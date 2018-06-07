Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2018

Народная милиция ЛНР призывает международное сообщество добиться наказания ответственных за обстрел автобуса с мирными жителями поселка Голубовское.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко. Кроме того, он сообщил некоторые подробности очередного циничного преступления ВСУ против мирного населения Донбасса.

Напомним, как ранее сообщала “Русская Весна”, в 10:30 7 июня ВСУ обстреляли из минометов поселок Голубовское, под огнём оказался рейсовый маршрутный автобус, ранены 6 пассажиров.

«Украинские террористы вновь вероломно применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение против мирного населения ЛНР.

По предварительным данным, огонь велся из района населенного пункта Новотошковское с позиций 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник и палач украинского народа полковник Грузевич», — заявил подполковник Марочко.

«В очередной раз обращаемся к международному сообществу, международным наблюдателям, а также ко всем, кто неравнодушен к судьбе жителей Донбасса, оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные граждане, — заявил он.

«Также мы призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство. Вы должны добиться привлечения бандитов к ответственности. Жители Донбасса устали от кровавых выходок укрофашистов и требуют их наказания», — призвали в ЛНР.

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