Если вспомнить геометрию, то прямая линия не имеет конца. Она уходит в бесконечность. В нашем случае прямая линия ограничена властью. Примерно за 15 дней СМИ объявило о прямой линии, которую устраивает президент и которая состоится 7 июня текущего года. Ведущие телерадиоканалов рассказывают о том, что президенту можно задать вопрос по 6 каналам современной связи. Рекламный ролик повторяется через час. Каков же смысл такого настойчивого повествования, что президент будет отвечать. Операторы зафиксируют наверняка более миллиона вопросов. Ответит не более чем на 60. А что с остальными? Говорят, что президентская служба рассортирует их по отраслям и направит на исполнение. Сколько раз за 19 лет президент проводил прямых линий? Что нибудь изменилось? Однажды старушке провели водопровод, но когда страсти улеглись и водопровод перестал работать. Помог больной женщине из г. Апатиты. Её перевели в московскую клинику, где она на 23 - м году жизни скончалась. И всё осталось по- прежнему. Моих земляков больше волнует проблемы медицины. Как и президент работает В.Скворцова. Строит различные центры, которые действительно оборудуются по последнему слову техники, но они и недоступны простым смертным, и попадает в них человек на последней стадии. При нынешней медицине они практически бесполезны. Надо восстановить народную медицину, чтобы человек мог в один день попасть к врачу и не надо ехать за тридевять земель. Медицина у народа должна быть под "боком". В советское время народ меньше обращался к врачам, хотя доступность была гораздо выше. Народ жил свободнее, меньше было стрессовых ситуаций, пища была пригодна для употребления и воздух чище. Половина населения жило в сельской местности, а там экология совсем другая чем в городах. Смотрите что происходит сейчас при бандитски - воровском капитализме? Продукты питания не пригодны для употребления. Даже натуральное молоко не рекомендуется принимать, если скот находится в стойловом содержании. Корма приготовляются с вредными добавками. А что говорить о других продуктах питания. Везде химия. Разговора много о проверяющих организациях, сотрудники которых тоже хотят иметь за бугром домик, автомобиль навороченный. Правительство приняло решение маркировать продукты по цветам. Если пакет красный то значит в продукте есть добавки, которые не желательны для употребления. Тогда зачем выпускать такой продукт? В период предвыборной компании П.Грудинин говорил, что если с полок убрать иностранные продукты, то полки останутся пустыми. Наверное так и сейчас. Если убрать продукты с вредными добавками, то ничего не останется на полках. А ведь некоторые продукты иностранного производства, но упакованы в российскую тару. Проблему можно решить, а питание и медицина должны быть в правительстве на первом месте, если ликвидировать ООО, которые производят продукты питания для президента и его челяди. Единицы бывших колхозов оставлены для больших чиновников, которые финансируются напрямую из бюджета и производят экологически чисты продукты. Пусть наша власть кушает то, что ест народ, который содержит этих дармоедов, тогда и нам можно будет без вреда здоровью есть продукты с рынка.

Прямая линия это очередная тусовка, которая ничего не даст народу и стране. Всё дело в финансировании производства. А в России его практически нет. Есть немного денег для верхних эшелонов власти. Например, руководитель администрации президента А.Войно заработал за прошлый год 255 миллионов рублей. Зарплата выходит больше 21 миллиона. В интернете пишут, что это поглотитель наших пенсий. Давайте сравним с зарплатой народа. 10 - 15 тысяч такова основная зарплата в стране. Это у тех кто работает физически - на полях, заводах. В добывающих отраслях конечно зарплата гораздо выше, но там условия труда суровые. Наши олигархи зря не заплатят. Так что же происходит в стране? Д.Медведев ищет миллиарды на выполнение указа президента, подготовленного на основании Послания. Как может президент сделать скачёк или прыжок в экономике на основании указа. Раньше в Советском Союзе Госплан разрабатывал план развития страны на годы и занимался этим не один месяц. На разработку плана работали институты, а сейчас администрация президента подготовила Послание и на этом послании создали указ. Теперь премьер должен искать средства, чтобы исполнить указ. Всё это должно быть в плане развития страны, но такого в России нет. Зато есть президент - всему голова, который заменяет целые научные институты, не имея даже кандидатской. Правда она есть, но ...

