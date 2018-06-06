Премьер-министр Армении выступил против дебилизации народа с помощью телевидения

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянское телевидение последовательно понижает образовательный ценз народа. «В новой Армении люди не должны смотреть, как кто-то копается в чужом белье. Какие-то «Приоткрытые окна» (аналог российских телешоу с Андреем Малаховым по типу «Пусть говорят» или «Прямой эфир». – прим. ред.) и всё тому подобное. Мы никого заставлять не будем, но должны серьезно поговорить с генеральными директорами телекомпаний», – сказал Пашинян.

Многие граждане Армении поддержали заявление премьера и выразили надежду, что телеканалы, которые приглашают к себе на передачу людей из деревень и полоскают их бельё, указывая как жить, прекратят свою антиобщественную деятельность и направят энергию в более созидательное русло.

Если Пашинян выполнит свое обещание и расчистит от скверны телевизоры армянских обывателей, последуют ли его примеру представители политических элит других стран? Смогут ли зрители России требовать таких же преобразований у себя? С этим вопросом редакция портала Dni.Ru обратилась к члену экспертного совета при Госдуме РФ по развитию информационного общества и СМИ Вадиму Манукяну:

«Да, это весьма интересный сигнал. Еще ни разу на постсоветском пространстве лидер страны не высказывался о том, чтобы закрыть скандальные шоу, главной целью которых является перетряхивание грязного белья известных людей и что самое безобразное, в том числе и людей уже умерших. Если этот прецедент в Армении все же произойдет, то я надеюсь, что это станет очень мощным сигналом к нашему Андрею Малахову в том плане, что он со своими темами шоу тоже однажды может надоесть и его выгонят с федерального ТВ за то, что он долгие годы «верой и правдой» понижает образовательный ценз народа», – пояснил Вадим.

По материалам сайта Dni.ru

Комментарий редакции:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти в результате так называемой «бархатной революции», прошедшей в Армении в апреле 2018 года по классическому сценарию цветных переворотов. Являются ли его нынешние заявления в отношении изменения контента телевидения лишь частью укрепления своего имиджа, или за ними последуют реальные шаги – покажет время. Тем не менее, аморальность передач, ориентированных на выискивание всего низменного с целью дальнейшего тиражирования на массовую аудиторию, становится очевидной всё большему числу граждан. Весьма показательно и то, что телевидение разных стран работает по идентичной схеме. Страны, режимы и даже идеологии могут быть разными, а «развлекательный контент» везде один и тот же. О том, какие стереотипы и модели поведения транслирует этот контент, рассказывается в видеообзорах проекта Научи хорошему.

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