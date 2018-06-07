Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июня 2018
- 10:43 Долгая война Вашингтона с Сирией.
- 09:39 Освобождение Дамаска. Слово "Тигра".
- 06:45 Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии России (ВИДЕО).
- Вчера 20:36 Большое событие в Сирии: В исламистском «котле» славили Путина и танцевали с российскими военными (ФОТО).
Долгая война Вашингтона с Сирией
Интервью с писателем и журналистом Стивеном Говансом, автором книги "Долгая война Вашингтона с Сирией", где он разбирает предпосылки американской агрессии против Сирии и характер попыток свержения правительства Асада как руками исламистов и светской оппозиции, так и путем санкций, подрывной деятельности и прямых ударов.
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Стивен Гованс
— Несмотря на отсутствие доказательств, правительства США, Великобритании и Франции попытались «узаконить» свое недавнее нападение на Сирию, используя «гуманитарный» повод. Что происходило в этих местах в последние месяцы и как понимать это нападение?
— Западные ракетные атаки были осуществлены якобы в ответ на предполагаемую атаку сирийской армии с использованием химического оружия в восточной части Гуты, в районе, который сирийские силы собирались освободить, и вскоре после этого освободили. За несколько дней до предполагаемой газовой атаки президент США Дональд Трамп призвал к выходу американских войск с почти трети сирийской территории, которую американские войска оккупируют незаконно. Условия на местах — неминуемая победа в Восточной Гуте и перспектива вывода американских войск из Сирии — оказались весьма благоприятными для сирийского правительства. Очень маловероятно, что Дамаск стал бы саботировать эти благоприятные события пересечением «красной линии» химического оружия, которое неизбежно вызвало бы ответ США. С другой стороны, с точки зрения сирийских исламистских боевиков и высокопоставленных чиновников в американском министерстве обороны и государственных чиновников (которые считают планы ухода Трампа и Сирии непродуманными) вполне стоило рекомендовать фальсификацию инцидента, чтобы торпедировать планы вывода войск Трампа. Нет пока точных данных, что это и произошло, но это гораздо более правдоподобный сценарий, чем тот, который изображает сирийское правительство действующим против своих собственных интересов.
Согласно сообщениям независимого эксперта Роберта Фиска, взрыв в восточной части Гуты вызвал пыль, которая заполнила подвалы и подземные убежища, в которых гражданские лица прятались, чтобы спастись. Задыхаясь от пыли и страдая от гипоксии, многие бежали в близлежащую больницу. Тут появилась камера, кто-то кричал: «Газ!» Сцена, снятая на видео, напоминала последствия газовой атаки. Помимо вопроса о том, имела ли место вообще газовая атака, есть еще один, более важный вопрос.
Представьте себе, например, что действиельно были бы неопровержимые доказательства того, что сирийские военные, игнорируя собственные интересы, действительно применяли химическое оружие. Оправдывает ли это «ответные меры» США, Великобритании и Франции? Я считаю, что абсолютно нет. Следовательно, вопрос о том, применялось ли химическое оружие, не имеет отношения к вопросу о том, было ли ракетное нападение оправданным.
Ракетный удар, безусловно, не имел под собой никаких правовых оснований. Ни одна из стран, напавших на Сирию, не действовала в порядке самообороны. У них нет мандата от Совета безопасности. Даже с точки зрения американского законодательства, участие США в атаке было незаконным, так как президент США не имеет законного разрешения вести войну против сирийского государства. И хотя «гуманитарная» повестка дня может быть использована в качестве оправдания, нет абсолютно никаких доказательств того, что страны, участвующие в ракетном нападении, руководствовались гуманитарными соображениями; напротив, есть много доказательств того, что они ими совсем не руководствовались.