Кое что премьер уже нашёл. Подорожал бензин. Что будет дальше предсказать невозможно. "Пути господни неисповедимы". Они у нас уже на уровне господа бога. Это подтверждает и наш Парламент. Вслед за Госдумой Совет Федерации молча проголосовал за наделение президента сверхширокими дополнительными полномочиями. Когда одобренный 30 мая сенаторами закон вступил в силу, Владимир Путин сможет своими указами делать для отдельных компаний исключения из обязательных для всех остальных правил. Блестящую операцию Кремль провернул за одну неделю. Сижу за компьютером и слушаю М.Делягина, который давал пояснения этому новшеству. Президент стал ещё могущественнее. Его указы могут после этого закона быть выше самих законов. Вот вам и новый самодержавец. Однако надо сказать, что народ сделал свой выбор, когда голосовал. Теперь поздно считать миллиарды у белых воротничков Кремля и обижаться на Кремль и Парламент. Остаётся пожинать плоды своей недальновидности, необдуманности и бестолковщины. Зато как мы ликовали "Бессмертному полку", вспоминая погибших. Если бы они знали, что оставшиеся в живых предадут их. Зачем было воевать, надо было сдать Союз, миллионы бы остались в живых и жили бы гораздо лучше. Средняя зарплата в Германии - 4500 долларов. Минимальная на наши деньги 108 тысяч рублей. А у нас - 547 долларов и 11 тысяч рублей соответственно. Так зачем гибли миллионы настоящих патриотов своей Родины? Мы снова живём в царской России при царе, которого осталось только короновать на царство официально.

Омбудсмен Титов побывал в Лондоне и привёз список на 10 предпринимателей, которые выехали за границу не с пустыми руками. Якобы они согласились вернуться в Россию со своими миллионами. Этот список или уже другой, но в нём 34 бизнесмена представлен президенту и он поручил силовикам разобраться по всем фигурантам. Как силовики должны разобраться? Узнать честно заработаны миллионы или украдены? Если бы были честно заработаны, то собственник бы не убегал за бугор. Значит не вернутся. Круг замкнулся. Сперва власть вообще не обращала внимание на то, кто и сколько переводит средств в офшоры, как будто денег в стране хватит на любые программы. Санкции заставили вспомнить, что миллиарды вывезены из страны и надо бы вернуть хотя бы часть. Не получается. Тех средств, которые остались в стране на указ не хватает. Сперва создаём проблему, а потом пытаемся её решить. Данная проблема не решаема. Что с воза упало не вырубишь топором.

В стране потеряна государственная дисциплина. Беспредел творится на всех уровнях власти. Задержав полковника Захарченко, силовики арестовали 9 миллиардов рублей. Расследуя источники этих миллиардов следователь, наверное, принял решение конфисковать миллиарды в пользу государства. При этом недосчитались 200 миллионов. Испарились, оказывается сейф был не герметичен. Одно преступление порождает другое. И это видно не первый случай. Такой наглости исполнителя можно позавидовать. Хотя следователи имеют в этом большой опыт. Однажды президент подводя итоги работы СК говорит, что из 200 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям 160 тысяч были прекращены, а собственники остались голыми. Следователи просто переписали их собственность на другие лица. И что с этими следователями произошло? Ничего, по крайней мере, больше о них никакой информации в прессе не появлялось. И Бастрыкин на месте.

На радио появился банкир А.Лебедев, который сказал, что в прошлом году банк "Открытие" "потерял" один триллион рублей. И что дальше? А Э.Набиуллина говорила, что банк надо сохранить. Владелец этого банка Борис Минц с семьёй выехал в Лондон, где у него есть недвижимость приготовленная заранее, как и у большинства чиновников, банкиров и вообще у тех кто имеет незаконные накопления. Минц на что - то приобретал недвижимость? Так вот якобы к его рукам прилипло 25 миллиардов рублей. Не остались в накладе и его менеджеры этой корпорации. И это не единичный случай. Такова система управления страной. Кучка людей приближенная к Ельцину, захватившая власть после развала Союза, грабит нард и страну по полной. Давайте вспомним некоторых " уважаемых" властью воров. А.Бородин - банк Москвы. Украл 360 миллиардов рублей и спокойно выехал за пределы России. Президент тут же выделяет 329 миллиардов и банк продолжил работу. За одну операцию бюджет потерял 689 миллиардов рублей. Георгий Беджамов - Внешпромбанк потерял - 200 миллиардов рублей. Сергей Пугачёв - Межпромбанк потерял 92 миллиарда рублей. Анатолий Мотылёв - Мастер - Банк потерял 61 миллиард рублей. И таких банкиров сотни. Вот куда уходят наши с вами денежки. И власть вообще не замечает эти "шалости" воровской элиты. Фактически за последние 19 лет из страны вывезено около двух бюджетов страны. И мы разинув рты бежим голосовать за действующую власть, да ещё для укрепления этой воровской власти создаём "Бессмертный полк", который поддерживает действующую власть.

