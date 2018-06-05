Украиноцентричная история глазами свидомых ученых

В ряде случаев мы внесли свои комментарии в новейшую украинскую историческую науку — с точки зрения обычного здравого смысла. Впрочем, иной раз комментарии просто излишни… Вообще украинскому абитуриенту лучше прочитать наши вставки уже после сдачи вступительных испытаний, а то можно ненароком провалиться на экзамене и призывником очутиться в зоне АТО.

В нашей шпаргалке все соответствует сложившимся на Украине новейшим взглядам на исторический процесс. Стремясь емко и не искажая передать суть, мы ничего не прибавили — только иной раз позволили себе опереться на особо авторитетные суждения президента Петра Порошенко , а также директора украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимира Вятровича .

Руководствуясь самыми благими намерениями, мы хотим помочь украинским абитуриентам, которым в ближайшее время предстоит сдавать вступительный экзамен по истории «незалежной». Мы подготовили, можно сказать, шпаргалку по самым ключевым моментам истории Украины, используя современные как школьные, так институтские державнi пособия, а также научно-популярную литературу, в которых возобладает «перемога» (победа) украинского духа.

В учебнике для 7-го класса Р.Д. Ляха, Н.Р. Темировой «История Украины. С древнейших времен и до XV в.» утверждается, что история украинского народа насчитывает 140000 лет.

А это значит, что украинский народ старше других древнейших народов на 135000 лет. Китайцы указывают, что их народ существует 5000 лет, древнегреческому народу — тоже около 5000, древние евреи возникли свыше 4000 лет назад, народу Древнего Рима — менее 3000 лет.

Не случайно профессор кафедры истории права и государства Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко — Александр Шевченко заявлял, что украинский язык древнее латыни. Тот же учебник для 7-го класса разъясняет, что первыми на Украине как раз 140000 лет назад поселились неандертальцы, и с них все там началось.

Комментарий: Наукой давно со всей определенностью доказано, что homo sapiens не произошли от неандертальцев.

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Трипольская культура — веха истории украинского народа. Это — энеолитическая (медно-каменный век. — Прим. ред.) археологическая культура, появившаяся в VIII и распространенная в VI-III тыс. до н.э. в Дунайско-Днепровском междуречье. Наибольший ее расцвет пришелся на период между 5500 и 2750 годами до н.э. — такой точки зрения в прошлом придерживался авторитетный ныне украинский историк, археолог, этнограф В.М. Щербаковский (1876-1957).



Сегодня апологетом генезиса украинцев от Трипольской культуры является доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института истории Украины, Национальной академии наук, идеолог украинского национализма Станислав Кульчицкий.

Комментарий: Не доказана преемственность культуры Триполья с культурами, которые существовали на той же территории после ее падения — например, с Ямной культурой и культурой шаровидных амфор. К тому же нам неизвестно ничего о языке трипольцев и их верованиях, чтобы хоть в малейшей степени актуализировать их связь с украинцами.

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Внимания заслуживают изыскания Валерия Бебика — доктора политических наук, кандидата психологических наук, профессора, проректора университета «Украина». Он считает, что название «Галилея» — это иное произношение слова «Галлия», то есть «край галлов». Суперэтнос галлов родился на Украине приблизительно в XII веке до н.э., откуда расселился на огромной территории от Припяти до Палестины и Испании. Европейскую ветвь галлов еще называли кельтами.

Одним из самых известных галльских племен были «бойи-бойки» (то есть «воины»), от имени которого происходит западноукраинская Бойковщина. Важным фактором могущества галлов было искусство обработки железа. Именно у них изготовлению железных изделий учились римляне. На Украине же производили стальное оружие еще с XII-XIII веков до н.э.

В XII веке до н.э. состоялось завоевание Палестины «народами моря». Археологи доказали, что это была массовая миграция воинственных племен из Северного Причерноморья. Это были именно те библейские «филистимляне» (древний народ, населявший приморскую часть Израиля. — Прим. ред.), с которыми длительное время воевали иудеи.



Предшественники украинцев — галлы-филистимляне — занимались садоводством и земледелием, торговлей и морскими промыслами, владели искусством обработки металлов и гончарства, были замечательными воинами. Интересно, что шлем на языке филистимлян назывался «кова» — от «кованый».

Праукраинцы продвигались на север Палестины и в конце XI века до н.э. завоевали Галилею. Галилеяне-праукраинцы — живой, веселый и упрямый народ, который превыше всего ценит свободу.

