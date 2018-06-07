Иван-чай «Элитный Майский»: мой способ приготовления

При сборке книги «Иван-чай — чудо-растение» заинтересовался роликомА.Вяземского «Сбор и сушка майского Иван-чая молочной спелости», где он говорит о том, что приготовленный чай из молодых майских побегов кипрея остролистного является элитным и не уступает по целебности проросткам пшеницы.

Что ж, захотелось и самому попробовать такого чая. Я у себя на участке пару лет назад посадил немного кипрея, чтобы наблюдать, как он растёт, поспевает, а также, чтобы делать из сырья травяные сборы. Примерно дней за десять до распускания цветочков отправился в лес, на вырубку, за сырьём.

около шести утра…солнечное начало дня.. около шести утра…солнечное начало дня..

Аист совершает утренний обход на перекрёстке, я сколько раз ходил, столько на этом месте встречал одного-двух аистов, живут они там, что ли?

А в последний раз ещё и заяц дорогу перебежал, причём не торопясь…

Чуть меньше километра осталось до места, а там 100 метров в сторону от дороги и я на месте.

Во время сбора сырья прослушал получасовой концерт кукушки..

Дорога в оба конца (ножками, конечно) занимает час времени плюс 40-50 минут на сбор кипрея.

Вид на наш город со стороны озера. Вид на наш город со стороны озера.

Ну что ж, перехожу ко второй части обработки Иван-чая. Листья нужно снять со стеблей, перебрать, проверить на отсутствие насекомышей..

ВАЖНО: на сырьё не должны попадать прямые солнечные лучи, иначе листья начнут подсыхать.

Вот на такой приладе происходит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ, благодарность умельцам, придумавшим её..

В чашку закладываю листья и в течение минуты кручу двумя руками чашку по кругу, листья сами скручиваются в мокрый комок, плотно-плотно набиваю такими комками 3-х-литровую банку и на сутки-двое (в случае переменной облачности) выставляю на солнышко, благо что в эти дни температура достигала на солнце 40-47 градусов.

Перед сушкой ещё разминаю руками в пластмассовом тазике, так сказать дополнительная ферментация, с первого же раза сырьё сбивается в плотный мокрый и приятно пахнущий ком.

Сушу на двух противнях, периодически меня их местами и переворачивая будущий чай, на минимальной температуре, а для создания эффекта печи на дно духовки кладу красные кирпичи.

ВАЖНО: духовка должна всё время приоткрыта.

С этого года стал досушивать чай вот в такой сушилке в полутени, качество от этого только выиграло.

Передал баночку Иван-чая соседу, фотографу-путешественнику, заядлому любителю чая.. Позвонил тот через час и говорит: «Изумительно, как китайский плиточный чай!».

Вот так вот, и в Китай ехать не надо :), и в магазин бежать тоже, всё дома, всё своими руками..

Мне нравится вторая заварка даже больше первой.

Вот так выглядит готовый Иван-чай у меня, тёмного цвета с зеленоватым оттенком.

Через 5 минут настоя.. Через 5 минут настоя..

Подведу итог.

— Собираю с утра в 5-8 часов.



— Переборка листьев не под прямыми лучами солнца.



— Ферментация на приладе удобнее и быстрее, чем руками крутить так называемые «колбаски».



— Ферментация на солнце в закрытой банке просто супер (предположу, что в отсутствие яркого солнца можно банку держать в периодически прогреваемой до 50 градусов духовке).



— Сушка должна быть с приоткрытой дверцей духовки, хорошо бы на дно духовки положить красные кирпичи.



— Желательно досушивать в полутени.



— Весь процесс от сбора до чаепития занимает в среднем трое суток.

Главный же вывод делаю следующий: всего один выезд на природу и любой горожанин способен обеспечить свою семью (как минимум) на год (как минимум), заготовив у себя в квартире этого полезного, вкуснейшего, целительного, экологически чистого, витаминнейшего чая, сэкономив ко всему прочему хорошую денежку, т.к. 100 гр Иван-чая стоят от 150 до 3 500 рублей (от 12 р. в Беларуси), в зависимости от сорта, качества и др.

Свой чай я назвал "Иван-чай - Исток Нёмана", т.к. собирался он в 5-ти километрах от официально признанного истока реки Нёман.

Желающие могут заказать электронную книгу «Иван-чай — чудо-растение», где я собрал ВСЁ, что смог найти в Интернете об Иван-чае.

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Источник: cont.ws