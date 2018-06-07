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Антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира по футболу

23:40. 7 июня 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:


Некоторые образчики антироссийской пропаганды перед чемпионатом мира по футболу. Темы клишированные, но можно ожидать, что с началом чемпионата, накал подобных "креативов" будет нарастать в рамках ожидаемых дипломатических демаршей со стороны стран членов НАТО.















Спорт вне политики. Но не на нашей планете.
Все это уже проходили еще в 1980-м.










Идентичность ряда моментов нынешней холодной войны и предыдущей, порождает идентичность пропагандистских подходов, когда большой спорт рассматривается как еще один фронт противостояния, так что история с торпедированием российского олимпийского движения или кампания по пропаганде политического бойкота чемпионата мира по футболу, далеко не последние "активные боевые действия" на этом направлении информационно-психологической войны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: пропаганда, Россия, спорт, футбол, холодная война
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