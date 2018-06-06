Строго по-военному: приложи палец – получи паёк

К концу 2018 года все столовые Восточного военного округа оснастят электронной системой питания по отпечаткам пальцев.

На данный момент к системе подключено более 110 воинских частей. До 100% охвата осталось оборудовать ещё около 10 столовых. Начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев отметил, что такая система позволит значительно оптимизировать расход продуктов и эффективно использовать бюджетные средства в ходе организации питания военнослужащих. Тем более уже есть положительные результаты. За 2,5 года эксплуатации электронной системы в воинских частях Центрального военного округа она позволила сэкономить более 173 млн рублей. Минобороны планирует экономить до 3,5 млрд рублей в год после ее внедрения по всей России.

Принцип работы системы достаточно прост, но аналогов в других странах у неё нет. Биометрический считыватель, расположенный в столовой перед линией раздачи, идентифицирует военнослужащего в момент прикладывания пальца к устройству, и работник столовой его обслуживает по заранее составленному меню. Это один из плюсов системы, позволяющей сэкономить как время солдат, так и оптимизировать расход продуктов. Поскольку каждый военнослужащий выбирает себе меню на неделю вперёд, это позволяет не готовить поварам лишние блюда и, следовательно, экономить на продуктах. Также с помощью системы можно информировать сотрудников столовой о командировке, а значит, сокращении количества порций, что также позволяет избежать лишних расходов.

Изменения коснулись и самого рациона. Он стал не только разнообразнее, но и гораздо вкуснее. К тому же солдаты имеют возможность выбора из нескольких позиций. В столовой можно взять 2-3 вида супов, гарниров и мясных или рыбных блюд. Это могут быть борщ, солянка, щи, отварная говядина, свиные отбивные, куриное филе и жареная треска, печень с гречкой, рисом, макаронами или пюре. Напитков тоже несколько: чай, сок, компот, а также появился кофе. Кстати, это не единственная новинка, теперь в рацион солдат включили чеснок, мёд, сало, сыр, свежую выпечку, а количество мяса и яиц значительно увеличилось. Нехватку витаминов восполняет салат-бар со свежими овощами. Но весь солдатский рацион строго рассчитан, причём не только по количеству блюд. Над меню работают профессиональные диетологи, поэтому оно составлено с учётом всех особенностей жизни военных: физических нагрузок, климатических условий и расположения частей. Ежедневный рацион определен согласно суточным нормам жиров, белков и углеводов и позволяет восполнить всю затраченную энергию. Поэтому новая система питания не оставит солдат голодными, более того, с ее помощью работники столовой контролируют, чтобы паёк получили все военнослужащие.