Святослав Морозов – как стать космонавтом, часть вторая
Хронометраж:
1:34 – Как проходили отбор раньше
4:35 – Здоровье кандидата в космонавты
10:34 – Про центрифугу
21:17 – В чем проблема прохождения медицинской комиссии?
26:15 – Что касается сердца
32:10 – Про вестибулярный аппарат
41:12 – Традиционная и нетрадиционная медицина
45:23 – В невесомости сердце, как любая мышца, начинает резко атрофироваться
50:03 – Физическая подготовка космонавтов
1:05:13 – Рекомендации будущим космонавтам
1:08:54 – Спорт и здоровье
1:22:01 – О психологии
1:39:40 – Вещи, которые остаются за кадром
1:46:54 – Космонавту нельзя иметь специфических предпочтений
1:53:12 – Про привычки
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com