Святослав Морозов – как стать космонавтом, часть первая

Хронометраж:

0:30 – Книги о том, как стать космонавтом.

5:45 – Проблема: недостаток информации о наборе в отряд космонавтов.

14:35 – Путь С. Морозова к мечте попасть в отряд космонавтов.

54:00 – Подготовка в отряде космонавтов.

1:05:53 – Что делают космонавты в ожидании полёта.

1:13:37 – Советы желающим: как стать космонавтом.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com