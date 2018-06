Американские власти блокируют проект ФАН «USA Really», а «Живой журнал» им помогает

Источник: riafan.ru

14 июня — в день национального праздника США (День американского флага) — Федеральное агентство новостей (ФАН) планировало публично открыть в Вашингтоне свой дочерний проект, информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans».



Офис нового агентства USA Really расположен в бизнес-центре White House напротив резиденции президента США, и мы официально запросили разрешения для проведения праздничной акции, понимая деликатность ситуации, – ведь мы пригласили симфонический оркестр, подготовили приглашения множеству людей, продумали церемонию открытия.

Однако Metropolitan Police Department категорически отказал информационному агентству USA Really в согласовании праздничной акции. Больше того, помимо письменного отказа, нам сообщили по телефону, что «местная полиция и спецслужбы, включая ЦРУ, проинформированы о соседстве с русскими журналистами и будут реагировать на все вызовы с вашей стороны».

В результате мы оказались лишены возможности публично рассказать американцам о том, что Федеральное агентство новостей запустило информационный ресурс USA Really, который поможет англоязычным гражданам получать объективную информацию о ситуации в мире и в их собственной стране.

Отметим, что никаких законов USA Really не нарушает, публикует только проверенную информацию, соответствующую самым высоким стандартам журналистики.

Однако, едва сайт USA Really несколько дней проработал в тестовом режиме (т. е. без рекламных кампаний и массовых рассылок об открытии ресурса, шла отладка рабочих процессов), аккаунт в Facebook был полностью удален администрацией ресурса без объяснения причин.

Одновременно Twitter ввел ряд ограничений: фактически наши журналисты не могут в нем размещать публикации с прямыми ссылками на свой сайт.

Но оставался блог USA Really в «Живом журнале» — эта социальная сеть принадлежала американской компании LiveJournal, Inc., но с декабря 2016 года размещается на серверах российской компании Rambler&Co (SUP Media — медийная компания со штаб-квартирой в Москве. Получила широкую известность после приобретения у компании Six Apart сайта livejournal.com).

И вот сегодня нам стало известно, что сервис LiveJournal удалил страницу информационного агентства «USA Really. Wake Up Americans».

При этом нам известны неофициальные комментарии, которыми сопровождались все атаки на «USA Really. Wake Up Americans», — на крупнейших американских телеканалах и в других СМИ сам факт появления нашего агентства называли атакой на Америку, которую следует остановить, потому что новое агентство связано с русскими.

Мы можем сделать вывод: никакой хваленой демократии и свободы слова в США нет.

Американские власти, не церемонясь, не приводя никаких доводов, зачищают информационное поле от всего, с чем они не согласны, и от всех, кто не контролируется ими.

Поразительно, что американские санкции поддержала российская компания SUP Media.

Еще более поразительно, что в России, которую на Западе называют тиранией, спокойно работают все известные западные СМИ. Больше того, они используют российские сервисы — такие как «ВКонтакте» или «Одноклассники», и никому не приходит в голову блокировать их там только потому, что они принадлежат, например, американцам.

Редакция ФАН и редакция USA Really, как и журналистское сообщество в целом, безусловно возмущены этим дисбалансом. И просим поддержки у Государственной думы, у министерства иностранных дел Российской Федерации, у правительства – для того чтобы защитить интересы российских СМИ.

Мы продолжим свою работу в интересах добросовестного и ответственного информирования общества. Мы не поддадимся на шантаж и угрозы. Мы прорвем информационную блокаду, которую пытаются организовать американские власти.

Автор: Редакция Федерального агентства новостей

Источник: nstarikov.ru