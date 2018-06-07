Главная » Здоровье

Иван-чай «Элитный Майский»: мой способ приготовления

11:01. 7 июня 2018 Просмотров - 293 Один комментарий Опубликовал:

При сборке книги «Иван-чай — чудо-растение» заинтересовался роликомА.Вяземского «Сбор и сушка майского Иван-чая молочной спелости», где он говорит о том, что приготовленный чай из молодых майских побегов кипрея остролистного является элитным и не уступает по целебности проросткам пшеницы.

Что ж, захотелось и самому попробовать такого чая. Я у себя на участке пару лет назад посадил немного кипрея, чтобы наблюдать, как он растёт, поспевает, а также, чтобы делать из сырья травяные сборы. Примерно дней за десять до распускания цветочков отправился в лес, на вырубку, за сырьём.

около шести утра…солнечное начало дня..

Аист совершает утренний обход на перекрёстке, я сколько раз ходил, столько на этом месте встречал одного-двух аистов, живут они там, что ли?

А в последний раз ещё и заяц дорогу перебежал, причём не торопясь…

Чуть меньше километра осталось до места, а там 100 метров в сторону от дороги и я на месте.

Во время сбора сырья прослушал получасовой концерт кукушки..

Дорога в оба конца (ножками, конечно) занимает час времени плюс 40-50 минут на сбор кипрея.

Вид на наш город со стороны озера.

Ну что ж, перехожу ко второй части обработки Иван-чая. Листья нужно снять со стеблей, перебрать, проверить на отсутствие насекомышей..

 

ВАЖНО: на сырьё не должны попадать прямые солнечные лучи, иначе листья начнут подсыхать.

 

Вот на такой приладе происходит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ, благодарность умельцам, придумавшим её..

 

В чашку закладываю листья и в течение минуты кручу двумя руками чашку по кругу, листья сами скручиваются в мокрый комок, плотно-плотно набиваю такими комками 3-х-литровую банку и на сутки-двое (в случае переменной облачности) выставляю на солнышко, благо что в эти дни температура достигала на солнце 40-47 градусов.

Перед сушкой ещё разминаю руками в пластмассовом тазике, так сказать дополнительная ферментация, с первого же раза сырьё сбивается в плотный мокрый и приятно пахнущий ком.

Сушу на двух противнях, периодически меня их местами и переворачивая будущий чай, на минимальной температуре, а для создания эффекта печи на дно духовки кладу красные кирпичи.

 

ВАЖНО: духовка должна всё время приоткрыта.

С этого года стал досушивать чай вот в такой сушилке в полутени, качество от этого только выиграло.

Передал баночку Иван-чая соседу, фотографу-путешественнику, заядлому любителю чая.. Позвонил тот через час и говорит: «Изумительно, как китайский плиточный чай!».

Вот так вот, и в Китай ехать не надо :), и в магазин бежать тоже, всё дома, всё своими руками..

Мне нравится вторая заварка даже больше первой.

Вот так выглядит готовый Иван-чай у меня, тёмного цвета с зеленоватым оттенком.

Через 5 минут настоя..

 

 

Подведу итог.

— Собираю с утра в 5-8 часов.

— Переборка листьев не под прямыми лучами солнца.

— Ферментация на приладе удобнее и быстрее, чем руками крутить так называемые «колбаски».

— Ферментация на солнце в закрытой банке просто супер (предположу, что в отсутствие яркого солнца можно банку держать в периодически прогреваемой до 50 градусов духовке).

— Сушка должна быть с приоткрытой дверцей духовки, хорошо бы на дно духовки положить красные кирпичи.

— Желательно досушивать в полутени.

— Весь процесс от сбора до чаепития занимает в среднем трое суток.

Главный же вывод делаю следующий: всего один выезд на природу и любой горожанин способен обеспечить свою семью (как минимум) на год (как минимум), заготовив у себя в квартире этого полезного, вкуснейшего, целительного, экологически чистого, витаминнейшего чая, сэкономив ко всему прочему хорошую денежку, т.к. 100 гр Иван-чая стоят от 150 до 3 500 рублей (от 12 р. в Беларуси), в зависимости от сорта, качества и др.

Свой чай я назвал "Иван-чай - Исток Нёмана", т.к. собирался он в 5-ти километрах от официально признанного истока реки Нёман.

 

Желающие могут заказать электронную книгу «Иван-чай — чудо-растение», где я собрал ВСЁ, что смог найти в Интернете об Иван-чае.

 

Более 100 публикаций, различнейшие рецепты приготовления кипрея, библиотека книг об Иван-чае, описание 50 видеороликов со ссылками на просмотр, фотоколлажи, 1000 страниц, размер 150 мб.

Источник: cont.ws

Метки: Иван-чай «Элитный Майский»: мой способ приготовления
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 11292 9680
    Вячеслав 7 июня 2018 в 11:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я его прокручиваю через мясорубку, маленько выдерживаю и уже потом отправляю в духовку… Гитлер, во время войны, зная о чудодейственном свойстве этого дивного растения, не поленился и направил колонну танков для уничтожения его полей…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>