Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2018
- 13:03 Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО).
- 12:59 Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 10:57 Пленный военный военнослужащий о службе ВСУ и отношениях с националистами.
- 10:30 Пленный боец ВСУ о призыве в армию, не боевых потерях и пьянстве.
- 09:04 В ВСУ объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе.
Брат журналиста Гонгадзе пошёл в ВСУ и был убит на Донбассе (ФОТО)
22-летний Марьян Корчак (позывной «Хитрый») — троюродный брат украинского журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году, — неудачно повоевал за Украину на Донбассе и был ликвидирован в ходе одного из боестолкновений в конце мая.
О смерти родственника на своей странице в соцсети сообщила вдова Гонгадзе Мирослава, живущая в США.
«Марьян Корчак был семьей (видимо, имеется в виду „родственником” — прим. РВ), Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе — прим. РВ) была (его) тетей. Вечная память», — сообщила Гонгадзе.
Уточняется, что убитый Корчак был похоронен 30 мая 2018 года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пленный военный военнослужащий о службе ВСУ и отношениях с националистами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пленный боец ВСУ о призыве в армию, не боевых потерях и пьянстве
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ВСУ объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе
В Вооружённых силах Украины объявили о готовности к полномасштабному наступлению на Донбассе. Информация соответствующего характера опубликована на странице 93-й отдельной механизированной бригады. На кадрах ролика продолжительностью чуть более полутора минут демонстрируются маневры бригады с использованием бронетехники при поддержке авиации.
Подчёркивается, что маневры осуществляются в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон на Донбассе.
В ролике показано использованием средств артиллерии, танков, вертолётов, БМП и других вооружений.
Из комментария к видео, озаглавленного «К наступлению готовы», с майданным пафосом (текст – 93-й омб):
Ролик по ссылке.
Интересно, кто сказал лицам, опубликовавшим это в Фейсбуке, что граждане, живущие на Донбассе, ждут их прихода? Если учесть, что активность украинских войск стала для Донбасса синонимом рек крови, искалеченных судеб и непрекращающейся канонады, то ожидание народа ЛДНР только одно – дать по зубам этим самолюбующимся “вийсковослужбовцам” так, чтобы желание идти войной на Донбасс отпало окончательно и бесповоротно.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru