Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Святослав Морозов – как стать космонавтом, часть первая

11:39. 7 июня 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж:
0:30 – Книги о том, как стать космонавтом.
5:45 – Проблема: недостаток информации о наборе в отряд космонавтов.
14:35 – Путь С. Морозова к мечте попасть в отряд космонавтов.
54:00 – Подготовка в отряде космонавтов.
1:05:53 – Что делают космонавты в ожидании полёта.
1:13:37 – Советы желающим: как стать космонавтом.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>