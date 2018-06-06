У нас хорошая армия и мы можем свергать правительства

Генерал Уэсли Кларк о известном плане перезагрузки всего Ближнего Востока, который подразумевал свержение правительств в 7 странах и изменения их границ в течении пяти лет.Частично этот план пытались реализовать в ходе "Арабской весны".Ну а это известная карта, опять же впервые опубликованная в 2007 году, где обозначены желаемые США границы на Ближнем Востоке.С реализацией возникли проблемы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com