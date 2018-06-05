Разруха в головах: Как не стать «куклой»?

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

А. С. Пушкин

Муравейник. Удивительное произведение природы. Бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на муравейник. Зрелище завораживает. Десятки, сотни, тысячи муравьев действуют слаженно, подчинены одной идее, действуют ради одной цели: надо – работают, надо – строят, надо – ищут пищу, надо – готовы пожертвовать собой ради безопасности большинства. Они не задумываются, зачем они это делают. Они просто не могут по-другому. Муравьи просто не знают о том, что может быть по-другому. И такое зачастую правильное, но автоматическое поведение, нормально, но нормально для насекомых, чья жизнь практически полностью подчинена программам, заложенным природой.

Другое дело, когда начинаешь сталкиваться с подобным в человеческом обществе, которому должно жить осмысленно. Пустые глаза, автоматические движения, каменные лица с неестественными улыбками или ярко выраженным недовольством. Мы можем встретить их везде: в метро, на автобусной остановке, в кафе. Внешне они очень похожи на людей. Но если присмотреться к их жизни, то можно понять – это «куклы». Тяжело смотреть на их жизнь – они обмануты с детства. С детства их дергают за невидимые тонкие ниточки и понуждают к действию. «Кукла» не знает, зачем и для чего она совершает то или иное действие. Просто «так надо», «так правильно», «так научили». И всё. Других вариантов не предусмотрено.

Знаете, в чем разница между человеком и искусственным интеллектом? ИИ не может сомневаться. Он никогда и ни в чем не сомневается – он просто выполняет заложенную программу. В случае же нестандартной ситуации, не предусмотренной заложенной программой, ИИ просто «зависает». Впадает в ступор. Отключается. С «куклами» – то же самое. Любое отклонение от заданного сценария приводит «куклу» в ступор. «Куклы» – невероятно целеустремленные существа. «Кукла» всегда знает, какова её цель. Может, не осознанно, но подсознательно – знает всегда. Не знает она лишь о том, что это не ее цель, а тех, кто этой «куклой» управляет, тех, кто дергает за ниточки. Диапазон целей у «кукол» не особенно разнообразен: карьера, деньги, получение удовольствия, какие-то радикальные религиозные и политические идеи – вот основные рамки. В этих рамках «кукла» живёт и действует.

Помню когда-то давно, много лет назад, один мой друг, фанатичный геймер, рассказывал мне о какой-то своей новой игре. И в числе прочего рассказал о каком-то мощном оружии, которое может зомбировать противников. А я ему говорю: «Знаю о таком. У меня дома такое есть-телевизором называется». Мы дружно посмеялись и забыли об этом. И только спустя годы пришло осознание, насколько же я был прав тогда. Нас всё время пугают Третьей мировой, на самом деле скрывая от нас жуткую правду, что Третья мировая уже идет. Только линия фронта теперь пролегает не на картах генералов, а в умах людей. Каждый день человек включает телевизор, открывает газету, заходит в интернет, включает радио и… начинается наступление. Наступление на всё человеческое, всё доброе и светлое, что есть в нас. С раннего детства нас опутывают первыми ниточками ментального рабства, за которые потом будут дергать всю жизнь. Нас научат всему. Нас научат «брать от жизни всё» и «идти по головам». Нас научат тому, что пять дней в неделю надо «делать карьеру», а остальные два – диван-пиво-телевизор,и возможны лишь различные вариации этого, и ничего кроме.

