Святослав Морозов – как стать космонавтом, часть первая
Хронометраж:
0:30 – Книги о том, как стать космонавтом.
5:45 – Проблема: недостаток информации о наборе в отряд космонавтов.
14:35 – Путь С. Морозова к мечте попасть в отряд космонавтов.
54:00 – Подготовка в отряде космонавтов.
1:05:53 – Что делают космонавты в ожидании полёта.
1:13:37 – Советы желающим: как стать космонавтом.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Источник: www.youtube.com