Нелепая ошибка Мишки: Как Ефремов сдал Крымский мост

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Народ русский — плох, Крымский мост надо отдать Украине, развал СССР — «чудо и счастье», а Путину «я бы сказал…»…

Накануне состоялось очередное явление в информационном пространстве скандального лицедея-«правдоруба» Михаила Ефремова. И, собственно, так вкратце можно пересказать ход мысли Заслуженного артиста России в интервью, которое он дал YouTube-каналу Юрия Дудя.

Приглашающая сторона задала гостю вопросы и о творчестве, и о пагубной его страсти к горячительным напиткам. Не обошла и политические темы.

И вот тут, что называется, Михаила понесло…

Главными чертами русского народа Ефремов, если судить по его ответам Дудю, считает «завистливость» и «фальшивый патриотизм».

«Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах», — рассуждает артист.

Прокомментировал он и свое раннее, от 2013 года, высказывание о том, что русский народ — это «не ребенок, а мерзкая подростковая гнида». Оказывается, он имел в виду такие качества, как «завистливость, крикливость, истеризм». Все, что, по его словам, «потом проявилось в 2014 году».

При этом себя Ефремов считает «неотъемлемой частью этого народа». Ему «просто стыдно бывает чаще», и у него «есть выход в какие-то художественные осмысления».

Лучшим событием в истории страны артист назвал распад Советского Союза. Благодарен он за это, правда, почему-то Горбачеву, а не Ельцину, который, по большому счету, развал СССР и оформил.

Но называет случившееся «счастьем» и «чудом». Потому что не нравилось, по его признанию, советское время ему «враньем» и «уравниловкой».

«То, что этот мрак прошел — это прекрасно!» — восторгается он.

При этом к воссоединению Крыма с Россией Ефремов относится с неодобрением. «Президент ядерной державы не должен», как он выразился, «совершать столь резких телодвижений».

Наладить отношения с Украиной он предлагает бесплатными поставками газа и передачей ей Крымского моста.

«Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10−15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — заявил актер.

Занавес…

Известный режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, комментируя RT высказывания Ефремова, призвал не относиться к ним серьезно: артист, мол, что с него взять.

Но, собственно, как к этому всему относиться?

Артисты ведь не просто лицедеи, или, как некоторые из них любят о себе говорить, люди с тонкой душевной и художественной организацией. Они еще люди публичные. Люди, которые в силу своей профессиональной принадлежности, учат нас понимать, где добро, а где зло.

Во всяком случае, должны учить. А тут такие словесные испражнения…

Есть ли вообще у людей подобно Ефремову моральное право говорить о народе, которому, к слову, если верить Владимиру Ленину, принадлежит их искусство, в подобном уничижительном тоне?

— А как же спектакль «Большевики», который Олег Ефремов поставил в «Современнике»? — недоумевает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Если ему советская власть так не нравилась, извиниться за папу в таком случае он не хочет? Ведь «Современник» был ультропросоветским театром. Михаила Олеговича это сейчас не пугает, он там служит? Все нормально?

«СП»: — Про папу он ничего не говорил.

— Вот в том-то и дело. Они ведь, понимаете, начинали как комсомольцы. И я прекрасно помню фильмы, в которых Ефремов-старший играл комсоргов на Целине еще при Хрущеве, а потом и партийных руководителей.

Знаете, как: тут либо крестик снимите, либо штаны наденьте. Потому что это ваше собственное прошлое.

Вы себе не нравитесь двадцать лет назад, если вам не нравится все, что было тогда? Чего же вы тогда были не против, получали звания, премии?..

Уравниловка не нравилась? Так уравниловка в нас была. А у него была папина квартира на Тверской (бывшая улица Горького — ред.) и прочие всякие совсем не «уравнительные» возможности.

Но это одна сторона…

«СП»: — А другая?

— К сожалению, в российской интеллигенции традиционно есть сегмент этаких «аристократов духа», считающих всех людей, которые не прочитали тех же книжек, которые прочитали они, тупыми плебеями. Идиотами, которых надо стадом гнать вперед.

Самое удивительное, что они при этом жуткие либералы. Они за свободу личности. Только под личностью они имеют в виду только себя. А всех остальных надо кнутом гнать вперед, потому что они тупые и сами ничего сделать не смогут. И свободу им давать нельзя. Свобода должна быть только у них — у интеллигентов.

