«Хроники изоляции»: О чём говорил Путин с президентом и канцлером Австрии (ФОТО)

Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и главой правительства республики Себастьяном Курцем.

Визит в Австрию стал первой зарубежной поездкой Путина с момента вступления в должность президента. Поездка приурочена к юбилейной дате — 50-летию с начала поставок российского газа в Австрию.

В ходе визита Путин напомнил, что за это время на австрийский рынок экспортировано более двухсот миллиардов кубических метров природного газа.

В условиях санкций

Во время переговоров с Ван дер Белленом российский лидер коснулся темы санкций. Он назвал ограничения «вредными» и отметил, что в их отмене заинтересованы все. При этом президент рассказал, что даже в сложившихся условиях Россия продолжает развивать экономику.

«Как вы знаете, мы добились минимальной инфляции за всю историю современной России — 2,5%, у нас минимальный уровень безработицы, он уже упал ниже 5%, у нас растут золотовалютные резервы, у нас 130 миллиардов долларов позитивный, положительный баланс внешний торговли. Инвестиции в основной капитал опережающими темпами развиваются — 4,4%», — заявил Путин.

Транзит газа

В ходе переговоров была затронута и тема транзита газа. Путин назвал Австрию одним из главных узлов транспортировки голубого топлива из России в Европу и отметил, что Вена поддержала планы по увеличению поставок газа через «Северный поток — 2».

В ответ Ван дер Беллен заявил, что Европе нет смысла менять поставки из России на американские.

«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», — подчеркнул он.

После переговоров с Ван дер Белленом российский президент провел переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. По итогам встречи «Газпром» получил согласие австрийских властей на продление контракта по поставкам газа до 2040 года.

Документ скрепили подписями председатель правления российской компании Алексей Миллер и глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле.

Австрия готова помочь Сирии

В ходе переговоров Путина с Курцем была достигнута еще одна важная договоренность — Вена выразила готовность оказывать помощь Сирии.

«Обсуждали проблематику сирийского кризиса. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии», — сказал российский лидер.

В этой связи он напомнил и о миграционном вопросе, который весьма актуален для Запада на фоне сирийского конфликта.

«Если Европа хочет, чтобы поток мигрантов, в том числе из Сирии, из соседних стран, сократился в Европу, надо помогать людям возвращаться в свои дома, нужно помочь им наладить жизнь в собственной стране», — добавил он.



Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018, РИА Новости / Михаил Климентьев

Украинский вопрос

Во время встречи стороны также затронули проблему урегулирования конфликта в Донбассе.

«Говорили и о ситуации на Украине, я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе», — сообщил Путин, не уточнив, о чем идет речь.

Слова главы государства позднее разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин и Курц не обсуждали некий новый план урегулирования.

По его словам, российский лидер, говоря о своем видении разрешения конфликта на Донбассе, заявил о том, что основой для этого должны быть Минские соглашения.



Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018, РИА Новости / Михаил Климентьев

Культурный обмен

Особое внимание Путин уделил совместной работе российских и австрийских историков. По его мнению, специалисты успешно противостоят попыткам пересмотра сложных периодов европейской истории.

«В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого», — отметил российский лидер.

Кроме того, он поблагодарил власти Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших страну от фашизма.

Путин также отметил, что регулярной практикой стало проведение перекрестных мероприятий.

«В 2017 году успешно прошел Год туризма Россия — Австрия. В этом году проводится Год музыки и культурных маршрутов, а на следующий и 2020-е годы запланированы перекрестные годы молодежных обменов и литературы, театра», — сказал Путин.

Пакет документов

По итогам переговоров Москва и Вена подписали пакет документов. Среди них протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию по избежанию двойного налогообложения, а также меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и федеральным министерством транспорта и инноваций и технологий Австрии по сотрудничеству в области инноваций.

Кроме того, стороны подписали меморандум между российским Минприроды и федеральным министерством по развитию туризма Австрии о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

Помимо этого стороны заключили соглашение между Липецкой областью и австрийской компанией «Хавле Индустриверке» о сотрудничестве и взаимодействии. Наконец, администрация Новгородской области подписала договор с компанией «Хасслахер Норика Тимбер» по реализации инвестпроекта.

Дружеская атмосфера

Президент России после переговоров с Ван дер Белленом и Курцем поблагодарил австрийскую сторону за радушный прием.

«В этом году мы встречаемся с господином Себастьяном Курцом уже во второй раз, как и в феврале в Москве, наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества», — сказал глава государства.

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