Сенсация для тех, кто понимает

С каждым годом всё больше и больше людей приходили к пониманию преступности ростовщичества. В прошлом оно было запрещено во многих европейских странах.Сегодня же, к сожалению, жидовский паразитический инструмент делания денег из ничего, цветёт на русской земле. И как бы вы ни назвали ростовщический процент – хоть ссудным, хоть стыдливо „учётной или ключевой ставкой” – его взимание есть преступление. Против страны, против её народа.Путин это, вне всякого сомнения, понимает. Иначе он не попытался бы в самом начале 00-х провести президентским указом национализацию Центробанка. Не вышло – указ по-тихому отсаботировали, а президент чётко ощутил слабость собственной позиции.

А значит, для всех читателей этого блога.



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Но сегодня, благодаря увеличению грамотности народа, Среда (употребляя слово в значении, данном Будковым) способствует освобождению от пут ростовщичества. И Среда, и социальная среда (в широком смысле слова) позволяют сегодня если не избавиться вовсе, то существенно снизить размер дани, уплачиваемой за счёт народа паразитам.Снижение ссудного процента до трёх пунктов позволит большому пласту предприятий России войти в коридор, ширина которого – разность между рентабельностью и ростовщическим процентом. А значит, в скором времени эти предприятия смогут развиваться.Что ж, заявление Набиуллиной как нельзя вовремя: России необходимо вновь развиться. Причём в этот раз – до уровня глобальной сверхдержавы.

Центробанк взял курс на снижение ключевой ставки до 3%

В этом году Центробанк намерен перейти от умеренно-жесткой денежной политики к нейтральной, что позволит снизить ключевую ставку до 3%.



б этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в понедельник в рамках заседания трех комитетов Госдумы — по бюджету и налогам, финансовому рынку и экономической политике.

Заслушивая отчет Набиулиной о деятельности Банка России за 2017 год, депутаты поинтересовались, почему ключевая ставка регулятора значительно превышает уровень инфляции.

Глава ЦБ согласилась с тем, что ставка велика, но это временно. «Мы не скрываем, что наша политика остается умеренно-жесткой. Но мы провозгласили, что в этом году хотим перейти к нейтральной политике, то есть к той политике, которая и не подавляет инфляцию, и не способствуют ее росту выше цели. Тогда наша реальная ставка, по нашей оценке, должна быть 2-3%», — сказала она.