Соединенные Штаты и их союзники, очевидно, причинили больше страданий в Сирии, чем все химическое оружие, когда-либо использованное в стране. Они принесли эти страдания путем нанесения «сопутствующего ущерба» в виде убийств мирных жителей, своим ведением воздушной войной против ИГИЛ и осадой Ракки, и через разрушительную программу санкций, которая длилась почти два десятилетия. Не говоря уже о том, что это именно Соединенные Штаты намеренно разжигают длительную гражданскую войну в Сирии (которая уходит корнями в конец 1940-х годов) и продолжают ее, финансируя исламистский мятеж, как напрямую, так и через своих союзников-Саудовскую Аравию, Катар, Турцию, Израиль и Иорданию.
Если бы Соединенные Штаты и их союзники действительно руководствовались гуманитарными соображениями, они не убивали бы сирийцев напрямую, своими собственными бомбами, болезнями и недоеданием, вызванными санкциями, и косвенно, через повстанцев, которых они поддерживают.
Наконец, рассмотрим такую параллель. Во время пятничных протестов в Газе, предшествовавших 70-й годовщине Накбы, израильские солдаты убили десятки палестинцев и ранили сотни других, которые в лучшем случае представляли собой незначительную угрозу для Израиля. Был ли бы оправдан в таком случае «ответный удар» Китая или России шквалом ракет по Тель-Авиву?
— СМИ представляют сирийский конфликт прежде всего как гражданскую войну. В своей книге «Долгая война Вашингтона с Сирией» Вы опровергаете эту идею, утверждая, что Соединенные Штаты начали эту войну еще до 2011 года. На чем основано это утверждение?
– Гражданская война между политическим исламом и светским арабским национализмом постигла Сирию еще с конца 1940-х годов. Интенсивность войны менялась, и война принимала различные формы в разное время — уличные бои, забастовки, демонстрации, беспорядки и вооруженные восстания, не только с 2011 года, но и в том числе с кровавоого восстания в Хаме 1982 года. Гражданская война была постоянной частью политической жизни Сирии на протяжении более полувека. Соединенные Штаты воспользовались гражданской войной, поддерживая одну из ее сторон, исламистов, чтобы добиться давней цели США по смене режима. Как государство, приверженное арабским националистическим целям, союзническое с Советским Союзом, а затем с Россией, и воюющее с Израилем, Сирия уже долгое время была целью внешней политики США. Вашингтон не стремится заменить арабское националистическое правительство исламистами. Его предпочтительным конечным государством является правительство суннитских «деловых людей», более заинтересованных в зарабатывании денег, чем в политике. Но они использует исламистов как средство давления на арабских националистов, чтобы они согласились на упорядоченный переход к светскому, ориентированному на свободное предпринимательство правительству, которое больше нравится Вашингтону и Уолл-Стрит.
Часто забывают, что в 2002 году Вашингтон добавил Сирию к печально известной «оси зла»-списку стран, первоначально включавших Ирак, Иран и Северную Корею, но распространенному потом и на Кубу, Ливию и Сирию, в которых Вашингтон намеревался осуществить смену режима. Первоначальный план администрации Буша в отношении Сирии состоял в том, чтобы присоединить вторжение в нее к вторжению в Ирак в качестве второго акта. Пентагон, однако, пришел к выводу, что сирийское вторжение было бы слишком амбициозным. Силы сопротивления в Ираке и Афганистане были сильнее, чем ожидалось, и Пентагон был вынужден сосредоточить свои ресурсы на двух своих первоначальных целях вторжения. Тогда смена режима в Сирии должна быть осуществлена другими средствами.
Другими средствами были санкции и вмешательство США в гражданскую войну в Сирии. Санкции призваны саботировать сирийскую экономику, создавать страдания и разжигать нестабильность. Это создало бы очаг, который можно было бы зажечь одной искрой. «Искра» эта была предоставлена сирийскими братьями-мусульманами. Главные деятели исламистской организации-предшественницы Аль-Каиды, ИГИЛ и Аль–Нусры-были отправлены в Вашингтон, чтобы встретиться с Бушем в Белом доме и с его сотрудниками национальной безопасности. По мере того, как санкции нанесли ожидаемый урон Сирии и углубили трещины в сирийской экономике, поддерживаемые США исламистские силы возобновили длительную гражданскую войну, начав вооруженное противостояние с сирийскими силами безопасности в городе Даара.
