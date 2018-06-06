Имущие и неимущие

В данной статье речь пойдёт о том, какие факторы способствуют революционным процессам в обществе, а какие застойным.

Маркс писал, что сила пролетариата кроется в его объединении. К XIX веку сформировались такие условия, когда, с одной стороны, количество пролетариата приближалось к своей критической массе, с другой стороны бурно шли процессы объединения пролетариата в различны организации, такие как тред-юнионы в Англии, профсоюзы в остальной Европе и пр., в том числе, сам Маркс с Энгельсом активно участвовали в процессе объединений пролетариев в Союз коммунистов, а также в 1-й Интернационал.

Но с тех пор прошло уже полтора века и ситуация в мире изменилась коренным образом, во многом благодаря тому, что при прежних производственных отношениях, которые носят всё тот же буржуазный характер, значительно изменились общественные производительные силы. И не просто изменились, как это было при смене предыдущих общественно-экономических формаций, когда производительность труда повышалась благодаря совершенствованию орудий труда, благодаря разделению труда путём перехода от земледелия к скотоводству, затем к ремесленничеству, которое сменяется сначала цеховым производством, затем мануфактурой, а затем и фабрикой.

Это позволяло, с одной стороны, снижать издержки производства на оплату труда, с другой стороны – наращивать объёмы производства, вследствие чего производство из полунатурального, покрывающего собственные нужны производителя, переродилось в глобальное производство, покрывающее нужды миллионов, а сегодня уже и миллиардов людей. Эта глобализация производительных сил вместе с ростом научно-технического прогресса, можно сказать, произвели революцию не социально-политическую, а промышленную, когда подобно тому, как в своё время буржуазия вытеснила, по сути впитав в себя, класс феодальной аристократии, автоматизация и роботизация производственных процессов вытеснила из производственных отношений класс пролетариата.

В результате этой революции класс пролетариата, как таковой прекратил своё существование, а вчерашние пролетарии фактически стали обузой на шее государства, которое, вследствие роста социальных стандартов, оказалось вынужденным поддерживать эти стандарты во избежание социальных потрясений. По сути, оставаясь в старой буржуазной парадигме, которая на самом деле должна была смениться после свершения промышленной революции на новую, бывший пролетариат оказался лишним звеном в новых общественно-производственных отношениях.

Но и класс буржуазии тоже потерял в новых производственных отношениях своё предназначение. В связи с тем, что в процессе производства перестал использоваться живой труд, издержки этого производства стали стремиться к нулю, а соответственно, к нулю стал стремиться и прибавочный продукт вместе с прибавочной стоимостью, которая составляла основной источник дохода буржуазии. Фактически, с ростом автоматизации и роботизации производственных процессов, человек, независимо от классовой принадлежности, будь он буржуа или пролетарий, был исключён из производственных отношений, т.к. по сути, теперь производство функционирует практически без участия человека.

Но оставаясь в старой буржуазной парадигме, буржуазия продолжает по инерции печатать себе деньги, которые «раздаёт» в форме различных социальных пособий, пенсий, кредитов и пр. бывшему пролетариату, чтобы после этого изъять их у него в виде различных налогов, пошлин, платы за рекламу, процентов по кредиту и пр. Но такой «порочный круг» не может длиться вечно, т.к. эта игра в «Монополию» ведёт только к росту долговых обязательств. Почему растут долговые обязательства? Ответ на этот вопрос очень прост!

Представьте себе банкира, который печатает деньги, чтобы отдать их кому-нибудь (абсолютно не важно кому) в рост, то есть под процент. Допустим он напечатал 1 000 дол., чтобы получить обратно 1 100 дол. (все цифры условны). Но чтобы получить обратно 1 100 дол. Банкир должен допечатать ещё 100 дол. Иначе ему придётся брать процент в натуральной форме, что ведёт к дополнительным издержкам по превращению этой натуральной формы обратно в деньги или, другими словами по продаже этой натуральной формы. Но это перестанет делать банкира банкиром, т.к. он работает только с деньгами.

Получается, что банкир вынужден напечатать и выдать в долг ещё 100 дол. Но он отдаст в долг эти 100 дол. при условии возврата 110 дол. Значит надо напечатать ещё 10 дол. и так до бесконечности подобно эффекту мультипликатора Кейнса. Почему такого не происходило при буржуазном способе производства? Потому что буржуазный капитал являлся промышленным капиталом, который в качестве прибыли получал прибавочный продукт, отнятый у пролетария в натуральной форме, который после акта продажи превращался в прибавочную стоимость в форме денег.

То есть, прибыль промышленной буржуазии была обеспечена производимой продукцией, тогда как прибыль финансового буржуа или капиталиста представляет из себя голые проценты на капитал ничем материальным не обеспеченные. А с учётом того, что уровень автоматизации и роботизации производственных процессов сводит количество прибавочного продукта к нулю из-за сведения к нулю живого труда пролетария, у которого промышленный буржуа и отбирал часть произведённого им продукта, получается, что промышленное производство не может сегодня обеспечить ни промышленный ни финансовый капитал.

Из всего вышесказанного следует, что хоть промышленная революция и внесла серьёзные коррективы в производственные отношения, практически сведя к нулю человеческие производительные силы, но парадигма способа производства так и осталась буржуазной. То есть для того чтобы продолжить процессы, начатые промышленной революцией, должна ещё произойти революция социально-политическая в полном соответствии с утверждением классиков марксизма о том, что революции предшествует несоответствие производительным силам производственных отношений.

Но одного этого недостаточно для свершения революции – для этого должны сформироваться прогрессивные революционные силы, которые 150 лет назад были представлены пролетариатом, а как было рассмотрено выше, сегодня класс пролетариата отсутствует. Кто же сегодня может стать той прогрессивной революционной силой, о которой писал Ленин в своей работе «Великий почин»? Чтобы найти ответ на этот непростой вопрос, необходимо разобраться, чем отличаются друг от друга класс буржуазии и класс пролетариата.

Для начала необходимо понять, что в каждой общественно-экономической формации сосуществует два основных антагонирующих друг другу класса, которые в соответствии с первым законом диалектики являются теми противоположностями, которые в своей борьбе и единстве являются источником общественного развития. В рабовладельческом обществе – это рабовладельцы и рабы, в феодальном – помещики и крестьяне, в буржуазном – буржуа и пролетариат. Именно эти классы в своей борьбе и единстве определяют общественный прогресс. Каково же коренное отличие этих классов?

На начальном этапе революционного перехода к новым производственным отношениям оба этих класса движутся в едином порыве и цели их, в принципе, совпадают – это слом старой системы производственных отношений. В этом состоит их единство, что отчётливо видно на примере Великой французской революции 1789 г., когда и буржуа, и пролетариат рука об руку боролись против старых монарших порядков в лице французской аристократии. Но после достижения своих политических целей, эти классы начинают отдаляться друг от друга всё дальше и дальше и в основе этого вновь возникшего антагонизма лежит имущественный вопрос: чем более имущими становится буржуазия, тем более неимущим становится пролетариат.

Но разделение по имущественному признаку является только внешней оболочкой этого противостояния – на самом деле за ней скрываются глубокие психологические различия между вновь возникшими классами. Единством этих классов остаётся то, что оба они являются участниками новых производственных отношений, которые невозможны без участия в них одной из этих сторон. Противоположностью же является всё большее обогащение богатых и всё большее обеднение бедных, без чего, кстати тоже невозможно развитие буржуазного способа производства, о чём писал Маркс в «Немецкой идеологии».

Но, чем более богатым становится буржуа, тем более реакционным становится его мировоззрение, которое заставляет его для сохранения и преумножения своего имущества занимать крайне консервативную позицию, ведущую к застойным процессам в экономике. Такова психология истинного мещанина, всё внимание которого концентрируется на материальных ценностях.

В отличие от буржуазии, пролетариат, не обременённый имущественными рисками ввиду отсутствия у него всякого имущества, да ещё и занятый в сфере материального производства, то есть занятый созидательным трудом, сосредоточивает всё своё внимание на вопросах, связанных с дальнейшим развитием общественных отношений, то есть его мировоззрение носит прогрессивный, революционный по своей сути характер.

Но, в отличие от этого марксистского взгляда на роль пролетариата в общественном прогрессе, вульгарные социалисты, такие как Дюринг, Бернштейн, Каутский, Плеханов и пр., представляющие в Европе социал-демократов, а в России меньшевиков, считали, что роль пролетариата сводится только к борьбе за экономические и социальные свободы, что в сущности является основой либерального мировоззрения. В итоге, пропаганда вульгарного социализма перевесила воззрения научного коммунизма и сегодня бывший пролетариат превратился в либеральное мещанство, которое так же сосредоточилось только на благоустройстве своего материального положения, скатившись до буржуазных реакционных взглядов на общественное развитие, ведущих не к прогрессу, а наоборот, к застою общественных отношений.

То есть, сегодняшнее общество не содержит в себе никаких предпосылок к каким-либо революционным преобразованиям в общественных отношениях. Но долго ли сохранятся в обществе эти консервативные застойные настроения?

Если исходить из того, что современные капиталисты, по сути, печатают деньги не для собственного обогащения, как это принято считать сегодня в российских «патриотических» кругах, а как раз наоборот – для поддержания тех социальных стандартов для бывшего пролетариата, которые были установлены либеральными силами в течение XX века, чтобы избежать формирования у широких народных масс революционных настроений, а это постоянное печатание всё новых и новых денег ведёт ко всё более кризисным явлениям в мировой экономике, то очевидно, что когда-то наступит, так сказать, точка невозврата, когда мировая экономика окажется неспособной обслуживать те колоссальные долги, которые накоплены «передовыми» странами.

Этот процесс усугубления перманентного мирового финансового кризиса усиливается ещё и всё большим и большим развитием автоматизации и роботизации производственных процессов, т.к. это в глобальных масштабах ведёт к уменьшению притока в мировую экономику и без того минимальной доли живого человеческого труда в виде прибавочного продукта, ещё больше снижая реальную обеспеченность мировых финансов. Можно сказать, что автоматизация и роботизация производственных процессов является основной движущей силой будущих революционных потрясений, подобно тому, как в своё время, согласно второму закону диалектики, основной движущей силой буржуазной революции был рост объёмов промышленного производства, который соответственно увеличивал количество пролетариата, перерастающее в качество революционных выступлений последнего.

Эта идея о глобальной автоматизации и роботизации мировой промышленности должна овладеть современными прогрессивными массами бывшего пролетариата, который, опираясь на эту идею, приложит все усилия для максимального развития автоматизации и роботизации промышленности во всём мире, что окончательно уничтожит почву, на которой продолжают функционировать старые буржуазные производственные отношения. Безусловно это обернётся колоссальным обнищанием не только широких народных масс, но и зацепит частично те слои, которые сегодня считаются весьма преуспевающими, например, чиновников всех мастей, которые, не принося никакой пользы обществу, только обогащаются за счёт государственного бюджета и взяточничества.

И вот, когда бывший пролетариат снова окажется настоящим пролетариатом, не обладающим никаким имуществом, сбросив с себя так сказать мещанские шоры, ограничивающие его кругозор и открыв глаза на реально происходящие вокруг него процессы, снова обретёт утраченное было прогрессивно-революционное мировоззрение, которое позволит ему взять все общественные процессы под свой контроль и, выражаясь словами Энгельса: «вырвать человечество из царства необходимости в царство свободы»!

Источник: zen.yandex.ru