Очередной бывший анклав сирийских исламистов быстро меняется после изгнания боевиков военными России и САР.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

В населённом пункте Хараста-эль-Басаль, расположенном в пригороде Дамаска Восточная Гута, при поддержке российских военнослужащих полным ходом идёт восстановление мирной жизни.

С момента освобождения Харасты от боевиков незаконных вооруженных формирований и террористов в городе произошли поразительные изменения. Городские службы расчистили завалы на главных улицах.

Это удалось сделать в кратчайшие сроки, благодаря новой специальной технике, переданной муниципалитету по содействию российских военнослужащих.

Бульдозеры расчищают завалы, освобождают улицы от обломков обрушившихся зданий, грузовики отвозят обломки и арматуру для переработки и изготовления из них нового строительного материала, а в это время строители и дорожные работники восстанавливают пострадавшие кварталы. Жизнь в них уже сейчас кипит с новой силой.

Также в результате работы российских военных советников с сирийскими чиновниками городу для его скорейшего восстановления были переданы наиболее востребованные строительные материалы. Благодаря этому в столь короткий срок удалось возобновить работу школ и детских садов.

Следует отметить, что восстановительные работы были завершены до начала выпускных экзаменов и школьники успели благополучно сдать их и написать иные итоговые работы в завершении учебного года.

В городе регулярно проводятся гуманитарные акции. Жители получают от российских военнослужащих продукты питания и другие необходимые вещи. Во время одной из таких акций местные школьники получили новые школьные ранцы и канцелярские принадлежности, в том числе краски, кисточки и альбомы для рисования.

Прошло не так много времени с тех пор, как на улицах Харасты люди гибли от разрывов мин, случайных пуль и от рук палачей боевиков в ходе показательных казней, однако уже сейчас город вновь живет мирной жизнью.

О недавней войне напоминают лишь пробитые пулями и снарядами стены домов, но и они сейчас перестраиваются и восстанавливаются заново.

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