– В своем эссе Вы описываете «стратегию дебаасификации» (ликвидации влияния партии Баас) в Ираке, проводимую консулом США в Ираке. Был ли разработан аналогичный план для Сирии?
«Дебаасификация» означает люстрацию арабских националистов из государства. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты десятилетиями вступали в сговор против националистических движений. Действительно, история внешней политики США в значительной степени является попыткой подавить или уничтожить радикальных националистов, будь то в Латинской Америке, Корее, Вьетнаме, Индонезии, Иране или в других местах. Ираком Саддама управляли баасисты, то есть арабские националисты. Было предсказуемо, что Соединенные Штаты исключат арабских националистов из иракского государства и, создав Конституцию для своей неоколонии после Саддама, включат в нее положения, препятствующие возрождению арабского националистического влияния. Это было предсказуемо, поскольку ликвидация иракского арабского национализма была целью войн США против этого богатого нефтью арабского государства.
Как я уже упоминал, Вашингтон связал Ирак и Сирию как членов «оси зла», которую нужно «убрать», как однажды заметил бывший генерал армии США Уэсли Кларк, и первоначально связывал свою агрессию против Ирака с предполагаемым последующим вторжением в Сирию. Связью между Сирией Асада и Ираком Саддама, по мнению Вашингтона, был их арабский национализм. Саддам принадлежал к партии Баас. Как и Асад. Если бы Соединенные Штаты вторглись в Сирию и свергли сирийского президента, нет никаких сомнений в том, что дебаасификация также была бы проведена в Дамаске, а затем под наблюдением США переписали бы сирийскую Конституцию, по которой арабским националистам запретили бы когда-либо занимать выборные должности, как и в Ираке.
– Проанализировав пример Ирака, в своей книге вы подчеркиваете, что некоторые мирные активисты восприняли санкции «как альтернативу, ошибочно рассматривая их не как форму войны, а как мирное принуждение». Каковы последствия нынешних санкций США для таких стран, как Сирия и Йемен?
– Санкции, введенные в 2003 году в качестве альтернативы оставленным планам вторжения в Сирию, опустошили страну. В октябре 2011 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что сирийская экономика «буксует под давлением санкций Запада».К весне 2012 года вызванное санкциями финансовое кровоизлияние вынудило сирийских чиновников прекратить предоставление образования, здравоохранения и других необходимых услуг в некоторых частях страны. К 2016 году экономические санкции США и ЕС в отношении Сирии вызывали огромные страдания среди простых сирийцев и препятствовали доставке гуманитарной помощи, говорится в утечке из внутреннего отчета ООН. В докладе говорится, что учреждения, занимающиеся оказанием помощи, не могут получить лекарства и оборудование для больниц, поскольку санкции не позволяют иностранным фирмам вести торговлю с Сирией.
Санкции напоминают экономическую войну, которую Вашингтон вел против арабского националистического Ирака в 1990-х годах-кампанию, в результате которой погибло более 500 000 иракских детей из-за болезней и недоедания, по данным ООН. Британский зарубежный корреспондент Патрик Кокберн сравнил санкции в отношении Сирии с санкциями в отношении Ирака. Санкции в отношении любой страны, будь то Ирак, Сирия, Йемен, Северная Корея или Иран, являются экономическим эквивалентом атомных бомб. Они имеют огромные, но в значительной степени невидимые последствия в виде недоедания, голода, болезней, разрушения систем здравоохранения и водоочистки и смертей.
Два политолога, Джон и Карл Мюллеры, пишущие для «Foreign Policy», неофициального журнала Госдепартамента США, показали, что санкции в двадцатом веке убили больше людей, чем все оружие массового уничтожения в истории, включая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и все химическое оружие, использовавшееся в Первой мировой войне. Они присвоили санкциям меткое обозначение «санкции массового уничтожения». Если мы содрогаемся от ужасов атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, мы должны также содрогнуться и от ужасов санкций, которые являются гораздо более разрушительными.
– После периода постоянно растущей напряженности между Трампом и Ким Чен Ыном анонсирование Корейского мирного соглашения стало облегчением для международного сообщества и активистов борьбы за мир во всем мире. Как Вы оцениваете этот неожиданный исход? Каковы будут следующие шаги?
– Северные корейцы неоднократно обращались к Соединенным Штатам с просьбой подписать мирный договор о прекращении состояния войны, существовавшей юридически между двумя странами в течение последних 68 лет. Как обычно, США отвергли призывы Северной Кореи. Как стремление Северной Кореи к миру, так и отсутствие у Вашингтона интереса к нему объясняются целями США по отношению к Северной Корее и реальностью того, что это именно Соединенные Штаты угрожают Северной Корее, в то время как Северная Корея не представляет ни малейшей угрозы для Соединенных Штатов.
Политика США в Северной Корее-это «конец Северной Кореи», как однажды назвал ее Джон Болтон. Такова политика США с 1948 года, когда была основана КНДР. Помимо попытки уничтожить крошечную восточноазиатскую страну путем прямого военного вмешательства в 1950-1953 годах, Соединенные Штаты стремились положить конец коммунистическому государству, разрушив его экономику. Эта цель преследуется двумя путями: во-первых, путем введения калечащих, а ныне почти тотальных, экономических санкций; и во-вторых, путем сохранения постоянного военного давления на Северную Корею, заставляя Пхеньян отрывать ресурсы от своей внутренней экономики, чтобы финансировать свою национальную оборону.
Мирный договор и нормализация отношений подразумевает отказ США от политики «конец Северной Кореи». Это объясняет, почему Северная Корея страстно желает мира (он положил бы конец прямой угрозе ее существования) и почему Соединенные Штаты этого не делают (Вашингтону мир ничего не даст, и наоборот, принятие мира подразумевает отказ от давней цели внешней политики США.)
Северная Корея — даже ядерная — представляет собой, даже в лучшем случае, незначительную опасность для Соединенных Штатов. Он не может нанести удар по Соединенным Штатам военным путем. Ядерная атака была бы самоубийственной, и американские чиновники признают, что руководство этой страны не испытывает самоубийственных желаний. Более того, и ЦРУ, и новый госсекретарь Майк Помпео признают, что Ким Чен Ын «хладнокровен и рационален». Позиции внутри внешнеполитического истеблишмента США заключаются в том, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном не могут иметь никакой другой цели, кроме капитуляции Северной Кореи. Вот что такое «мир» в понятии Вашингтона. Пхеньян должен сдать свое ядерное оружие, согласиться на назойливые инспекции, принять постоянное присутствие американских войск на Корейском полуострове и присоединиться к интеграции в глобальный экономический порядок под руководством США. Если КНДР на это не согласна, то политика экономического удушения будет продолжаться.
Деятели в администрации США опасаются, что Трамп, стремясь доказать, что он является обладателем несравненных талантов, и будучи одержимым мечтами о получении Нобелевской премии мира, может уступить слишком много, в погоне за сделкой. Но даже если это произойдет, то какие бы уступки Трамп ни сделал, они будут отменены вовремя.
Мы не должны обманывать себя, что Соединенные Штаты внезапно откажутся от 70-летней политики, нацеленной на уничтожение ничем не угрожающей ему небольшой страны, которая отвергает господство США. Как однажды заметил Мао, империалисты никогда не сложат свои мясниковские ножи и не станут буддистами. И нет никаких доказательств того, что Вашингтон собирается перейти к пацифизму.
https://www.prometej.info/blog/ekonomika/sankcii-ssha-ekvivalent-atomnyh-bomb/ – цинк
https://www.investigaction.net/en/sanctions-on-iraq-syria-yemen-north-korea-or-iran-are-the-economic-equivalent-of-atom-bombs/ – оригинал на английском языке
В целом, отличное интервью. Жаль, что книги, по всей видимости, пока что нет на русском языке. Комплексных исследований американской агрессии против Сирии пока что не очень много, тем более, что Гованс показывате сирийскую проблематику с американской точки зрения, выдвигая, вполне понятные нам, но чуждые американским мейнстримовым медиа тезисы о преступности развязанной против Сирии войны.
