Цилиндры фараонов: история лохотрона

Многие верят в то, что древние цивилизации владели неведомыми нам секретами и могущественными технологиями. Пытаясь раскрыть эти тайны прошлого, некоторые люди изобретают самые фантастические версии. А другие пытаются делать на этом бизнес. Именно так вышло с загадочными «цилиндрами фараонов».

В 1976 году молодой кандидат наук Владимир Ковтун заявил о том, что, по его мнению, фараоны Древнего Египта знали тайну долголетия. Оказывается, у них имелся поразительный прибор, исцеляющий буквально все болезни, — особого рода металлические цилиндры.

Секрет здоровья

Древним Египтом Владимир Ковтун заинтересовался ещё в юности. Ему очень нравилось ходить в музей и рассматривать выставленные там экспонаты. Но больше всего его занимал один вопрос: почему это фараоны что-то сжимают в руках? Что бы это могло быть? На тубусы для папирусов непохоже, на круглые цилиндрические печати — тоже. И почему в обеих руках?

Как-то его друг Руслан Добровольский сообщил, что нашёл случайно на Кавказе удивительный эзотерический текст. Говорилось в нём о вызове духов и секретах магии, а заодно и о тайнах Древнего Египта. Разумеется, Ковтун сразу же решил поглядеть, что там про Египет написано. На одной странице был рисунок человека с двумя цилиндрами в руках и завлекательный заголовок: «Способ, использовавшийся в Древнем Египте для укрепления потоков энергии». Ковтун сразу понял, что это те самые странные предметы в руках фараонов. Значит, это древний медицинский аппарат для оздоровления.

Пройдёт ещё много времени. Начнёт разваливаться, а потом и развалится Советский Союз. С конца 1980-х годов Кашпировский станет собирать на свои представления тысячи людей на стадионах, внушать обезболивающий эффект при полостных операциях и лечить всех желающих по телевизору. Чумак будет заряжать с телеэкрана воду для лечения от всех болезней. Летающие тарелки, снежные люди и прочая аномальщина прочно войдут в жизнь каждого россиянина.

Тогда-то и появится на экранах, в программе «Египет. Испытание тайной», Владимир Павлович Ковтун со своими «цилиндрами фараонов». И объявит во всеуслышание, что они лечат всё. Даже старость. Недаром Псамметих I просидел на троне 51 год, Рамсес II — 67 лет, а Тутмос III — 54 года. А ведь, как считают историки, средняя продолжительность жизни тогдашнего египтянина не достигала и 40 лет.

Народ тут же поверил в силу «фараоновых цилиндров». И в 2000 году Владимир Павлович зарегистрировал эти цилиндры в 20 странах мира как торговую марку. Поблагодарив, конечно, древних египтян и Конта Стефана Валевского — автора рукописи, которую с таким упоением читали Добровольский и Ковтун.

«Система кавказской йоги»

Конт Стефан Валевский написал свой труд в 1920 году, после посещения им Кавказа. Валевский был известным в Америке коллекционером и торговцем антиквариатом. Из разных удалённых мест он привозил в Штаты разного рода диковины, на которые от покупателей не было отбоя. Говард Картер ещё не вскрыл гробницу Тутанхамона, а Конт Валевский уже привёз с Кавказских гор египетский секрет аварских эзотериков.

Именно на встречу с потомками аварских магов он тогда и выехал из благополучной Америки в охваченную гражданской войной страну. Встреча оказалась продуктивной, Валевский записал множество мистических рассказов. После его смерти, в 1955 году, издали ту самую книгу, русский текст которой нашёл Добровольский. Сам Валевский, очевидно, записок бы не опубликовал — он дал магам честное слово, что все сохранит в тайне.

Кем именно был Валевский, доподлинно неизвестно — не то выходец с Кавказа, не то поляк. Почему члены тайного ордена магов вдруг решили открыть ему свои самые важные секреты — тоже неизвестно. Но с его именем связывают не только «мастер-систему кавказской йоги», но и тайну исцеляющего прибора фараонов.

