека в жестких тисках, а рот и нос замотай так, чтобы нечем было дышать.

И это даст полное представление, что чувствуют при ожирении внутренние органы – они в тисках жира испытывают жестокое удушье, а попросить пощады не могут… А ведь органы еще и работать продолжают, выполняя возложенные на них функции.

Тебе это что-то напоминает? Вот именно: изможденные, искалеченные узники, которые, несмотря на полное истощение, вынуждены непрерывно и тяжело работать – до полного изнеможения, до последней капли сил.

…Ладно, прости меня за эту страшную картинку…

Но она абсолютно достоверная – и действительно помогает взять ответственность за свое тело и постоянно помнить, что другого-то в этой жизни не дадут…

А еще этому помогает вот что: сантиметровая лента.

Как раз при помощи сантиметровой ленты устанавливается еще один показатель, который с высокой точностью и без всяких анализов демонстрирует состояние всего организма.

Чтобы вычислить этот показатель, измеряется окружность талии.

Измерь окружность своей талии и полученный результат соотнеси со значением, обозначающим пределы нормы:

предел нормы для женщины: 79-80 см

предел нормы для мужчины: 94 см

На что указывает превышение предела нормы?

На низкий тестостерон. Чем больше обхват талии, тем меньше концентрация тестостерона.

Для мужчины это означает…

Как отнестись, конечно, но обычно мужчины это расценивают как катастрофу, имя которой:

импотенция.

(И это, конечно, только внешнее, поверхностное проявление, а настоящая опасность внутри:

при недостаточной выработке тестостерона

главный удар (да еще какой!) принимают

3 значимых системы мужского организма:

сердечно-сосудистая, уро-генитальная и мышечная).

Для женщины низкий тестостерон означает…

Жир, откладывающийся в области

женского живота, сильно отличается

от жира, который откладывается на бедрах.

Жир на бедрах практически не участвует в обмене веществ и никак женщинам не мешает. Фигуру уродует, но на здоровье не сказывается.

А вот жир на животе…

Это висцеральный жир. Этот жир активен в той же степени, как активна эндокринная железа. Жир на животе не только снижает уровень тестостерона, но и нарушает весь гормональный баланс. Какие системы и органы от этого страдают? Все – без исключения.

…Ну да, я знаю…

Этот ажиотаж вокруг проблемы избыточного веса уже порядком утомил. Особенно когда эта проблема подается в стиле глянцевого гламура.

Однако в контексте избыточного веса речь идет только о здоровье.

А красота тела… она, да, тоже очень важна, но без здоровья ее просто не бывает…

Так что да:

80 см и 94 см в обхвате талии – это предел.

Его, конечно, можно переходить, но с ясным пониманием:

каждый сантиметр сверх предела – это минус Целый Год Жизни.

Что делать, если уже больше 80 и 94 см?

Смотри - вот конкретный план действий, который еще никого не подвел:

1.

Перестать прятать голову в песок – отказать себе в праве с этим мириться;

2.

Сделать своим несокрушимым намерением освободить свое тело от избыточного жира;

3.

Обозначить срок, к которому хочешь получить конечный результат: норму веса. И заметь: определение срока – обязательно. Без этого – не строй иллюзий - вообще ничего не получится.

4.

Хорошенько изучить все способы для реализации своего намерения и выбрать один – тот самый, который видится тебе самым подходящим

5.

Дать себе установку «назад хода нет», применить выбранный способ освобождения своего тела от избыточного жира и получить заявленный результат.

Источник: Рассылка Марты Николаевой-Гариной.

Источник: cont.ws