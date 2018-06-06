У нас хорошая армия и мы можем свергать правительства
15:42. 6 июня 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Генерал Уэсли Кларк о известном плане перезагрузки всего Ближнего Востока, который подразумевал свержение правительств в 7 странах и изменения их границ в течении пяти лет.
Частично этот план пытались реализовать в ходе "Арабской весны".
Ну а это известная карта, опять же впервые опубликованная в 2007 году, где обозначены желаемые США границы на Ближнем Востоке.
С реализацией возникли проблемы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com