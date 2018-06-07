Святослав Морозов – как стать космонавтом, часть вторая

Хронометраж:

1:34 – Как проходили отбор раньше

4:35 – Здоровье кандидата в космонавты

10:34 – Про центрифугу

21:17 – В чем проблема прохождения медицинской комиссии?

26:15 – Что касается сердца

32:10 – Про вестибулярный аппарат

41:12 – Традиционная и нетрадиционная медицина

45:23 – В невесомости сердце, как любая мышца, начинает резко атрофироваться

50:03 – Физическая подготовка космонавтов

1:05:13 – Рекомендации будущим космонавтам

1:08:54 – Спорт и здоровье

1:22:01 – О психологии

1:39:40 – Вещи, которые остаются за кадром

1:46:54 – Космонавту нельзя иметь специфических предпочтений

1:53:12 – Про привычки



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com