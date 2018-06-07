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Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2018

10:02. 7 июня 2018 Просмотров - 421 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрел ВСУ автобуса в ЛНР — подробности

Обстрел ВСУ автобуса в ЛНР — подробности | Русская весна

Народная милиция ЛНР призывает международное сообщество добиться наказания ответственных за обстрел автобуса с мирными жителями поселка Голубовское.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко. Кроме того, он сообщил некоторые подробности очередного циничного преступления ВСУ против мирного населения Донбасса.

Напомним, как ранее сообщала “Русская Весна”, в 10:30 7 июня ВСУ обстреляли из минометов поселок Голубовское, под огнём оказался рейсовый маршрутный автобус, ранены 6 пассажиров.

«Украинские террористы вновь вероломно применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение против мирного населения ЛНР.

По предварительным данным, огонь велся из района населенного пункта Новотошковское с позиций 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник и палач украинского народа полковник Грузевич», — заявил подполковник Марочко.

«В очередной раз обращаемся к международному сообществу, международным наблюдателям, а также ко всем, кто неравнодушен к судьбе жителей Донбасса, оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные граждане, — заявил он.

«Также мы призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство. Вы должны добиться привлечения бандитов к ответственности. Жители Донбасса устали от кровавых выходок укрофашистов и требуют их наказания», — призвали в ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

СРОЧНО: ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР | Русская весна

Сегодня утром украинские каратели из минометов калибра 82 мм обстреляли поселок Голубовское в ЛНР. В районе ул. Первомайской под огнём ВСУ оказался рейсовый маршрутный автобус Кировск-Голубовское.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.

Он уточнил, что в результате огня карателей ранены шесть пассажиров — 4 женщины и 2 мужчины.

По предварительной информации, миномётный обстрел осуществила 53-я бригада ВСУ.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Кировскую городскую больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях на Донбассе (ВИДЕО)

Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Утром 7 июня пресс-центр штаба оккупационных сил сообщил о новых потерях ВСУ на Донбассе. 

В рядах украинских карателей двое убитых и двое раненых. 

Свои потери Киев пытается списать на «активизацию российских оккупационных войск в темное время суток в районах н.п. Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО)

Армия ДНР возводит новые укрепления в районе Авдеевской промзоны (ВИДЕО) | Русская весна

Военные корреспонденты пресс-службы Вооруженных сил ДНР побывали в районе Авдеевской промзоны и узнали об обстановке на этом участке фронта.

В свете непрекращающихся провокаций на данном участке строятся новые укрепления и улучшаются уже имеющиеся, а также проходит постоянная работа с личным составом.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция обесточена обстрелом ВСУ

ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция обесточена обстрелом ВСУ | Русская весна

В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Сегодня в 20:15 противник открыл минометный огонь по направлению н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая. По предварительным данным, в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий электропередач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена», — отметили в СЦКК.

Более подробная информация уточняется.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как живут люди Донбасса под постоянными обстрелами ВСУ 18+

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Новые укрепления в районе Авдеевской промзоны

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 06.06.2018

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Украинские военные передали ДНР координаты запасных пунктов управления ВСУ

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