На Новый год надо вырубить сотни ёлок, выгрести дочиста алкогольные полки в супермаркете, а потом загадить отходами своей жизнедеятельности всё вокруг себя. И это нормально. Люди так отдыхают. Надо же отдыхать-то, в перерывах между деньгами и карьерой. Всему этому нас научат. Нас научат тому, что секс, где и с кем попало – это нормально. А девственность – это страшный порок. Это смешно. Это стыдно. Лучше быть наркоманом, вором и убийцей, но только не девственником. Все это нам тоже расскажут. И вот тонкие ниточки на наших руках уже становятся тяжёлыми звенящими цепями. Но мы не замечаем этого. Всё нормально. Так живут все. И когда посреди этой огромной снежной горы, с которой все на санках весело и задорно летят в чёрную пропасть один из нас встанет и задумается, когда он, одержимый благородным порывом, начнёт хватать за рукава тех, кто проносится мимо с криками «Куда же вы? Зачем же вы? Там же пропасть!», – над ним посмеются и скажут: «Да всё нормально. Все так живут. Родители наши так жили, и мы так живём». И когда этот один, подобно легендарному Данко, начнет карабкаться обратно, наверх, призывая к этому других – он будет в меньшинстве. Он, уже раздавленный наполовину, одурманенный инъекциями Останкинской иглы, найдет в себе силы подняться на самую вершину горы, откуда начался этот роковой заезд в пропасть. Что сможет сделать он, один, под шквальным огнем вражеской пропаганды, которая косит миллионы?!

Когда-то давно в учебнике истории, в главе о начале Великой Отечественной Войны я прочитал фразу «Брестская крепость продержалась месяц, но это мало что могло изменить». Автор ошибся. Жестоко ошибся. А может и сознательно ввёл в заблуждение. Брестская крепость изменила многое. Нет – она изменила всё. Доблестный и опьяневший от лёгких побед вермахт впервые получил по зубам. Он позорно отступил перед малочисленным противником, оставляя на окровавленной земле свои хвалёные рыцарские кресты с золотыми дубовыми листьями. Брестская крепость, ощетинившись стволами пулеметов, на все предложения сдаться отвечала пулеметным огнем. Всё было не напрасно. И подвиг советских солдат будет жить вечно. Поэтому если среди сотен тысяч «кукол» хотя бы один задаст себе вопрос: «Зачем я это делаю? Зачем мне это нужно? Какую пользу это принесет лично мне и окружающим?» – это будет великое благо. Это и есть вакцина от манипуляции сознанием. Просто почаще, прежде чем совершить то или иное действие, спрашивайте себя «Зачем я это делаю? Зачем мне это нужно?». Подобно легендарному эликсиру алхимиков вопрос этот побеждает смерть. Духовную смерть. Которая намного страшнее смерти физической.

Пробудившийся от сна – уже не заснёт никогда. Пробудившийся от сна – пробудит тысячи вокруг себя. Понятие свободы искажено в современном обществе. Для кого-то свобода – это ходить по клубам и спать с кем попало. Для кого-то свобода – это неадекватно и вызывающе одеваться. Для кого-то свобода – это безнаказанно причинять вред окружающим.

Но что есть свобода для состоявшегося человека, а не для индивида, который так и не поднялся выше своих инстинктов, пусть и закамуфлированных в культурные оболочки современного общества? Это в любом случае многогранное понятие, но оно всегда связано с ответственностью – не только за себя, но и за окружающих – и стремлением к справедливости. Тот, кто научился слышать зов своей души, а не навязанных желаний, отличать хорошее от плохого, доверяя своей совести, – тот становится по-настоящему свободным. Его жизнь уже не может протекать в узких рамках, навязанных современной системой, порочность которой очевидна каждому. Он неизбежно начинает ставить под сомнения те или иные стереотипы общества, но не с целью «всё разрушить до основания», а с целью преобразить и наполнить новыми созидательными смыслами, исправить ошибки и заложить основы для иного будущего.

Всё остальное – это нити и цепи на наших руках. Это то, что сковывает наши крылья. Все создания рождены, чтобы быть свободными. И теперь только ваш выбор – быть почтовыми голубями, которые всю жизнь делают то, что им не нужно, или свободными чайками, парящими над морскими волнами. Любите жизнь. И становитесь свободными. Ибо это право, данное нам свыше; и его никто не сможет у вас отнять.

Слава Ветер

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