Святослав Федоров: тайна гибели величайшего отечественного офтальмолога

Жизнь самого известного советско-российского хирурга-офтальмолога Федорова Святослава Николаевича оборвалась в начале лета 2000 года в результате крушения вертолета, на котором он возвращался с конференции. Официально названная причина аварии – неисправность летательного аппарата, принадлежавшего клинике «Микрохирургия глаза», главой которой был Федоров.

Однако многие родственники и знакомые гениального офтальмолога до сих пор сомневаются в правдивости этой версии. Портал Крамола попытался разобраться, насколько эти сомнения обоснованы.

Обстоятельства трагедии

В тот злополучный день, 2 июня 2000 года, Святослав Федоров вместе с еще тремя людьми (пилот, штурман и сотрудник МНТК «Микрохирургия глаза») на борту вертолета возвращался в Москву с конференции, посвященной десятилетию тамбовского отделения клиники. Согласно имеющейся у СМИ информации, еще во время полета в Тамбов возникла неприятная ситуация, вызванная нехваткой топлива в баках летательного аппарата. В результате вертолет пришлось сажать на дозаправку всего за шесть километров до пункта назначения. Сам Федоров, давший свое последнее интервью местному телевиденью, рассказал, что вся эта история произошла из-за сбоя топливного датчика, данные которого расходились с реальным объемом топлива на 60 литров.

На обратном пути, как свидетельствуют очевидцы, вертолет повело, после чего он стремительно начал терять высоту и рухнул на землю, разлетевшись на части. Все четыре человека, пребывавшие на его борту, погибли на месте.

За штурвалом был сам Федоров?

Приблизительно за месяц до случившейся трагедии знаменитый офтальмолог, которому на тот момент было уже 72 года, стал лицензированным пилотом и мог самостоятельно управлять вертолетом. Существует версия, что во время того злополучного полета

Федоров, имевший достаточно скромный летный стаж в 30 часов, занимал место второго пилота. При этом французский вертолет «Еврокоптер Газель» имел двойное управление, так что теоретически Святослав Николаевич мог сам управлять аппаратом.

Представительница московского отделения компании, производившей данные вертолеты, рекомендовала Федорову не покупать конкретно эту модель, так как на тот момент она была устаревшей. Кроме того, официального обслуживания для нее не предоставлялось, поскольку она была выпущена на югославском заводе, разбомбленном натовскими войсками. Тем не менее, никакие доводы на Святослава Николаевича не подействовали, и вертолет таки был приобретен в Великобритании.

В заключении государственной комиссии, расследовавшей причины катастрофы, акцент сделан на техническое состояние летательного аппарата. Эксперты пришли к выводу, что с момента покупки вертолета клиникой его эксплуатация проходила со значительными нарушениями, которые в конечном счете и привели к трагическим последствиям.

Трагическая случайность или преднамеренное убийство?

Вдова великого офтальмолога не раз заявляла, что не верит, что ее супруг погиб случайно. Она уверена, что катастрофа была подстроена теми, кто стремился завладеть немалыми финансовыми активами МНТК. Данная версия имеет право на существование, ведь еще при жизни великого офтальмолога возглавляемый им Институт микрохирургии глаза изрядно лихорадило из-за подковёрных войн.

МНТК включает в себя, основанный Федоровым, включает в себя центральный институт в столице, а также более десяти филиалов по всей стране. Значительную прибыль организация получает от оборудованной клиники на корабле «Петр Первый», способной принять до 400 пациентов одновременно, а также передвижные диагностические и операционные, обустроенные в комфортабельных автобусах. Кроме того, МНТК имеет ряд источников дохода, непосредственным образом с медициной не связанных.

Ирэн Федорова уверена, что вертолет ее мужа потерпел крушение не из-за технической неисправности, а в результате взрыва пластиковой бомбы, заложенной в летательный аппарат. По ее словам, следы взрыва не были найдены просто потому, что никто не стал их искать. Вдова офтальмолога утверждает, что в ходе расследования было рассмотрено двенадцать различных версий аварии, но при этом вариант покушения обошли стороной, поскольку клиника отказалась платить правоохранителям огромную сумму денег, которую те за это требовали.

Одна из дочерей Святослава Николаевича также высказывала сомнения в том, что смерть ее отца – это просто трагическая случайность. В своих заявлениях она не столь категорична, как Ирэн Федорова, однако считает, что версия убийства должна была рассматриваться в качестве одной из приоритетных.

Валерий Захаров, с которым Федоров был знаком еще с шестидесятых годов прошлого века, также придерживается мнения, что крушение вертолета было подстроено. По имеющейся у него информации, незадолго до смерти Святослава Николаевича на клинику повесили огромный долг, исчисляемый многими миллионами долларов. Шли суды, инициаторы которых попросту хотели прибрать к рукам такой лакомый кусок, как МНТК. Когда на кону стоят серьезные деньги, некоторые не останавливаются даже перед убийством.

Мысли и фразы С.Н. Федорова

« У нас, советских людей, единственная собственность – это дети, вот мы с ними и носимся, как с писаной торбой. А их надо не кормить на убой червяками, а учить летать, чтобы они не боялись выпасть из гнезда».

«Дело – единственный критерий оценки личности, какие бы препятствия не ставились на его пути, сможешь доказать свою правоту – ты победил, не сможешь – взяли верх те, кто от­стоял свою позицию».

«Просто каждый день нужно делать что-то новое. И если удается сделать в жизни то, о чём мечтаешь, это и есть счастье. Мне удалось».

«Опыт моей жизни говорит о том, что все можно остановить и даже разрушить, кроме добра. Основой жизни общества, основой человеческой цивилизации является эта удивительная тяга людей друг к другу. Все вместе мы сильны, а поодиночке нет человечества».

«Самое главное богатство, самый большой капитал любого общества – инициатива человека и его трудоспособность».

«Человек не хочет быть рабом, ни рабом другого человека, ни рабом вещей, включая очки, без которых он не может наслаждаться жизнью».