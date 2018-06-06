Зафиксированные случаи реинкарнации

Один из собирателей удивительных примеров реинкарнации Ерков приводит случай с американцем Дэвидом Паладином. Мальчик от белокожего отца миссионера и матери индианки из племени навахо воспитывался в индейском поселении Чинли (Аризона) и был крайне ограничен и не расположен к цивилизованной жизни Америки XX столетия.

Освоив с большим трудом профессию картографа, молодой человек попал в годы Второй мировой войны в составе американских войск в Европу и вскоре угодил в плен к нацистам. Испытания, выпавшие на долю молодого человека, были жестокими. Захватившие концлагерь войска союзников антигитлеровской коалиции обнаружили там гору трупов, среди которых опытные санитары случайно выделили тело американца с едва угадывающейся искрой жизни. Его отправили в полевой госпиталь в Вене, а затем в госпиталь в Мичигане (США), где пациент провел два с половиной года, не приходя в сознание.

Первые слова, произнесенные юношей, возвращенным усилиями медиков к реальной жизни, поразили всех присутствующих: «Я художник, имя мое

— Василий Кандинский». А между тем, во время пребывания молодого американца в нацистском лагере, в возрасте 78 лет скончался русский художник-абстракционист. Печальное событие произошло в Невилле (Франция), но сопоставить дни и часы двух событий было невозможно, потому что за здоровьем лагерника никто специально не следил.

Отпечатки пальцев пациента подтвердили, что он — бывший американский солдат Паладин, который не имел никакой возможности изучать историю и искусство, языки и живопись. Однако у него уже в госпитале проявилась неудержимая тяга к рисованию, и на холстах, предоставленных его по требованию, были написаны первые картины., которые специалисты уверенно приписывали Кандинскому по стилю, манере и неукротимой энергетике. Выздоровев, Паладин начал играть на пианино, к которому прежде никогда не прикасался. Одним из излюбленных занятий молодого человека стала аранжировка музыки местного оркестра, а у Кандинского именно аранжировка была излюбленным занятием в часы отдыха.

Творчеством «начинающего» художника заинтересовались музеи в Нью-Йорке, Гамбурге, Париже и Токио. Денверский университет и колледж Прескотт в Аризоне предложили талантливому индивидууму преподавать живопись, композицию и парапсихологию, Нью-Мексико художник открыл студию и приглашал для занятий желающих. Его публичная жизнь — с выставками, выступлениями и консультациями, которым покровительствовал директор музея Гугенхейма Томас Месссер, привела к тому, что вокруг собиралось множество интересных и знающих ей, каждый из которых готов был помочь в исследовании феномена. Именно подтолкнули молодого человека к испытанию гипнозом, во время которого американский индеец говорил с откровенным русским акцентом. «Душа Кандинского, отлетевшая от старческого тела, видя молодое тело физически здорового человека, решила вдохнуть в него свою энергию». Во время другого сеанса гипноза все тот же индивид сознался, что и сама душа Кандинского вобрала некогда душу композитора Адольфа Адана, обеспечив ему музыкальные способности, а теперь перешла в тело американца.

Один из случаев второй половины XX столетия — история пятилетнего мальчика Торана, который проживал в Дели и постоянно заявлял своим родителям, что он Суреш Варма — владелец магазина радиотоваров из Агры, что у него есть жена и двое детей. Мальчик рассказывал о том, как, возвращаясь домой в Агре на машине, он увидел у ворот двух неизвестных, которые с пистолетом бросились к нему и убили выстрелом в голову.

Родители мальчика Шанти и Махавир Просад вынуждены были проверить столь экстравагантные заявления в Агре. Выяснилось, что, действительно, существовал Суреш Варма, который торговал радиотоварами и погиб пять лет назад так, как говорил мальчик. Вдова торговца встретилась с Тораном, и он не только узнал ее, но тут же стал расспрашивать о судьбе старой машины «фиат». У Торана на правом виске был странный рубец. Экспертиза тела убитого Суреша Вармы отметила, что пуля попала именно в правый висок, срикошетила от черепа и вышла над правым ухом, где у мальчика было родимое пятно.