Иисус Христос родился в Галилее, а потому был украинцем. Украинцами были также Пресвятая дева Мария и практически все апостолы, кроме Иуды. Названия же Галилея и Галичина — исторически глубоко связаны. Одна из статей исследователя Валерия Бебика называлась «Будда, Иисус Христос и древние египтяне были украинцами» и увидела свет в газете Верховной Рады «Голос Украины» 12 марта 2009 года.

Валерию Бебику вторит замглавы Украинской республиканской партии, бывший депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец.



«В этом году накануне Рождества Новоженец заявил, что Иисус Христос — украинец, поскольку его предки пришли на Ближний Восток с Украины, и нет ни одного доказательства, опровергающего утверждение, что предки Христа были родом с Украины», — сообщил украинский портал«Политнавигатор».

Без комментария.

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Укры — одно из первоначальных названий древних украинцев. Даже польский историк Тадеуш Чацкий в своем труде «О названии «Украина» и зарождении казачества» (1801) «выводил» украинцев от укров, а это особо весомый аргумент в пользу первоначального названия украинского народа. Среди тех, кто разделяет эту точку зрения, современный украинский писатель и доктор исторических наук Дмитрий Белый, высказавшийся по теме укров в киевском журнале «Фокус».

Комментарий: народ укров существовал в средневековье не на Украине, а в Германии (в Уккермарке на реке Укра). Укры входили в военный союз руянов — одного из полабских племен. В XII-XIV веках укры были полностью ассимилированы немцами. Никаких доказательств исторической связи украинцев с украми нигде не приводится.

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Древнерусское государство называлось Киевской Русью. В XII веке на смену наименования «Киевская Русь» приходит название «Украина», рассказывается в уже упомянутом учебнике для 7-го класса Р.Д. Ляха, Н.Р. Темировой.



Уже во времена Киевской Руси существовал украинский этнос со своей национальной территорией. На основании этого только Украина имеет право возводить свою историю к Киевской Руси, и именно она должна считаться ее преемником. Киевская Русь плавно перешла в Украину и до XVII века была сильным и независимым государством, пока не пришли московиты, позднее узурпировавшие ее историю и название «Русь».

Р.Д. Лях и Н.Р. Темирова напоминают, что впервые термин «Украина» встречается в Ипатьевской летописи 1187 года.

Комментарий: На самом деле название «Киевская Русь» — академическое и появилось в российской историографии лишь в XIX веке. В Средние Века государство называлось Русью или Русской землей. Слово «Украина» в Ипатьевской летописи имеет значение окраины, как и в других более поздних древнерусских источниках. Наименование «Украина» в значении, близком к нынешнему, появляется в источниках в середине XVIII века.

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Тризуб — сокол Рюрика, знак Владимира Великого, древний герб Руси, наследницей которой является Украина. Таково было мнение признанного идеолога украинства, председателя Центральной Рады, историка М.С. Грушевского, предложившего использовать трезубец Киевской Руси как герб Украинской народной республики. Этот «герб Владимира Великого» в начале 1918 года и был утвержден Радой. Точка зрения М.С. Грушевского (1866-1934) по этому и многим другим вопросам официально признана на Украине.

Например, Наталья Ралдугина, историк, в недавнем прошлом заведующая отделением Национального музея истории Украины, убеждена, что герб князя Владимира обращает новую украинскую державу в связь с древним периодом киевской государственности, в связь с исторической эпохой, когда Украина была как в лице своих правителей, так и по культуре своего народа европейской державой.

Комментарий: к XII веку Русь распалась на полтора десятка княжеств, лишь номинально признававших Киев столицей. Слова же «Украина» в сегодняшнем значении близко не существовало. Государственные гербы возникли к XV веку — а потому никакого герба Киевской Руси быть не могло. Такого типа знаки имел каждый из древнерусских князей, и это были именно родовые знаки (печатки) князей, а не гербы княжеств.



В тризубе же явно опознается хазарский родовой знак — тамга. Тризуб восходит к знаку Святослава, двузубцу — откровенному заимствованию из Хазарии (так же, кстати, как и титул кагана). Заимствуя хазарский титул и хазарский же родовой знак, киевские князья давали понять, что при князе Святославе в X веке был окончательно повергнут хазарский каганат. В том же смысловом ряду мусульманский полумесяц, позже размещенный на храмах под крестом в связи с победой над Золотой Ордой.

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«Киевские князья опрометчиво основали Москву» (Петр Порошенко, 2018).

