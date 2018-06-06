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Получается не то, что хочется

10:37. 6 июня 2018 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:

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Штаб ООС хвастается в последнее время об успешных боевых действиях на Мариупольском и Горловском направлениях… Но результаты очень сомнительны…

Откуда взяться результативным боям на линии соприкосновения? ... Все это просто информационная фикция и наступательно-устрашающая пропаганда. Уровень технического обеспечения с боевой подготовкой подразделений оставляют желать лучшего. А морально-психологическое состояние военнослужащих свидетельствует о глубоком наплевательском отношении со стороны командования ВСУ. Небоевые потери вследствие самоубийств, тотальное дезертирство и отсутствие патриотического фундамента в головах бойцов не формирует чувство правдивости в картине успеха ВСУ. Надо же как-то уводит народ и власть от объективных фактов. Помните конфликт военной прокуратуры генпрокуратуры Украины и начальника генштаба ВСУ в связи с запретом несанкционированного наведывания на территории войсковых частей и объектов ВСУ без предварительного письменного уведомления? Ведь не спроста это… На фоне этого заявления командования ВСУ об успешных действиях подразделений на линии соприкосновения и захвате некоторых населенных пунктов как-то неправдиво. И потом, заявления об успешных именно боевых действиях являются прямым свидетельством нарушения Минских соглашений… Вот так…

 

Источник: cont.ws

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