Продвинутый по цепочке существований

Начиная с 1975 года специалисты изучили на Востоке и в Европе более двухсот пятидесяти случаев «второго рождения» людей.

Среди собранных Йоханнесом Бутларом фактов «путешествия в прежнюю жизнь» под гипнозом есть очень выразительные. Так, во время сеанса гипноза, проводимого Лоринг Уильямсом с молодым американцем Джорджем Фильдом, испытуемый был «продвинут» в цепочке существований на сто лет за момент своего последнего рождения. На вопросы о том, что он чувствует, где живет и кем является, гипнотизеру отвечал уже крестьянин Джонатан Пауэлл из Северной Каролины… Он жил недалеко от городка Джеффермона… Родился в 1832 году… Был убит мятежными солдатами выстрелом в живот в 1863 году во время Гражданской войны.

Гипнотизер, будучи человеком дотошным, попытался раздобыть документы времен Гражданской войны, но смог лишь подтвердить все подробности местности того района, где происходили действия и где Фильд в его настоящей жизни никогда не бывал. В самом городке Джеффермон гипнотизер провел сеанс со своим подопечным в присутствии историка-краеведа, который был поражен тому, что юноша перечислил главные крестьянские семейства округи, «отцов города» прошлого века. Он описал дома и постройки, которые некогда стояли на главной улице и площади, но со временем были снесены или перестроены. Однако сам факт существования Джонатана Пауэлла подтвердить не удалось, потому что регистрация родившихся и умерших в этом крае началась лишь с 1912 года. И всё же врач-исследователь опубликовал свой рассказ об эксперименте, и спустя некоторое время Джонатан Пауэлл, он же Джордж Фильд, получил письмо. Женщина с девичьей фамилией Пауэлл писала ему, что она является внучатой племянницей Джонатана Пауэлла. Она подтвердила: «Джонатан Пауэлл приходился мне двоюродным дедом. Его убили янки».

Язык какой страны вы предпочитаете в это время суток?

Другой исследователь, гипнотизер из Филадельфии, решился подвергнуть регрессивному гипнозу свою собственную супругу.

В ходе одного из таких сеансов его жена вдруг заговорила низким мужским голосом, с ярко выраженным скандинавским акцентом. Она утверждала, что она мужчина, которого зовут Йенсен Якоби. Затем она стала отвечать на |росы на чужом языке, понял врач — каком-то скандинавском. Он пригласил на следующий сеанс нескольких скандинавских специалистов, в том числе шведского ученого Нильса Салина, бывшего директора американо-шведско исторического музея в Филадельфии, и установил, женщина говорила на старом шведском языке, но понимала вопросы, задаваемые ей на современном шведском.

Разговоры на иностранных языках — ксенология стали сопутствующим явлением в опытах по возвращению людей в предшествующие жизни под гипнозом. Уже зарегистрированы факты, когда испытуемые говорили на испанском, скандинавском, греческом языках. В Италии один человек после «возвращения к реальной жизни» из комы, какое-то время говорил на японском языке. В Болгарии, как свидетельствовали журналисты, человек в состоянии гипноза говорил на персидских наречиях. Все это совсем не доказывает реинкарнацию, но может быть и неким феноменом заблокированного ума, который раскрывает свои резервы в таком сложном состоянии. Однако собранные вместе «посмертные воспоминания», ксеноглоссия, «врожденные ниоткуда» привычки, способности и потребности, будто бы продиктованные какой-то другой реальностью, дают возможность понять тех людей, которые всерьез воспринимали вероятность реинкарнации.

В годы Второй мировой войны в нацистской Германии тайные общества по заданию Гитлера разрабатывали методику ведения оккультных войн, методику воздействия на человеческую душу, управляющую всеми процессами жизни. Засекреченной проблемой, которую нацисты пытались решить с помощью знаний, добываемых в гималайских экспедициях, была «пересадка астрального тела», или «души», из одного в другое физическое тело. Разведорганы союзных стран отмечали работу ученых нацистов над документами, методиками, техниками тибетских лам. Стало известно, что незадолго до самоубийства Гитлер был в хорошем настроении и проявлял бурную активность. Из шифрограмм между ставкой и спецразведштабом «Вали 1» выяснилось, что фюрер готовит беспрецедентную акцию. Генерал Кребс, посвященный в некоторые детали проекта, утверждал на допросах, что действительность уже не интересовала Гитлера, потому что он собирался участвовать в опыте по пересадке собственной души и души Евы Браун в другие тела с помощью восточных магов и лам.