Комментарий: Москву из поселения в город древнерусского значения превратил (то есть основал) владимирский князь Юрий Долгорукий, и позднее великие же владимирские князья перенесли столицу в Москву из Владимира (который еще в середине XII века стал вместо Киева «стольным градом всея Руси»). К тому же новгородские Рюриковичи, правившие в Киеве с IX века, ни малейшего отношения не имеют к теперешней Украине.

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Московия и ее жители изначально были глубинкой Украины, и именно Украина дала Московии культуру, язык и письменность. Московиты — потомки от смешанных браков финно-угорских племен и татаро-монголов. Современный русский язык — диалект украинского, сильно испорченный финно-угорскими и тюркскими диалектами. Об этом, например, говорится в популярной на Украине книге Владимира Белинского «Страна Моксель или открытие Великороссии» (впервые — Книжный клуб «Посох», 2009).

Без комментария

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В XIV-XVI веках название «Украина» распространилось с Надднепрянщины на все украинские земли, вытесняя предыдущее название — «Русь». Слово «Украина» в то время фигурирует в официальных документах, художественных творениях, народных песнях, констатирует учебник истории для 7-го класса.

Комментарий: названия таких источников в учебниках не приводятся, потому что средневековых источников со словом «Украина» в упомянутом значении не существует.

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А вот учебник Ф.Г. Турченко, В.Н. Мороко «История Украины, 9-й класс». Австрия и Россия стремились интегрировать украинские земли, сделать их своими неотъемлемыми территориями. Вместе с тем территориальные изменения последних десятилетий XVIII века были в пользу украинцев.



Площадь их расселения увеличилась за счет южных и юго-восточных причерноморских земель, которые перешли после русско-турецких войн в состав Российской империи и заселялись преимущественно украинцами. Возможности для сохранения и развития украинского народа как отдельного этнического сообщества улучшились.

К концу XVIII века в Украине проживало более 10 млн человек. На подвластных России украинских территориях было 7,8 млн жителей, на украинских территориях Австрии — 2,2 млн. По численности и территории, которую они занимали, украинцы были одним из самых крупных народов в Европе. Рост численности населения Украины сопровождался существенным изменением его этнического состава.



Если в конце XVIII века на подвластных России землях Украины 89% населения составляли украинцы, то спустя сто лет доля украинцев снизилась до 72,6%. Причиной этого была антиукраинская переселенческая политика Российской империи, направленная на усиление контроля над Украиной.

По уровню прироста населения три южноукраинские губернии (Таврическая, Херсонская и Екатеринославская) имели наивысшие показатели в Российской империи. К концу XVIII века большинство там составляли украинцы — 71,5%. В дальнейшем этот показатель если и менялся, то только в пользу украинцев, утверждают Ф.Г. Турченко и В.Н. Мороко в учебнике «История Украины, 9-й класс»

Комментарий: в переписях населения (российских ревизских сказках) XVIII-XIX веков графы «национальность» не было в принципе, только графа «вероисповедание». Таким образом, все приведенные выше цифры и проценты — исключительно продукт творческой фантазии украинских ученых. К тому же все губернии находились в России, и никаких «южноукраинских» губерний никогда не существовало.

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Тот же учебник для 9-го класса повествует, как Россия разжигала межнациональную рознь, вела имперскую политику, угнетая украинский народ. Навязывала подневольным украинцам несправедливые государственные порядки. И Австрия, и Россия относились к Украине плохо, но именно Россия очень плохо.

Комментарий: Подавляющее большинство использовавших в Российской империи украинский язык было православным. О притеснении представителей титульной веры в царской России и речи никогда не шло.

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Результаты русско-турецких войн 1806-1812 и 1828-1829 годов были для Украины противоречивы. С одной стороны, войны подрывали экономический потенциал Украины, заставляли украинцев погибать за чуждые им имперские интересы. С другой стороны, в ходе первой из этих двух войн к России были присоединены те украинские земли в устье Дуная, которые еще пребывали в составе Турции.



И хотя один вид национального гнета сменялся другим — турецкий русским, — эти войны имели последствие, которого не желала Россия: сближение украинцев, присоединение территорий с надднепрянскими украинцами, рост общего потенциала украинства в его противостоянии русской имперской власти.

Украина в 1812 году была втянута в русско-французскую войну. Все это можно почерпнуть в том же учебнике Ф.Г. Турченко и В.Н. Мороко «История Украины, 9-й класс».