Посмотрим заработок членов правительства. А.Хлопонин - 280 600 000 рублей. М.Абызов - 222 000 000 рублей. Ю.Трутнев - 179 000 000 рублей. Д.Мантуров - 113 000 000 рублей. Другие несколько меньше, но все без исключения получают миллионы. Только рабочий, как сказала О.Голодец, живёт в нищете. А у нас ещё есть банкиры, как например, М.Кузовлёв - банк Москвы его заработок составляет более 66 миллионов рублей. Десятки нефтяных и газовых компаний, руководители которых получают гораздо больше, в том числе топ - менеджеры. Это официальные выплаты, а сколько воруют из бюджета на госзакупках, на строительстве дорог, крупных объектов? Власть создала такую систему, которую не может контролировать, да и не особо стремится к этому.

Возможно по некоторым из этих вопросов будут заданы президенту на прямой линии. И он конечно ответит так, что всё останется так как есть. Его уже спрашивали на счёт бензина. Оказывается дешевле нельзя, соседи вывезут, якобы у них бензин гораздо дороже. Это ложь. Посмотрим цену бензина в Иране. Это государство тоже добывает нефть и находится под санкциями США и санкции гораздо страшнее чем в России. Так вот литр бензина стоит 28 центов, в России в среднем 72 цента. И руководство Ирана не говорит, что соседи вывозят бензин. Как - то этот вопрос отрегулирован. Даже в Венесуэле бензин дешевле чем в России, хотя инфляция как в России при Ельцине. Власть заботится о народе в отличии от российской. У нас народ всё стерпит. Почему бы зарплату чиновникам и доходы воровской элиты не приблизить к народным. Нилов предложил зарплату депутатам сопоставить со средней зарплатой по стране. Великий демократ Милонов завопил, что на 35 тысяч рублей депутат прожить не может. Чиновникам не надо менять одежду как её меняет рабочий. Можно и есть поскромнее как выразился другой региональный депутат. Да и ваш Петя Толстой предложил есть лебеду. Я ел в войну и немного после, когда отец не вернулся. Пусть Толстой попробует. Однако около 40 миллионов человек в России живут на прожиточный минимум. Хотят кричать, что власть их грабит, однако силовики им закрывают рты.

Высшая власть Советского Союза предала страну. В этом предательстве её поддержали ветераны. Такая же участь постигла и Россию. К распаду Советского Союза и развалу экономики России приложили свои усилия американцы. Но на этом развал страны и предательство не закончилось. После повторных санкций со стороны Запада и США Россию предали П.Авен и М.Фридман. При этом надо напомнить, что П.Авен при Ельцине работал в правительстве и имеет отношение к проблеме Петербурга и нынешнему президенту, который в то время работал с Собчаком и возглавлял Комитет по внешнеэкономическим связям. Город в то время остался без продовольствия и этот комитет причастен к решению проблемы продовольствия.

Выступая на закрытой дискуссии в Атлантическом совете Вашингтона Авен и Фридман перешли на сторону США. Обрисовали экономическое положение России, а это уже настоящее предательство. Аналитики возьмут это на контроль и им легче будет прогнозировать дальнейшие санкции. против России. И это друзья президента. У воровской элиты нет совести, на кону доллары, другого они не знают. В сумме они имеют 19,1 миллиардов долларов. Уж эти миллиарды правительству России никогда не вернуть. Они поэтому и предали Россию, чтобы не было возможности вернуть награбленное домой, используя президентскую амнистию. Сумма серьёзная не помешало бы построить несколько перерабатывающих мусор заводов. И это только начало. Абрамовичу Англия отказала так он купил вид на жительство в Израиле. А проценты по акциям предприятий по - прежнему текут на его счета. Власть списывает миллиардные долги иностранным государствам, выплачивает дивиденды убежавшим олигархам, а народу обеспечило рабское существование и нет никаких перспектив.

Оказывается нынешняя прямая линия пройдёт по новому сценарию. Зала не будет. Вопросы будут приниматься только по средствам связи. Народу осталось только сообразить почему такое изменение? Думаю каждый догадается без посторонней помощи. Вот так мы и живём.

Источник: news.yandex.ru