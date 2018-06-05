Почему женщины трудно рожают? (Познавательное ТВ, Владимир Базарный)

Владимир Базарный: Почему женщины трудно рожают? Почему часто случаются родовые травмы у детей?

Часть из рассказа Владимира Базарного “Система массового уничтожения и порабощения”: https://youtu.be/V94S4ih9S84

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Источник: www.youtube.com