Здравствуйте, я ваша мама!

О случаях «возвращения» в новом обличье писали и пишут постоянно, иллюстрируя необычное явление самыми удивительными примерами. К таковым можно отнести случай с Сонни Саттоном, жителем ирландского городка Лиде. Его история описана многократно, но даже самые предвзятые критики не находят в ней изъянов.

В квартиру к пожилому человеку позвонила незнакомая женщина много моложе хозяина. Свой визит она объяснила просто: «Дорогой мой, я — твоя мама». Гостью звали Дженни Коккел, но она не сомневалась, что в предшествующей жизни носила имя Мэри Саттон и имела семерых детей. Это знание пришло к Дженни еще в детстве — ей снились сны о прошлом существовании. Она помнила «своих» детей, знала, где находится дом Саттонов, расположение комнат в нем, обстановку. Она без труда рассказала о многочисленных подробностях личной жизни Мэри Саттон.

«Сначала я принял ее за аферистку, — говорил 73-летний Сонни. — Но после долгих разговоров убедился, что она действительно знает о нашей семье все, включая детали».

Дженни, жительница английского городка Нортхамтоншир, вполне нормальная женщина. У нее есть муж и двое детей — 10 и 14 лет. Сны не давали ей покоя, и она решила найти свою семью из предыдущей жизни. Первым оказался Сонни.

«Она знала все. Описала даже два портрета — свой и маминого брата, которые висели в салоне и были уничтожены авиационной бомбой во время войны. Это убедило меня окончательно», — говорил Сонни. После смерти Мэри в 1932 году ее дети попали в приюты, а с отцом-алкоголиком остался один Сонни. Он потерял связь с другими братьями и сестрами, но энергичная Дженни нашла трех братьев и двух сестер, которых также убедила в их родстве. Все вместе они принялись разыскивать младшую сестру Бриди. История семейства Саттонов имеет множество убедительных подробностей и мелочей, которые нельзя выдумать и совершенно точно невозможно узнать официально. Она со всеми подробностями описана в книге Дженни Коккал, перед которой наука застывает в недоумении. Но, пожалуй, самое удивительное в истории простой английской женщины заключается в том, что она испытала полную уверенность в своей реинкарнации, про которую за много столетий до нее говорил знаменитый Пифагор. Его принято считать одним из первых авторитетов, поднявших вопрос о бессмертии личности, которая меняет лишь физические оболочки. Пифагор заявлял, что прекрасно помнит обо всех своих предшествующих рождениях и в частности том, что он прежде был Эфалидом, затем воином Евфорбом, который сражался на стороне Трои в знаменитой войне и был убит Менелаем. За той самой смертью, о которой знаменитый ученый и философ рассказывал своим ученикам, последовали странствия души в разных мирах, в том числе и в аду, и лишь после очищения она вернулась на землю в теле Гермотима. Душа, или астральное тело Пифагора, побывала в теле рыбака Пирра на острове Делос, и после тяжелой жизни инкарнировалась в теле греческого ученого.

Другой античный философ, Платон, обобщил известные идеи предшествующих эпохи пришел к выводу, что бессмертная душа привязана к сфере материального, к материальному миру, являясь пленницей физического тела с его привычками и прихотями. Он предполагал, что нарушить такую зависимость возможно лишь тогда, когда человек в своей физической жизни откажется от наслаждений материального мира. В Индии идея реинкарнации разработана на уровне «закона управления человеческой жизнью», которая подчиняется карме, в современной трактовке -программе. Согласно закону кармы, результаты добрых и злых поступков человека в одной жизни определяют обстоятельства его жизни при очередной инкарнации. И с каждым новым возвращением на пути материальной жизни человеку дается возможность подавить в себе низменные, физические желания и приблизиться к совершенству. Именно закон совершенствования подготавливает духовного человека к тому, что у него не будет необходимости возвращаться в материальный мир, зато существование в другом — астральном, или духовном мире – даст возможность нового совершенствования и познания.

