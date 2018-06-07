Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2018
- 14:25 Обстрел ВСУ автобуса в ЛНР — подробности.
- 13:29 СРОЧНО: ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР.
- 11:23 Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях на Донбассе (ВИДЕО).
- 02:00 Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО).
- Вчера 22:52 ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция обесточена обстрелом ВСУ.
- Вчера 22:22 Как живут люди Донбасса под постоянными обстрелами ВСУ 18+.
Обстрел ВСУ автобуса в ЛНР — подробности
Народная милиция ЛНР призывает международное сообщество добиться наказания ответственных за обстрел автобуса с мирными жителями поселка Голубовское.
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко. Кроме того, он сообщил некоторые подробности очередного циничного преступления ВСУ против мирного населения Донбасса.
Напомним, как ранее сообщала “Русская Весна”, в 10:30 7 июня ВСУ обстреляли из минометов поселок Голубовское, под огнём оказался рейсовый маршрутный автобус, ранены 6 пассажиров.
«Украинские террористы вновь вероломно применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение против мирного населения ЛНР.
По предварительным данным, огонь велся из района населенного пункта Новотошковское с позиций 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник и палач украинского народа полковник Грузевич», — заявил подполковник Марочко.
«В очередной раз обращаемся к международному сообществу, международным наблюдателям, а также ко всем, кто неравнодушен к судьбе жителей Донбасса, оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные граждане, — заявил он.
«Также мы призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство. Вы должны добиться привлечения бандитов к ответственности. Жители Донбасса устали от кровавых выходок укрофашистов и требуют их наказания», — призвали в ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
Сегодня утром украинские каратели из минометов калибра 82 мм обстреляли поселок Голубовское в ЛНР. В районе ул. Первомайской под огнём ВСУ оказался рейсовый маршрутный автобус Кировск-Голубовское.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
Он уточнил, что в результате огня карателей ранены шесть пассажиров — 4 женщины и 2 мужчины.
По предварительной информации, миномётный обстрел осуществила 53-я бригада ВСУ.
Пострадавшие были оперативно доставлены в Кировскую городскую больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях на Донбассе (ВИДЕО)
Утром 7 июня пресс-центр штаба оккупационных сил сообщил о новых потерях ВСУ на Донбассе.
В рядах украинских карателей двое убитых и двое раненых.
Свои потери Киев пытается списать на «активизацию российских оккупационных войск в темное время суток в районах н.п. Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино».
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Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО)
Военные корреспонденты пресс-службы Вооруженных сил ДНР побывали в районе Авдеевской промзоны и узнали об обстановке на этом участке фронта.
В свете непрекращающихся провокаций на данном участке строятся новые укрепления и улучшаются уже имеющиеся, а также проходит постоянная работа с личным составом.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция обесточена обстрелом ВСУ
В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Сегодня в 20:15 противник открыл минометный огонь по направлению н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая. По предварительным данным, в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий электропередач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена», — отметили в СЦКК.
Более подробная информация уточняется.
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Как живут люди Донбасса под постоянными обстрелами ВСУ 18+
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Новые укрепления в районе Авдеевской промзоны
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 06.06.2018
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Украинские военные передали ДНР координаты запасных пунктов управления ВСУ
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