Луна и Солнце

Валевский описал не только устройство цилиндров, но и каким образом их использовать. Для этого требовалась правильная техника дыхания. Он сообщал следующее: дыхание может быть трёх видов — солнечным, лунным и балансировочным. Когда воздух вдыхается через правую ноздрю, он создаёт в теле электричество, которое питает «сосудодвигательную» систему. Это дыхание воина, готового к бою. Когда воздух идёт через левую ноздрю, он порождает магнетизм и регулирует все процессы в теле, воздействуя на нервную систему. Это дыхание мудреца, постигающего мудрость. Когда воздух вдыхается через обе ноздри, это обычное дыхание, которое балансирует двигательную и мыслительную деятельность.

«Цилиндры фараона», которые позже зарегистрировал Ковтун, Валевский называл стержнями — один из них был солнечным, второй — лунным. Солнечный стержень предназначался для правой руки, лунный — для левой.

Валевский писал: «Солнечный стержень силы состоял из калёного угля, специально приготовленного, в котором структура молекул была изменена так, как структура молекул железа изменяется, когда железо намагничивается (при превращении железа в магнит структура молекул его изменяется посредством процесса рекристаллизации — закаливания, при этом и появляются магнитные свойства). Процесс закаливания — это нагревание при высокой температуре и затем мгновенное охлаждение опусканием в воду (стержни из калёного угля, приготовленные для дуговых электрических ламп, отлично подходят в качестве солнечных стержней силы). Приготовленный (закалённый) стержень из угля может быть вставлен в медный футляр, с открытыми или закрытыми обоими концами (длина стержня шесть дюймов, диаметр один дюйм, или в соответствии с захватом кисти). Лунный стержень силы состоит из закаленного магнитного железняка или прессованного магнитного железняка (он может быть также из намагниченного калёного железа или магнитной стали). Лунный стержень силы может быть вставлен в цинковый или оловянный футляр с открытыми или закрытыми обоими концами (длина и диаметр — те же, что и для солнечного стержня). Лунный стержень служит катализатором, который придаёт солнечному стержню большую активность. Стержни силы были известны даже в самые отдалённые времена, и секрет их изготовления был известен немногим посвящённым…».

Про египтян в книге Валевского, по большому счёту, не было ни слова. Но где магия — там древние египтяне, где египтяне — там фараоны. Ковтун со своими соратниками поэкспериментировали с разными наполнителями и получили свои «цилиндры фараонов». Ни к Египту, ни к фараонам эти штуковины никакого отношения не имели. Но что же в таком случае на самом деле держат в руках фараоны?

Жезл для каждого случая

Жезлы, скипетры, накладная борода, воротник-ожерелье, диадема с уреем, особого вида полосатый платок (клафт) и корона — вот символы власти фараона. Без них он на публике не появлялся. Корон у фараонов, кстати, было несколько. Белая, похожая на кеглю — корона Верхнего Египта. Красная в виде цилиндра — корона Нижнего Египта. Сдвоенная — корона объединённой державы. Синяя шлемовидная с солнечными дисками — военная. Руки у фараонов тоже всегда были заняты — необходимых ритуальных артефактов, которыми снабжали правителей Египта, не перечесть.

Египтологи знают точно, что должны держать в руках фараоны. Никаких «цилиндров долголетия» среди этих предметов нет. Как правило, фараон держал в руках какой-либо из жезлов — для каждой церемонии использовался тот, который был необходим.

Мумию фараона в гробнице снабжали двумя жезлами — хеком или хекетом (выглядел как жезл с крюком) и нехеку (выглядел как жезл с плетью-трехвосткой). Именно с этими артефактами был погребён Тутанхамон. Руки ему скрестили на груди в виде косого креста, а в ладони вложили символы власти.

Нередко ручки обоих жезлов делали из лазурита, покрытого через равные промежутки золотыми полосками. Если не приглядываться, можно подумать, что рукоятки составлены из синих и золотых цилиндриков. Только вот золотые — полые. Точно такими же украшали женские причёски.

Кроме этого, фараон мог держать длинный посох, раздвоенный на конце, с зооморфным набалдашником — уас. Или массивный и короткий ритуальный жезл хереп, который использовался для освящения даров. У фараона, как земного бога, была возможность использовать все виды посохов и жезлов, которые ассоциировались с многочисленными египетскими божествами. Вот почему так сложно понять, какие именно из жезлов держит фараон в руках.

Если кому интересно, в видео на 11-й минуте вкрытие этих чудо-приборов, себестоимостью 18 рублей: