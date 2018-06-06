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Этот медицинский анекдот родился на основе реального события…

12:56. 6 июня 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

…Этот анекдот родился на основе реального события.

Дело было так:

солидная международная конференция, посвященная настоящей катастрофе человечества – ожирению.

Диетологи, психологи, фитнес-тренеры и врачи лечебной физкультуры бьются насмерть, доказывая друг другу, чьи методы лечения от избыточного веса лучше. И тут встает хирург - и прямо с места, не выходя на трибуну, тихо произносит:

- Ребята, а вы знаете, с чего начинается большинство операций?

Зал мгновенно затих, замер под действием этого сокровенного голоса. И хирург сказал то, от чего всем крутым специалистам - а на конференцию собрались исключительно мировые светила - стало не по себе.

- Обязательной прелюдией почти всех операций, - сказал хирург – являются… раскопки. Чтобы добраться до органа, мы должны прорваться сквозь толщу жира.

А вы хоть раз видели, как выглядят органы, когда мы их выкапываем из-под жира? Это же не органы, а какие-то аномалии! Деформированные, изуродованные, гипоксичные – еле живые! Мы освобождаем их от жировой удавки, кроим, штопаем, делаем пересадки. И… заранее знаем: жир снова наползет – и вся наша работа к чертям собачьим…

Так и вошел в обращение грустный профессиональный анекдот о том, как терапевт говорит хирургу:

- Коля, я вот что решил: чтобы от моего лечения был толк, я, прежде чем лечить, буду всех тучных пациентов отправлять к тебе на липосакцию. Что говоришь? Тяжелые осложнения и высокая смертность? Но все же хоть кто-то, да выживет?

Вот их, Коля, я и вылечу…

Да, вот так обстоят дела:

норма веса – это не эстетическое требование.

Если бы только…

Речь идет о том, сколько лет ты вообще проживешь.

Именно так стоит вопрос – без всяких поблажек.

источник: Рассылка Марты Николаевой-Гариной

 

 

Мировая статистика ожирения у взрослых

- За минувшие 35 лет число пациентов с ожирением удвоилось.

- А за последние 10 лет - выросло на 75%.

- Если еще в 2003 году по данным ВОЗ симптомами ожирения на нашей планете, в той или иной степени, страдало около 1,7 млрд совершеннолетних жителей, то медицинская статистика 2014 года огласила новую цифру - более 1,9 млрд взрослого населения Земли имеют лишние килограммы.

- Последние данные говорят о том, что из 13% граждан всех стран, которым уже исполнилось 18 лет, имеют ожирение, а еще 39% грозят получить его в скором времени, если не избавятся от имеющегося у них избытка веса.

- Жизнь человека, у которого на лицо ожирение, обрывается в среднем на 10 лет раньше, в сравнении с теми счастливчиками, чей вес идеален.

- В мире еще в 2002 году болели хроническими заболеваниями, обусловленными лишними килограммами, более 115 млн землян.

- В том же году именно от них умерло 2,5 млн.

- Из них в США погибло 280 тысяч, в странах Европы - 320 тысяч.

- Ожирение - болезнь не только экономически благополучных развитых стран, таких как США, Канада, Германия. Им в затылок дышат, а иногда и норовят обогнать, более отсталые в отношении социально экономического и демографического положения государства, например, Мексика, Сирия, Ливия.

- Лидирующее положение в мировом рейтинге по количеству толстяков занимает США, где предожирение при ИМТ до 29,9 единиц имеют 34% взрослого населения, а еще 27% страдают тяжелыми симптомами болезни, обладая ИМТ - 30 единиц и более.

- По прогнозу медиков к 2025 году на нашей планете будут нуждаться в лечении ожирения половина всех представительниц прекрасного пола и около 40% - сильного.

- Не утешительна и российская статистика ожирения, ведь наша страна по данным ВОЗ - на 4 месте по количеству пациентов в мире.

 

Мировая статистика ожирения у детей

- Семимильными шагами идет прирост больных ожирением среди несовершеннолетних. Если в 1970 г.он составлял всего 0,2% в год, то к началу нынешнего тысячелетия число маленьких пациентов ежегодно увеличивалось на 2%, т.е. прирост вырос в 10 раз.

- В начале этого века ВОЗ говорило об избыточном весе у 22 млн детей младше 5 лет.

- Данные медицинской статистики 2013 года свидетельствуют о лишних килограммах у 42 миллионов дошкольников до 5 лет.

- В США каждый пятый ребенок, согласно данным, опубликованным Национальным центром статистики здоровья, имеет либо ожирение, либо его предстадию.

- Четверть подростков из благополучных экономически развитых держав из-за увлечения компьютером, провоцирующего гиподинамию, и регулярных перекусов фастфудом, имеют избыток веса, а 15% - одну из степеней ожирения.

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вес = (рост -100) +- 10 кг

--

 

Медицинские показатели здоровья:

артериальное давление - 120/80

частота дыхательных движений за минуту - 16

число сердечных сокращений за минуту - 78

гемоглобин - 130г/л

билирубин - 20

суточное количество мочи – 1,5 литра при d=1020

вес = (рост -100) +- 10 кг

сахар крови - 5,5

рН крови – 7,43

количество лейкоцитов - 4000

температура тела - 36,60 С

холестерин крови - 6,5 

 

Если бы наше тело могло говорить, оно сказало бы нам следующее..


 


Я, твое Тело....твоя Вселенная. И ты тоже часть Огромной Вселенной.

Благодарю, что все именно так.

Благодарю, что выслушал меня.

Благодарю Тебя....я существую потому что ты этого пожелал. И я такое ....каким ты желаешь видеть меня. Давай помогать друг другу.

Твоё тело

Записано Аленой Брандис

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Группа ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела"

 

Источник: cont.ws

Метки: Этот медицинский анекдот родился на основе реального события...
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