Без комментария.

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Численность украинцев на 1914 году составила 39 млн 592 тыс человек. Территория Украины уступала размером только Московщине, сообщается теперь уже десятиклассникам в еще одном учебнике истории, написанном Ф.Г. Турченко.

Комментарий: как уже отмечалось ранее, любые данные о численности украинцев в досоветский период являются исключительно областью вымысла. В досоветский же период вовсе не было образования «Украина». Что обозначается украинизмом «Московщина» — и вовсе непонятно. Как известно, в позднее средневековье Русь именовалась Московией.

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Советская власть отняла у Украины огромные территории Кубани, Придонья и т.д. В учебнике «Новейшая история Украины» для студентов все того же Ф.Г. Турченко, изданном еще в 2002 году, Голодомор 1932-1933 годов подробно описан и назван «одним из страшнейших преступлений сталинизма против украинского народа».



Подчеркивается, что «селяне вынуждены были есть собак, котов, трупы лошадей, листья и кору деревьев». Голод же в Поволжье и Северном Казахстане в этом учебнике описан одной строкой.

Украинская историография высоко ценит фундаментальные труды уже упомянутого крупнейшего на Украине ученого Станислава Кульчицкого, доказывающего, что Голодомор был именно последовательным геноцидом украинцев (см., например, монографию — «Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский голодомор». Киев, «Украинская пресс-группа», 2007).

Без комментария.

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Уже в учебнике 5-го класса (авторы В.С. Власов и О.М. Данилевская) отмечается, что повстанцы ОУН-УПА11 (организация запрещена в России. — Прим. ред.) боролись за свободу Украины.



Как утверждает украинский историк Сергей Ткаченко в своей работе «Повстанческая армия. Тактика борьбы», ОУН-УПА героически сражалась за независимость Украины с агрессорами Третьего Рейха, РККА и даже с Армией Крайовой (вооруженные формирования польского подполья во время Второй мировой войны. — Прим. ред.).



Директор украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович утверждает, что во время II мировой войны мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. В немецкой и советской армиях во время Второй Мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо.

Комментарий: измышление, что во время войны представители какой-либо национальности на фронте воспринимались в Красной армии как-то иначе, абсурдно. Но страшнее всего в словах Вятровича то, что он сообщает, что дивизия СС «Галичина» выгодно отличалась от Красной армии тем, что там украинцам отводили год на подготовку. При этом украинский историк «смущенно» умалчивает о том, что в отведенный фашистами год в «Галичине» готовили к пыткам и изощренным убийствам детей и стариков.

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Авторы учебника 11-го класса по истории Украины Е.И. Пометун и Н.Н. Гупан считают виновниками развязывания Второй мировой войны и нацистскую Германию, и Советский Союз. Данное утверждение историки конкретизируют уже прямой формулировкой, указывая, что фактически Гитлер и Сталин инициировали Вторую мировую войну. Далее Е.И. Пометун и Н.Н. Гупан повествуют школьникам о том, что с Украиной связаны основные, решающие события на всем 4500-километровом советско-германском фронте, а операции, проводимые советскими военачальниками на территории Украины, решили судьбу всей войны. В этом учебнике утверждается: организация украинских националистов во главе со Степаном Бандерой считала, что националисты в построении собственного государства должны опираться на собственные силы украинского народа, и отказалась сотрудничать с немецкими оккупантами.

Без комментария.

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Петр Порошенко во время своих официальных визитов в Канаду и Израиль (2015) особо отмечал участие украинцев в формировании современного мира. Труд украинских колонистов создал Канаду такой, какой мы ее знаем. Украинцы превратились в неотъемлемую составляющую канадских культуры, экономики, государственных и общественных отношений. Украинцы построили Государство Израиль. Такова точка зрения президента Петра Порошенко.

Комментарий: в заключение перечислим некоторые заголовки параграфов из различных современных украинских школьных учебников старших классов, что тоже поможет украинским абитуриентам при подготовке к сдаче вступительного экзамена по истории: «Украина под властью Российской и Австрийской империй», «Колонизаторская политика царизма в Украине», «Прислужники российского царизма», «Украина в завоевательных планах Наполеона I», «Волынь в умах наполеоновской оккупации», «Украинцы в Бородинской битве», «Громадная оппозиция российскому царизму в Украине», «Поляки: за нашу и вашу свободу», «Крымская война и Украина», «Украинцы в обороне Севастополя» и т.д.

1 Организация запрещена на территории РФ.