Антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира по футболу

Некоторые образчики антироссийской пропаганды перед чемпионатом мира по футболу. Темы клишированные, но можно ожидать, что с началом чемпионата, накал подобных "креативов" будет нарастать в рамках ожидаемых дипломатических демаршей со стороны стран членов НАТО.Спорт вне политики. Но не на нашей планете.Все это уже проходили еще в 1980-м.Идентичность ряда моментов нынешней холодной войны и предыдущей, порождает идентичность пропагандистских подходов, когда большой спорт рассматривается как еще один фронт противостояния, так что история с торпедированием российского олимпийского движения или кампания по пропаганде политического бойкота чемпионата мира по футболу, далеко не последние "активные боевые действия" на этом направлении информационно-психологической войны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com