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Путин отказался от советов Глазьева?

11:11. 7 июня 2018 Просмотров - 519 3 коммент. Опубликовал:

СМИ сообщают, что академика освобождают от занимаемой должности советника президента

Как отмечают различные эксперты, предложения Глазьева не вписываются в концепцию экономического развития, а вернее сказать – экономического удушения, которую проводят власти. Да и с повышением Кудрина и Силуанова уже точно не приходится говорить о каком-либо даже намеке на социальную ответственность государства. Об этом НаканунеТВ рассказал депутат Госдумы Николай Арефьев.

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Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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  • 37 25
    Vibekat 7 июня 2018 в 12:37 Ссылка Пометить
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    Удивительно, что он сам до сих пор соглашался оставаться советником, которого не слышат, а точнее слышать не хотят. Советники у них в МВФ, ФРС и синагоге.

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  • 1886 1520
    sergej 7 июня 2018 в 12:44 Ссылка Пометить
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    Глазьев и Кудрин плохо сочетаются в одном правительстве . Скоро жить станет еще лучше, еще веселей.

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  • 44 28
    SandeR _0k 7 июня 2018 в 13:19 Ссылка Пометить
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    Куда катится эта страна…
    Включил прямую трансляцию, там какой то подставной казачок из Питера начал спрашивать солнцеликого за остановку роста цен на бензин, выключил, даже смотреть не стал.
    Обычный гражданин спросил бы за возврат цен или их снижение!
    сплошной цирк и доение народа…пребываю в смятении после выборов.

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