И вот эта интеллигенция, она, действительно, снобистская.

Но снобизм, он же от неуверенности. Те, кто делает серьезное дело какое-то, им не до снобизма, они заняты. А вот тот, кто никак не может сам себе доказать, что он состоялся, он становится жутким снобом.

Все, что они говорят (я имею в виду, по отношению к народу) это духовный снобизм.

Что касается Крымского моста и передачи его Украине для решения «крымского вопроса» — как предлагает Ефремов, — то это шизофрения.

Потому что если мы оставляем себе Крым, таким образом, то непонятно, как отдавать мост. Хотя бы потому, что он идет с одного куска российской территории на другой и по территории Украины не проходит.

Я уже не говорю, нужно ли это делать… Я не об этом… Но, вообще, как это технологически предполагается?

И наконец: «хорошая, добрая Украина». И «плохая Россия». Ну, с его точки зрения…

А почему, собственно? Вот «чудо» — распад «ужасного Союза» — произошло. «Хорошая Украина» пришла к свободе. Только почему-то население Украины за это время на несколько миллионов уменьшилось?

Так ли уж она хороша? Так ли уж там хорошо живется? И почему мы должны идти на поводу у этой Украины? Ради чего?

Этими вопросами Ефремов, кстати, очень хороший артист, не задается…

«СП»: — А никто и не спорит, что артист он, действительно, очень талантливый. Возможно, даже талантливей, чем отец.

— Беда в том, что талант, совмещенный вот с такой политической позицией, очень опасен. Бездарный актер безопасен как молоко. А этот очень опасен.

Вот если этот талантливый артист имеет мнение, что ему не нравится Россия, это его право. И даже высказывать его он имеет право.

Но презирать людей, презирать народ, который тебя кормит, не очень порядочно, по-моему. Простите, эти артисты (как, кстати, и политологи — я себя от него здесь не отделяю) еще ни одного колоса не вырастили.

Знаете, почему лучшая часть русской интеллигенции в деревню уезжали учить грамоте детей? Потому что считали, что они должны народу.

Вот, к сожалению, эта часть нашей интеллигенции — Быков, Ефремов, Макаревич… и им подобные, они не считают себя у народа в долгу. Ведь для них (причем среди них есть и очень талантливые люди) народ — быдло. А есть только они — хорошие, которых понимают и любят Запад, и Запад их тоже любит. Поэтому Макаревич, как все знают, в «АТО» выступал, а Ефремову так не нравится российский Крым.

«СП»: — Зато Михаил Олегович удостоился за это чести быть внесенным в так называемые «белые списки» российских артистов, которым не запрещен въезд на Украину. То есть многие его коллеги в убийственных списках «Миротворца», а Ефремов «весь в белом»…

— Для таких, как он, важно нравиться Западу. Еще Грибоедов писал, что любой «французик из Бордо» для них вообще последняя инстанция ума и величия. А собственный народ — быдло и идиоты. Вот они такие.

Да, многие талантливые люди. Пусть живут, где хотят. Но зачем они называют себя русскими артистами, русскими писателями, если все тут так плохо, мне непонятно.

Власть им не нравится — это одно дело. Но говорить о народе, что он завистлив, глуп и жесток…

Ну, назовись хоть китайцем, и будь счастлив. Что же ты живешь с такими завистливыми, что же ты себя мучаешь так? Ну, живи во Франции или Германии. Правда, там тебя никто читать и слушать не будет, ты там не нужен никому.

«СП»: — Странно, что все эти критики российской действительности родились и воспитывались по большей части еще в советское время…

— Так они же Советский Союз и развалили. Я не имею в виду конкретно Михаила Ефремова. Постарше были.

Среди советской интеллигенции 80-х гг. хвалить страну было неприлично. Если ты хвалишь страну, значит, ты или идиот, или чекист.

А эти — они обломки того времени. Но к ним — при всей их карикатурности зачастую — надо серьезно относиться. Как вы серьезно относитесь к температуре — если выше 38 градусов, надо вызывать врача. Они — температура. Они — признак того, что, по крайней мере, в интеллигентной части общества есть больной сегмент. Потому что если их точка зрения возобладает в какой-то момент, то страна опять может развалиться.

Светлана Гомзикова

Источник: voicesevas.ru