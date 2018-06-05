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Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2018

13:45. 5 июня 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО)

Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

22-летний Марьян Корчак (позывной «Хитрый») — троюродный брат украинского журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году, — неудачно повоевал за Украину на Донбассе и был ликвидирован в ходе одного из боестолкновений в конце мая.

О смерти родственника на своей странице в соцсети сообщила вдова Гонгадзе Мирослава, живущая в США.

«Марьян Корчак был семьей (видимо, имеется в виду „родственником” — прим. РВ), Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе — прим. РВ) была (его) тетей. Вечная память», — сообщила Гонгадзе.

Уточняется, что убитый Корчак был похоронен 30 мая 2018 года.

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Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

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Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Пленный военный военнослужащий о службе ВСУ и отношениях с националистами

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Пленный боец ВСУ о призыве в армию, не боевых потерях и пьянстве

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В ВСУ объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе

В Вооружённых силах Украины объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе. Информация соответствующего характера опубликована на странице 93-й отдельной механизированной бригады. На кадрах ролика продолжительностью чуть более полутора минут демонстрируются маневры бригады с использованием бронетехники при поддержке авиации.


Подчёркивается, что маневры осуществляются в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон на Донбассе.

В ролике показано использованием средств артиллерии, танков, вертолётов, БМП и других вооружений.

Из комментария к видео, озаглавленного «К наступлению готовы», с майданным пафосом (текст – 93-й омб):

“Мы знаем, что делаем и что нужно сделать. И мы понимаем – зачем и ради кого. Весь цивилизованный мир смотрит на нас. Наши граждане на временно оккупированных территориях ждут своего освобождения. 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр. К наступлению готовы! Во имя Украины – вперёд к победе!”

Ролик по ссылке.
Интересно, кто сказал лицам, опубликовавшим это в Фейсбуке, что граждане, живущие на Донбассе, ждут их прихода? Если учесть, что активность украинских войск стала для Донбасса синонимом рек крови, искалеченных судеб и непрекращающейся канонады, то ожидание народа ЛДНР только одно – дать по зубам этим самолюбующимся “вийсковослужбовцам” так, чтобы желание идти войной на Донбасс отпало окончательно и бесповоротно.

источник

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