Уникальное и мощное: почему российское оружие превосходит американское?

Ни для кого не секрет, что многими экспертами и специалистами российская военная техника признана одной из лучших в мире, а Вооруженные Силы РФ высоко оцениваются на международном уровне.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение оборонного бюджета, правительство нашей страны рационально распределяет денежные средства на вооружение, чего нельзя сказать, например, о США, которые попусту транжирят деньги на некачественную технику.

Лучше всего иллюстрирует данное положение дел ситуация с российским истребителем МиГ-31 и американской машиной F-35.

Так, например, западное издание Military Watch назвали МиГ-31 одним из самых грозных боевых самолетов в мире. Скорость его передвижения может достигать 2,83 Маха, а высота полета превышает 20 км. При этом габариты летной техники позволяют применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие самолеты использовать просто-напросто не могут. Более того, многие самолеты данного типа снарядили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», дальность которых превышает 2000 км. Что касается скорости, то «Кинжал» может оставаться неуязвимым для современных систем ПВО, а одной кинетической энергии хватит, чтобы стереть даже самые продвинутые авианосцы с лица земли. Примечательно, что МиГ-31 эксплуатируется еще со времен СССР, а модернизация сделала его еще более мощным и эффективным.

Что касается пресловутого американского F-35, который признан экспертами как проблемный и недоработанный самолет, то его отказываются приобретать даже союзники Штатов. Так, например, после того как F-35 экстренно сел в провинции Фукуока, Япония, Норвегия и Израиль фактически открестились от изобретения. Примечательно, что на данный проект США уже потратили свыше 50 миллиардов долларов. По итогу, это деньги, потраченные впустую. А сколько разговоров было…

Несмотря на то, что Россия тратит на оборонку гораздо меньше денег, это не делает вооружение страны слабым, наоборот, создаются уникальные, безаналоговые самолеты и авианосцы. Не раз российская армия осаждала американскую и в конфликтах на Ближнем Востоке.

Словом, сколько бы денежных средств не тратили США на вооружение, до России им точно далеко. Как и в любом деле, здесь важен грамотный и стратегический подход, а не бездумное и взбалмошное разбрасывание купюрами, как это делает Вашингтон. Собственно, именно поэтому российская военная техника и признана самой мощной в мире.