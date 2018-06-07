Управляющие организации Минобороны не платят энергетикам

Ресурсоснабжающие компании в Иркутске терпят убытки: игроки жилищно-коммунального рынка не спешат платить по счетам. Проблема не разрешается даже вопреки законопроекту от 3 апреля, который разрешил жильцам заключать договоры с энергетиками напрямую, минуя недобросовестные управляющие компании.

Одной из проблемных управляющих компаний в Иркутске считают детище Минобороны – коммунальную структуру ФГБУ «ЦЖКУ». Организации едва исполнился год, но она уже успела накопить долги. Так, по данным на конец мая, «ЦЖКУ» задолжала ООО «Иркутскэнергосбыт» более 1 млн рублей - сумма накопилась за март и апрель текущего года. Также в злостных неплательщиках с суммой долга в 4,5 млн рублей числится еще одна военная коммунальная компания – ООО «ГУЖФ».

Уже не раз энергетики заявляли, что Минобороны намеренно уходит от выплат, ежегодно меняя юрлица управляющих организаций. Таким образом, новая компания «забывает» о долгах предшественников и копит уже свои. «Интересно получается, Минобороны на месте, потребители на месте, полковники на месте, а правопреемников нет. Выходит, что мы фактически финансируем эти объекты в ущерб инвестиционным программам энергетиков. Я не исключаю, что мы вообще могли бы снизить тарифы на тепло в 2018 году, если бы не было таких задолженностей», - заявлял ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

А вот на Камчатке энергетики готовы перейти к решительным действиям и выбивать задолженности военных компаний через суд. На кону – подготовка к очередному отопительному сезону, которая невозможна без выплат потребительских задолженностей. По данным пресс-службы ПАО «Камчатскэнерго», ФГБУ «ЦЖКУ» накопило с весны прошлого года общий долг в размере 48,2 млн рублей. Недодали ресурсной организации и в ООО «ГУЖФ» - порядка 11 млн рублей.

В конце 2017 года задолженность учреждений Минобороны в Мурманской области приближалась к 300 млн рублей. Ранее гарантирующий поставщик региона «КолАтомЭнергоСбыт» из-за долгов был вынужден ввести ограничения на поставки ресурсов на объекты силового ведомства.