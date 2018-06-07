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К 85-летию выхода первого номера журнала „Техника – молодёжи”

09:41. 7 июня 2018 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:
Журнал «Техника — молодёжи» — один из немногих советских научно-популярных журналов, издававшихся во время Великой Отечественной войны.  Первый его номер вышел в июле 1933 года.

Ниже – обращение наркома Тяжпрома Г.Л. Пятакова к молодёжи.


Все номера журнала можно скачать отсюда.

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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, наука, советский, ссср, технологии
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