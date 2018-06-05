Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2018

22-летний Марьян Корчак (позывной «Хитрый») — троюродный брат украинского журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году, — неудачно повоевал за Украину на Донбассе и был ликвидирован в ходе одного из боестолкновений в конце мая.

О смерти родственника на своей странице в соцсети сообщила вдова Гонгадзе Мирослава, живущая в США.

«Марьян Корчак был семьей (видимо, имеется в виду „родственником” — прим. РВ), Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе — прим. РВ) была (его) тетей. Вечная память», — сообщила Гонгадзе.

Уточняется, что убитый Корчак был похоронен 30 мая 2018 года.

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