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Освобождение Дамаска. Слово "Тигра"
Документальный сюжет от Anna-News посвященный освобождению Дамаска и участию в этом процессе подразделений "Тигров", которыми командует пожалуй самый известный сирийский генерал Сухейл.
За последние месяцы они не только успели поучаствовать в освобождении Дамаска, но и успешно принуждали к миру Восточный Каламун и Растанский котел. Ну а на видео ниже, показана их работа по освобождению сирийской столицы.
Как обычно, много съемок на камеры GoPro установленных на бронетехнику, облеты участков боев на БПЛА, интервью с бойцами и командирами.
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Уникальные кадры: Как меняются анклавы сирийских исламистов после прихода армии России (ВИДЕО)
Очередной бывший анклав сирийских исламистов быстро меняется после изгнания боевиков военными России и САР.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В населённом пункте Хараста-эль-Басаль, расположенном в пригороде Дамаска Восточная Гута, при поддержке российских военнослужащих полным ходом идёт восстановление мирной жизни.
С момента освобождения Харасты от боевиков незаконных вооруженных формирований и террористов в городе произошли поразительные изменения. Городские службы расчистили завалы на главных улицах.
Это удалось сделать в кратчайшие сроки, благодаря новой специальной технике, переданной муниципалитету по содействию российских военнослужащих.
Бульдозеры расчищают завалы, освобождают улицы от обломков обрушившихся зданий, грузовики отвозят обломки и арматуру для переработки и изготовления из них нового строительного материала, а в это время строители и дорожные работники восстанавливают пострадавшие кварталы. Жизнь в них уже сейчас кипит с новой силой.
Также в результате работы российских военных советников с сирийскими чиновниками городу для его скорейшего восстановления были переданы наиболее востребованные строительные материалы. Благодаря этому в столь короткий срок удалось возобновить работу школ и детских садов.
Следует отметить, что восстановительные работы были завершены до начала выпускных экзаменов и школьники успели благополучно сдать их и написать иные итоговые работы в завершении учебного года.
В городе регулярно проводятся гуманитарные акции. Жители получают от российских военнослужащих продукты питания и другие необходимые вещи. Во время одной из таких акций местные школьники получили новые школьные ранцы и канцелярские принадлежности, в том числе краски, кисточки и альбомы для рисования.
Прошло не так много времени с тех пор, как на улицах Харасты люди гибли от разрывов мин, случайных пуль и от рук палачей боевиков в ходе показательных казней, однако уже сейчас город вновь живет мирной жизнью.
О недавней войне напоминают лишь пробитые пулями и снарядами стены домов, но и они сейчас перестраиваются и восстанавливаются заново.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Большое событие в Сирии: В исламистском «котле» славили Путина и танцевали с российскими военными (ФОТО)
Сегодня был официально открыт участок федеральной трассы Хама-Хомс, который проходит через территорию бывшего Эр-Растановского котла исламистов.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, после переговоров с российскими военными около месяца назад под контроль Дамаска перешёл стратегически важный анклав джихадистов с центром в городе Растан, за это время сотни боевиков перешли на сторону Башара Асада, отказавшиеся были депортированы в провинции Идлиб и Алеппо после сдачи вооружения.
В открытии принимали участие правительства двух провинций, сирийские силовые структуры, школьники и мирные жители, а также были приглашены представители российского Центра по примирению враждующих сторон.
Безопасность осуществляли военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и силовики САР.
После официальной части местные жители организовали торжества: они танцевали, пели песни и кричали благодарственные слова президентам России и Сирии.
Российские военные станцевали вместе с сирийцами, выражающими радость о возрождении мирной жизни.
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