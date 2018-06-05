Украинские учения в Азовском море

Коротко по объявленным украинским учениям в Азовском море.Указанные на схеме участки прибрежных зон закрыты до 1 сентября в связи с "учениями и артиллерийскими стрельбами".Как не трудно догадаться, это попытка дать ответ на российские военные учения, которые были объявлены после того, как хунта уперлась с "Нордом".Ввод дополнительных кораблей в Азовское море и объявление учений к югу от Бердянска, позволили России резко усилить досмотровый режим судов следующих под украинским флагом в Мариупольский порт и создало перманентную угрозу задержания малотоннажных рыболовецких и браконьерских судов выходящих в море из украинских портов, создавая тем самым предпосылки для мягкой формы морской блокады. Так как сопоставимых сил у Украины в Азовском море нет, то объявляя учения у своих берегов, они тем самым пытаются ограничить заход российских судов в указанные зоны и хоть как-то прикрыть свое судоходство, которое оказалось под угрозой после истории с "Нордом". Это может успокоить местных рыбаков, которые уже начали протестовать против провокации с "Нордом", которая разрушает местную рыболовную отрасль, но никак не защищает местных браконьеров, которые зачастую выходили к берегам Крыма. Также это не спасет украинские суда от жесткого досмотра (и при необходимости, задержания) по мере выхода из указанных зон. Все основные задержания и жесткие досмотры из уже проведенных, осуществлялись за пределами зон "учений" заявленных ВСУ и ВМСУ.Как не трудно заметить, провокация с "Нордом" принесла Украине массу проблем, значительную часть из которых она решить просто не в состоянии, пускай и с некоторым запозданием, Украине указали на крайнюю уязвимость ее судоходства и позиций в Азовском море.

Источник: colonelcassad.livejournal.com