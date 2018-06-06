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У нас хорошая армия и мы можем свергать правительства

15:42. 6 июня 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:


Генерал Уэсли Кларк о известном плане перезагрузки всего Ближнего Востока, который подразумевал свержение правительств в 7 странах и изменения их границ в течении пяти лет.
Частично этот план пытались реализовать в ходе "Арабской весны".



Ну а это известная карта, опять же впервые опубликованная в 2007 году, где обозначены желаемые США границы на Ближнем Востоке.



С реализацией возникли проблемы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: арабская весна, ближний восток, империализм, кларк, США
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