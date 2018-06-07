Путин отказался от советов Глазьева?

Концептуал СМИ СМИ сообщают, что академика освобождают от занимаемой должности советника президента

Как отмечают различные эксперты, предложения Глазьева не вписываются в концепцию экономического развития, а вернее сказать – экономического удушения, которую проводят власти. Да и с повышением Кудрина и Силуанова уже точно не приходится говорить о каком-либо даже намеке на социальную ответственность государства. Об этом НаканунеТВ рассказал депутат Госдумы Николай Арефьев.

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Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич

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