Верните малышу табакерку

Учение о перерождениях нашло очень весомое подтверждение в практике ламаизма, ведь после смерти ламы («высшего») его ученики, последователи и слуги обязаны отправиться на поиски мальчика, в которого вселилась душа ушедшего. Иногда поиски длятся несколько лет, а бывает, что находят сразу несколько претендентов на место «учителя». Тогда им устраивается проверка, расставляющая все по своим местам. Известная исследовательница Тибета Дэвид Ноэль оставила несколько описаний подобных проверок, свидетельницей которых была: «Рядом с дворцом ламы — тюльку Пегнай, у которого я жила в Кум Буме, находилось жилище другого тюльку по имени Агнай-Тсанг… После смерти последнего, Агнай-Тсанга, уже прошло семь лет, а его воплощение все не удавалось найти… Но как-то во время очередной коммерческой поездки интендант ламы свернул отдохнуть и утолить жажду на одну из ферм. Пока хозяйка готовила чай, он достал табакерку из нефрита и уже собирался угостить себя понюшкой, как вдруг игравший до этого в углу кухни мальчуган помешал ему, положив руку на табуретку, и спросил с укором:

— Почему у тебя моя табакерка?

Управляющий остолбенел. Драгоценная табакерка действительно ему не принадлежала. Это была табакерка покойного Агнай-Тсанга. Может быть, он и не собирался совсем ее присвоить, но все-таки она была у него в кармане, и он постоянно ею пользовался. Он стоял в смущении, дрожа под устремленным на него угрожающим суровым взглядом мальчика — лицо малыша вдруг изменилось, утратив ребяческие черты.

— Сейчас же отдай, — приказал он. — Это моя табакерка.

Преисполненный раскаяния, перепуганный монах рухнул к ногам перевоплотившегося повелителя. Через несколько дней я наблюдала, как мальчика с чрезвычайной пышностью препровождали в принадлежащее ему по праву жилище. На нем было одеяние из золотой парчи, и ехал он на великолепном пони черной масти, которого управляющий вел под уздцы. Когда шествие вошло за дворцовую ограду, мальчик сделал следующее замечание:

— Почему, — спросил он, — мы поворачиваем налево?

Во второй двор нужно ехать через ворота направо.

И действительно, после смерти ламы по какой-то причине ворота справа заложили и проделали другие ворота слева. Это новое доказательство подлинности избранника вызвало у монахов восхищение. Юного ламу привели в его личные покои, где был сервирован чай.

Мальчик, воссев на большую груду подушек, посмотрел на стоявшую перед ним нефритовую чашу с блюдом из позолоченного серебра и украшенную бронзовой крышкой.

— Дайте мне большую фарфоровую чашку, — приказал он и подробно описал чашку из китайского фарфора, не забыв и украшавший ее рисунок. Никто такой чашки не видел. Управляющий и монахи старались почтительно убедить молодого ламу, что в доме такой чашки нет. Как раз в этот момент я вошла в зал. Я уже слышала о приключениях с табакеркой, и мне хотелось поближе посмотреть на необыкновенного малыша. По тибетскому обычаю я поднесла новому ламе шелковый шарф и несколько других подарков. Он принял их, мило улыбаясь, но с озабоченным видом продолжая думать о своей чашке.

— Ищите лучше и найдете, — уверял он.

И вдруг словно мгновенная вспышка озарила его ум, и он добавил подробности о сундуке, выкрашенном в такой-то цвет, который находится в такой-то комнате, где хранятся вещи, употребляемые только изредка…

Не прошло и получаса, как чашку вместе с блюдечком и крышкой обнаружили в коробке на дне описанного мальчиком сундука.

— Я и не подозревал о существовании такой чашки, — уверял меня потом управляющий. — Должно быть, сам лама или мой предшественник положили ее в этот сундук. В нем больше ничего ценного не было, и туда вот уже несколько лет никто не заглядывал…»

Можно верить в реинкарнацию или не верить. Но объяснить ее ни одна из наук не может, а это значит, что только накопленный материал и новые методы экспериментальной диагностики смогут продвинуть человечество в понимании явления.